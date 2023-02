Obrazy z Nowym Jorkiem w nowoczesnych wnętrzach

Czy jest drugie takie miasto jak Nowy Jork? Które zachwyca i fascynuje, łączy w sobie zabytkowe budownictwo i najnowocześniejsze, najwyższe wieżowce? Które przyciąga do siebie nie tylko turystów, ale i marzycieli oraz przyszłe gwiazdy? Wielkie Jabłko nie ma sobie równych! Jeśli uwielbiasz tę metropolię, zawieś na ścianie obrazy z Nowym Jorkiem. To prosty sposób, by wprowadzić nową jakość do wystroju, a Ty będziesz się każdego dnia cieszyć zapierającą dech w piersiach panoramą miasta, widokiem Mostu Brooklińskiego lub spokojnym obliczem Statuy Wolności.

Zawieś na ścianie wielkomiejskie obrazy – Nowy Jork to miasto, które nigdy nie wychodzi z mody!

W świecie aranżacji wnętrz, podobnie jak i w modzie, trendy regularnie się zmieniają. Warto jednak wiedzieć, że są pewne dekoracyjne rozwiązania, które zawsze doskonale się prezentują bez względu na to, co jest akurat na topie. Doskonałym przykładem jest jedna z najsłynniejszych metropolii, czyli Nowy Jork. Obrazy (https://redro.pl/obrazy/tematy/miasta/nowy-jork/) przedstawiające to miasto nigdy nie wychodzą z mody, ponieważ Wielkie Jabłko nie przestaje zachwycać, a powstające coraz wyższe wieżowce udowadniają, że Nowy Jork nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Taki akcent dekoracyjny stanie się więc ponadczasową ozdobą na lata, która pozwoli ożywić spokojne i stonowane wnętrze. Jest to propozycja zarówno do domowego biura, salonu, jak i sypialni. W dziennym pokoju świetnie będzie się prezentować panorama miasta skąpana w promieniach wschodzącego słońca, natomiast w sypialni Nowy Jork nocą. Obraz z takim widokiem stanie się idealnym tłem do wieczornego relaksu.

Jeśli lubisz oryginalne aranżacje, postaw na obraz retro idealny do nowoczesnego wnętrza

Dekorując wnętrze, warto stawiać na nieoczywiste rozwiązania. Mogłoby się wydawać, że do nowoczesnego wystroju pasować będą tylko nowoczesne obrazy. Tymczasem świetnym pomysłem na to, żeby przełamać ascetyczny charakter dotychczasowej stylizacji, jest wprowadzenie akcentu w duchu retro. W ten sposób pokój nabierze eklektycznego charakteru. W przypadku Nowego Jorku dobrze będzie się prezentować obraz ze specjalnie postarzaną fotografią o delikatnie wypłowiałych kolorach. Może przedstawiać elewację kamienicy z charakterystycznymi schodami przeciwpożarowymi lub jeden z wieżowców.

Alternatywą dla fotografii retro jest ilustracja w stylu vintage, która przypomina dawne pocztówki. Na takiej kompozycji znajdzie się albo panorama całego miasta, albo przedstawienie najsłynniejszego symbolu, czyli Statuy Wolności. Dzięki temu, że takie grafiki utrzymane są zazwyczaj w ciepłej palecie kolorów, taki dodatek stanie się ciekawym kontrastem dla bieli i szarości nowoczesnych aranżacji.

Do wystroju w duchu „less is more” jak ulał będzie pasować czarno-biały widok Nowego Jorku

Chcąc zachować nowoczesny i minimalistyczny charakter wnętrza, zdecyduj się na czarno-białą fotografię. Ten duet kolorystyczny ma w sobie coś ponadczasowego i eleganckiego, dlatego możesz być pewny, że taki obraz będzie pasował jak ulał do współczesnej aranżacji. W przestronnym wnętrzu doskonale będzie się prezentował albo wielkoformatowy obraz, albo poliptyk, czyli kompozycja podzielona na kilka części. Taki dodatek warto rozważyć do domowego biura, ponieważ stonowana kolorystyka nie będzie rozpraszać uwagi.

Dużą popularnością cieszą się także czarno-białe fotografie z jednym barwnym elementem. To dobre rozwiązanie, gdy metraż pokoju nie pozwala na duży format płótna, a zależy Ci na dekoracji, która będzie przyciągać wzrok. W przypadku Nowego Jorku barwnym elementem na zdjęciu może być oczywiście charakterystyczna żółta taksówka mknąca ulicami miasta. Takie zdjęcie wprowadzi prawdziwie nowojorski klimat do mieszkania!

Nowoczesną aranżację możesz przełamać obrazem Nowego Jorku, który imituje malarską kompozycję

Nowoczesne wnętrza odznaczają się bardzo często minimalizmem, który dotyczy zarówno kolorystyki, jak i wystroju. Niewielka ilość mebli i sprzętów, zazwyczaj o bardzo prostej formie, oraz brak ozdób czy bibelotów sprawia, że przestrzeń może prezentować się bardzo ascetycznie. Jeśli szukasz sposobu na to, by wystrój stał się bardziej przyjemny dla oka, dobrym rozwiązaniem jest drukowany na płótnie obraz, który imituje malunek farbami. Taki widok Nowego Jorku prezentuje się naprawdę oryginalnie.

W zależności od tego, czy jest to imitacja akwareli, które są bardzo delikatne, czy farb olejnych, które można nakładać grubymi warstwami, zyskasz całkowicie inny efekt dekoracyjny. Most Brookliński zaprezentowany na tle wieżowców, żółta taksówka mnąca mokrymi od deszczu ulicami, a może majestatyczna Statua Wolności? Wybierz swój ulubiony widok Nowego Jorku!

Nowojorski obraz pozwoli Ci przeprowadzić błyskawiczną metamorfozę nowoczesnego wnętrza. Fotografia w stylu retro, rozległa panorama czy nocny widok wieżowców wprowadzi do wystroju wielkomiejski klimat, który będzie się doskonale prezentował bez względu na zmieniające się trendy.