Pozycjonowanie, skuteczna reklama dla małych firm

Brzmi ciekawie? Dowiedz się, jak pozycjonowanie lokalne w Lublinie może rozwinąć Twój biznes!

Czym w ogóle jest pozycjonowanie stron internetowych?

Wyszukiwarki internetowe działają w oparciu o określone reguły. Witryny nie znajdują się na pierwszej stronie Google przypadkiem - dzieje się tak, bo spełniają pewne kryteria. W praktyce oznacza to, że ktoś zadbał o to, by zajmowały one wysokie pozycje.



Na pozycjonowanie składają się więc wszelkie działania mające na celu doprowadzenie Twojej strony na najwyższe pozycje w wyszukiwarce. To bardzo złożony proces - Google ocenia Twoją stronę na podstawie ponad 200 czynników! Jego efekty są jednak nie do przecenienia.

Promocja w wyszukiwarce to wsparcie biznesu

Tradycyjne formy reklamy, jak chociażby banery na ulicach miast, odchodzą dziś w niepamięć. I całe szczęście! Dysponujemy w końcu znacznie bardziej precyzyjnymi metodami dotarcia do potencjalnych klientów.



Marketing internetowy stwarza ogrom możliwości. Pozycjonowanie stron pozwoli Ci dotrzeć do osób, rzeczywiście zainteresowanych Twoimi usługami - a nie tylko do tych, którzy mijają jakąś reklamę w drodze do pracy. Jeśli powierzysz działania SEO profesjonalistom, nie musisz się martwić, że ściągniesz na swoją stronę bezwartościowy ruch - będą ją odwiedzać użytkownicy, którzy naprawdę mają szansę stać się Twoimi klientami.

Korzyści jakie daje pozycjonowanie stron

Szczytów Google’a nie zdobywa się tylko po to, by móc się tym chwalić. Daje to realne korzyści, które przybliżają Cię do realizacji biznesowych celów. Oto, jakie efekty może przynieść pozycjonowanie stron internetowych:

Większy ruch na Twojej stronie internetowej.

Pozyskanie nowych klientów - stosunkowo niewielkim kosztem. SEO to jeden z najtańszych kanałów marketingu internetowego!

Wzrost rozpoznawalności Twojej firmy (nie tylko w Internecie).

Wykreowanie wizerunku eksperta i lidera branży (np. w danym regionie).

Wszystkie wymienione korzyści przekładają się oczywiście na wzrost zysków. Tak, Twój biznes może rosnąć razem z pozycjami w wyszukiwarce!

Pozyskasz klientów w swojej okolicy

Zastanów się, jak sam korzystasz z wyszukiwarki. Czy zdarza Ci się szukać w niej przeróżnych firm i usług? Być może używasz nawet do tego celu Map Google? Twoi potencjalni klienci robią dokładnie to samo.



Załóżmy, że prowadzisz warsztat samochodowy w Lublinie. Na pewno chciałbyś, żeby Twoja strona wyświetlała się na tego typu zapytania:

mechanik Lublin,

serwis samochodowy Lublin,

gdzie naprawić samochód w Lublinie.

Podobne przykłady można mnożyć. Być może prowadzisz chińską restaurację? W takim wypadku warto powalczyć o wysokie pozycje na następujące zapytania:

restauracja chińska Lublin,

gdzie zjeść w Lublinie,

najlepsze restauracje Lublin.

Właśnie na takich wyrażeniach skupiamy się w ramach pozycjonowania lokalnego. Prowadzimy też działania w Google Moja Firma, dzięki czemu Twoja wizytówka będzie dopracowana w 100%.



Co ważne, Google podpowiada użytkownikom wyniki, bazując na ich lokalizacji. Nawet, jeśli pominą oni słowo “Lublin”, wyszukiwarka podsunie im linki do stron znajdujących się w pobliżu. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich zapytań, a tylko tych, gdzie intencją użytkownika jest znalezienie usługi w pewnym miejscu, np. “fryzjer”, “dentysta” czy “sklep hydrauliczny”. W działaniach SEO uwzględniamy również takie wyrażenia.

Wyprzedzisz lokalną konkurencję

Pozycjonowanie stron to jeden z najlepszych sposobów, by wyróżnić się na tle konkurencji, która działa w Twoim regionie. Być może Twoi konkurenci wcale nie prowadzą jeszcze działań SEO? To wręcz idealna okazja, by zdobyć najwyższe pozycje w Google i zbudować ogromną przewagę na rynku.



A nawet jeśli są już aktywni w wyszukiwarce, przy odpowiedniej optymalizacji i konsekwentnych działaniach możesz ich wyprzedzić. Pamiętaj, że SEO lokalne jest znacznie tańsze niż pozycjonowanie na zapytania ogólnopolskie. W wielu przypadkach może także przynieść lepsze efekty, które utrzymają się nawet przez długie lata.



Musisz jednak liczyć się z tym, że zaprzestanie pozycjonowania może skutkować utratą osiągniętych rezultatów. Google docenia strony, które są ciągle rozbudowywane.

Dowiedz się więcej o promocji firmy w Lublinie

Z przyjemnością zrealizujemy dla Ciebie działania z zakresu pozycjonowania Twojej strony. Od wielu lat wspieramy firmy z różnych branż w stawaniu się liderami w swoich dziedzinach. Chętnie wykonamy za Ciebie większość prac zarówno w obrębie samej strony, jak i poza nią. Stworzymy skuteczne treści, wyeliminujemy błędy, zajmiemy się technikaliami - a Ty będziesz mógł cieszyć się rosnącymi pozycjami, które na bieżąco będziemy raportować.

Promocja firmy to jednak nie tylko pozycjonowanie. Oferujemy kompleksowe podejście do marketingu w Internecie. Przeprowadzimy dla Ciebie również kampanie Google Ads, Facebook Ads i zadbamy o Twój wizerunek w mediach społecznościowych.



Rozwijaj swój biznes z agencją marketingową Performance Media - skontaktuj się z nami!