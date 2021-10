Top pomysłów na świąteczny prezent

Karty podarunkowe na prezent

Karta podarunkowa to jeden z najbardziej trafionych prezentów. Dostępna jest już w większości sieci handlowych, stosują ją również sklepy ze sprzętem AGD. To opcja dla osób, które pragną, by ich prezent miał charakter mocno użytkowy, praktyczny, a jednocześnie, by był to prezent najbardziej oczekiwany i wymarzony. Osoba obdarowana sama wybiera sobie upragniony przedmiot, do wartości finansowej karty i płaci kartą za zakupy. Można ją wykorzystać zarówno przy zakupach w sklepie stacjonarnym jak i online.

Zakupy AGD

Pomysł na prezent zainspirowany asortymentem sklepów AGD jest niewyczerpany. Chociaż tego rodzaju podarunek wręcza się najczęściej bliskiej osobie, raczej członkom najbliższej rodziny niż tej dalszej czy przyjaciołom. W prezentach z obszaru AGD jest wiele intymności, a przede wszystkim wyrazu dobrej znajomości potrzeb drugiej osoby. Na najwyższych miejscach listy możliwych prezentów znajdują się wszelkiego rodzaju roboty kuchenne, sokowirówki, urządzenia do smoothie i koktajli. To doskonały prezent, spersonifikowany, a jednocześnie przynoszący wymierną korzyść całej rodzinie. Dzięki tym urządzeniom łatwo zmieniać nawyki żywieniowe i dostarczać mnóstwo przyjemności kulinarnych.

W wielu rodzinach prezent na święta planuje się przez cały rok i często jest to znaczący dla portfela zakup, na który składa się kilka osób. Są takie urządzenia AGD, które najwięcej radości sprawiają wówczas, gdy są naprawdę najwyższej jakości. Ekspres ciśnieniowy do kawy, telewizor, laptop, sprzęt nagłaśniający - to przykłady upominków pożądanych acz wartościowych.

Prezenty na święta ze sklepów AGD mogą trafić również do najmłodszych członków rodziny. Wymarzone drony, słuchawki dokanałowe, laptopy, tablety, a nawet telefony komórkowe. Sklep ze sprzętem AGD to kopalnia pomysłów na świąteczne prezenty. Pomysłów wartościowych, zakupów przedmiotów użytkowych, kreatywnych, a przede wszystkim trwałych, takich z których młody członek rodziny będzie korzystał przed długie lata.

Szalone okazje Black Friday

Black Friday, czyli Czarny Piątek to dzień przedświątecznych zakupów, zapoczątkowany przez rynek sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, a przypadający na pierwszy dzień po Święcie Dziękczynienia, który z kolei przypada zawsze w czwarty czwartek listopada, obchodzony z wielkim pietyzmem w tym kraju. Tego dnia sklepy otwarte są poza schematem harmonogramu, a wyprzedaże rozpoczynają się parę minut po północy, chociaż wiele sieci handlowych zaczyna znacznie wcześniej. To dzień wolny od pracy, w trakcie którego dokonuje się wyjątkowych, niezwykle korzystnych zakupów, również świątecznych.

Black Friday obecny jest również w Polsce. Co roku coraz więcej sklepów i sieci handlowych decyduje się na przeorganizowanie swojego funkcjonowania i otwarcia na klientów w piątek w nocy. Jak dotąd największą popularnością wśród polskich klientów cieszą się sklepy z asortymentem AGD i RTV. Artykuły o niezwykle przyjaznych cenach znikają błyskawicznie z półek sklepowych. Zakupy w Black Friday towarzyszą promocje, promocjom towarzyszą upominki, drobne usługi, dostawy bezpłatne do domu.