Zgłoszenie nabycia pojazdu. Na czym polega?

Na czym polega zgłoszenie nabycia pojazdu i dlaczego trzeba go dokonać? Osoby, które zaniedbają tę procedurę mogą być narażone na wysoki mandat. W praktyce odpowiedni dokument do urzędu muszą dostarczyć obie strony transakcji. Mają na to określony czas. Co warto wiedzieć o zgłoszeniu nabycia pojazdu?

Kiedy zgłoszenie nabycia pojazdu jest konieczne?

Zgodnie z obowiązującymi od 2020 r. przepisami prawa zgłoszenie nabycia pojazdu i jego zbycie obowiązuje wszystkie osoby, które stały się stronami takich transakcji. Dawniej zasady te były w praktyce martwe, obecnie coraz częściej weryfikuje się dokonanie takiego aktu. Na szczęście można tego dokonać nie tylko w urzędzie (przydatne formularze wniosków znajdziesz na stronie Jakiwniosek), ale też zdalnie (więcej na ten temat poniżej).

Warto przy tym pamiętać, że dopełnienie zgłoszenia jest obowiązkowe nie tylko w przypadku klasycznej sprzedaży. Wymaga się go również w przypadku przekazania darowizny. Niestety, wiele osób nie pamięta o takim wymogu. Wówczas narażają się one na stosunkowo wysoki mandat. Na szczęście dopełnienie formalności nie jest wcale trudne lub czasochłonne.

Gdzie i jak zgłosić nabycie pojazdu?

Gdzie i w jaki sposób można dokonać zgłoszenia nabycia pojazdu? W tym przypadku można skorzystać z dwóch podstawowych dróg. Pierwszą jest tradycyjne złożenie wypełnionego formularza w urzędzie. Drugim, znacznie szybszym sposobem, jest możliwość załatwienia sprawy za pośrednictwem Internetu.

Co będzie niezbędne dla zgłoszenia nabycia pojazdu przez Internet? Wymagane są następujące dane i poświadczenia:

dane pojazdu obejmujące jego markę, model, numer VIN i dotychczasowy numer rejestracyjny;

dane obu stron dokonanej transakcji, czyli zbywcy i nabywcy auta;

skan lub zdjęcie umowy kupna-sprzedaży lub innego dokumentu poświadczającego zmianę stosunku własności odnośnie do pojazdu.

W przypadku załatwiania sprawy przez Internet konieczne będzie posiadanie profilu zaufanego. Warto przy tym podkreślić, że usługa zgłoszenia online cieszy się coraz większym powodzeniem od czasu jej zainicjowania z początkiem 2020 roku. Przez pierwsze pół roku działania tej usługi skorzystało z niej ponad 200 tys. osób.

Przeczytaj również: Spóźnisz się, płacisz nawet 1000 zł. Zmieniły się przepisy. Masz 30 dni na rejestracje samochodu!

Jakie konsekwencje z powodu zaniechania zgłoszenia?

Co grozi w przypadku zaniechania obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu? Niestety, ale konsekwencje mogą być znaczące. Przede wszystkim zaś będą bardzo bolesne dla domowego budżetu. Na zgłoszenie jest 30 dni. Przekroczenie tego terminu skutkuje wysokim mandatem –minimalna stawka to w tym przypadku 200, maksymalna zaś nawet 1000 zł.