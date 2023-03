Odżywki na masę dla początkujących - poradnik

Sprawdź swoje zapotrzebowanie

Zanim zaczniesz przyjmować suplementy i odżywki białkowe, ustal, jakie są Twoje cele treningowe. Musisz też wiedzieć, jakie zapotrzebowanie na białko ma Twój organizm. Przede wszystkim sprawdź również swoją codzienną dietę i ustal, ile białka przyjmujesz w spożywanych posiłkach. Te informacje podpowiedzą Ci, jaka ilość protein powinna się znaleźć w dodatkowej suplementacji. Pamiętaj, by zakładać sobie od początku realne i możliwe do wykonania cele, na przykład przyjmując, że chcesz wypracować kilka kilogramów suchej masy mięśniowej lub zdrowo schudnąć do ustalonej wagi.

Zwyczajowo przyjmuje się, że powinno się spożywać od 1,5 do 2,5 gramów białka na jeden kilogram masy ciała. Na podstawie tej informacji szybko obliczysz, ile protein powinno się mniej więcej znaleźć w Twoich posiłkach. Jeżeli masz wątpliwości, to poproś o pomoc kogoś, kto zawodowo zajmuje się tego typu kwestiami. Wspólnie ustalicie, ile gramów białka powinno się znajdować w spożywanych przez Ciebie produktach, łącznie z odżywkami.

Wybierz właściwy produkt i ustal porę jego spożycia

Na rynku dostępne jest wiele rodzajów skutecznych suplementów i środków, przeznaczonych dla osób z różnymi potrzebami i wymaganiami. Na przykład sklep z odżywkami Activlab oferuje wiele różnych artykułów, dzięki czemu każdy wybierze ten odpowiadający jego zapotrzebowaniu. Wybierz także swój ulubiony smak – spożywanie białka nie powinno Ci się kojarzyć z przykrą koniecznością. Powinno ono być smaczne jak każdy inny posiłek. Na start warto wybrać popularną odżywkę WPC, która dzięki wysokiej zawartości białka, skutecznie wspomaga wzrost mięśni. Odżywka ta dostępna jest w kilku wariantach, w tym bez laktozy oraz o obniżonej zawartości cukru.

Jeśli jesteś na diecie wegetariańskiej, w ofercie Activlab znajdziesz również odżywki białkowe na bazie składników roślinnych. Jednym z takich produktów jest SOYA PRO — odżywka wysokobiałkowa będąca doskonałym zamiennikiem dla białka serwatkowego.

Gdy zamówisz już właściwy produkt, na przykład właśnie ze sklepu z odżywkami Activlab, to ustal porę dnia, w której będziesz go przyjmował. Uznaje się, że najlepiej jest suplementować po treningu, by wspierać odbudowę i regenerację organizmu po wysiłku fizycznym. Przyjmuje się więc, że dobrze jest spożyć białko do dwóch godzin od jego odbycia, może ono też służyć za przekąskę w ciągu dnia lub uzupełnienie śniadania.

Postaw na sprawdzone sklepy z odżywkami

Wiesz już, w jaki sposób powinno się przyjmować białko na początku swojej drogi z rozbudową masy mięśniowej. Zapoznaj się z ofertą sklepów z produktami dla sportowców na przykład Activlab – suplementy i odżywki na masę dostępne są w nim w wielu rodzajach i smakach. Przeznaczone są zarówno dla amatorów, jak i dla osób bardziej doświadczonych w treningu i robieniu masy. Stosując kilka praktycznych zasad dla początkujących, planując swój trening oraz suplementując prawidłowo odżywki, masz szansę na to, że osiągniesz swoje cele. Postaw na regularne treningi i bezpieczne produkty, które będą wspierać Twój organizm po intensywnym wysiłku.