Zainteresowania sportowe: czy warto zanurzać uczniów w eSports?

Szkoły mogą mieć dodatkowe lekcje e-sportu. Ostatnio rośnie zainteresowanie e-sportem ze strony państwa. I lepiej jest skierować ten proces na właściwy tor i zorganizować go we właściwy sposób. Po co zanurzać uczniów w eSport i jakie trudności mogą się tutaj pojawić.

Popraw angielski i dyscyplinę

Prawdopodobnie, jeśli zawody e-sportowe pojawiają się w szkołach, to w murach tej samej szkoły powinni się do nich przygotowywać. Według Ministra Edukacji będą to najprawdopodobniej zajęcia dodatkowe.

Choć cyber, ale wciąż sport

Ważne jest, aby zdecydować, co dokładnie czeka ucznia w ramach dodatkowej lekcji: znajomość gier komputerowych i zaangażowanie w cyberprzestrzeń, czy trening sportowców? Tak po prostu, od razu to nie zadziała.

Gry komputerowe (jak każda aktywność intelektualna) to przede wszystkim opowieść o ustrukturyzowanym myśleniu, obciążeniach poznawczych i kompetencjach meta podmiotowych. Nie globalnie, nie wszystkie gry, ale te, które zostaną wybrane i zatwierdzone przez społeczność naukową. W każdym razie musimy przeprowadzić badanie i jednocześnie zrozumieć, jaki efekt końcowy chcemy osiągnąć, aby wybrać do tego określone gry.

Cechy zawodu

W tym sporcie mogą sprawdzić się ci, którzy pod żadnym pozorem nie wygraliby w bieganiu, pływaniu, a nawet golfie. Co więcej, jest to najwyraźniej jedyny sport, w którym płeć nie ma znaczenia: delikatna dziewczyna może walczyć z każdym potworem, przymierzając wizerunek niezwyciężonego rycerza.

Współczesne sieciowe gry wideo dzielą się na zespołowe i pojedyncze:

W gry zespołowe grają ci, dla których ważne jest, aby czuć się częścią zespołu. Gracze zespołowi uważają, że w przypadku zwycięstwa triumf nie maleje, dzieląc się na wszystkich członków zespołu, ale wręcz przeciwnie, mnoży się.

Gry pojedyncze wybierane są przez ambitnych graczy, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za własne triumfy i porażki. Uważają, że nic nie może się równać z poczuciem osobistego zwycięstwa, jeśli wygrałeś je w trudnym pojedynku.

Plusy i minusy zawodu

Plusy:

Podróż dookoła świata.

Duża profesjonalna społeczność entuzjastycznych ludzi o podobnych poglądach.

Minusy: