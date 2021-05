Klimatyzator na lato - na co zwrócić uwagę, kupując go do małego mieszkania?

Klimatyzator przenośny, Split, czy Multisplit?

Choć wszystkie klimatyzatory spełniają to samo zadanie, to mogą one różnić się systemem działania i konstrukcją. Wyróżnić można trzy główne rodzaje urządzeń: przenośne, typu Split oraz typu Multisplit. Klimatyzator przenośny składa się z tylko jednej części i — jak sama nazwa mówi — można go przenosić z pomieszczenia do pomieszczenia. Odprowadzanie ciepłego powietrza odbywa się poprzez specjalny przewód, który należy wystawić na zewnątrz (np. przez uchylone okno). Taki klimatyzator sprawdzi się do małego mieszkania, ponieważ jego wydajność nie jest zbyt duża.

Klimatyzator Split to urządzenie podzielone na dwa elementy: jednostkę wewnętrzną oraz zewnętrzną. Najgłośniejsze elementy znajdują się w jednostce zewnętrznej, co oznacza, że charakteryzuje się on bardzo cichą pracą. Klimatyzator typu Split sprawdzi się zarówno w małym, jak i w większym mieszkaniu. Jednak aby go zamontować, trzeba uzyskać pozwolenie od zarządcy budynku.

Trzeci rodzaj, czyli Multisplit działa na podobnej zasadzie co Split, czyli głośne elementy znajdują się w jednostce zewnętrznej. Różnicą jest to, że posiada on kilka jednostek wewnętrznych, które można zamontować w różnych pomieszczeniach. Taki rodzaj klimatyzatora jest bardzo wydajny, dlatego sprawdzi się lepiej w dużych mieszkaniach czy domach.

Jaka moc klimatyzatora do małego mieszkania?

Moc klimatyzatora jest bardzo ważna. Jeśli będzie ona za duża, to pomieszczenie zbyt mocno się ochłodzi, a jeśli za mała, to oczywiście nie będzie on w stanie odpowiednio obniżyć temperatury. Zatem jaką moc wybrać do małego mieszkania? Przyjmuje się, że do pomieszczenia o powierzchni 10 m² wystarczy 1 kW mocy. Oznacza to, że do mieszkania o wielkości 40 m² potrzebny będzie klimatyzator o mocy 4 kW.

Poziom generowanego hałasu

Ważną kwestią jest także poziom generowanego hałasu. W małym pomieszczeniu każdy dźwięk jest dużo bardziej wyraźny, ponieważ nie ma miejsca, aby się rozprzestrzenić. Dlatego warto wybierać urządzenie, które pracuje cicho. Informacje o poziomie głośności znaleźć można w opisie urządzenia — wyrażany jest on w decybelach (dB). Im wyższa wartość, tym bardziej hałaśliwy będzie klimatyzator.

Klasa efektywności energetycznej

Wybierając urządzenie do chłodzenia, trzeba zwrócić uwagę również na klasę energetyczną, czyli informację o tym, ile energii będzie ono zużywać podczas pracy. Aby schłodzić pomieszczenie latem, klimatyzator musi chodzić przez większość doby, dlatego nawet do małego mieszkania warto wybrać urządzenie energooszczędne.

Decydując się na klimatyzator na lato do małego mieszkania, warto wybierać pomiędzy urządzeniem typu Split a przenośnym. Najważniejszym aspektem będzie wydajność. Musi ona pasować do wielkości mieszkania, czy pomieszczenia. Należy pamiętać także o poziomie hałasu oraz klasie energetycznej. A jeśli potrzebujesz wskazówek na temat innych urządzeń gospodarstwa domowego to sprawdź poradnik eksperta Małe AGD Media Expert.