Przewodnicząca Rady Nadzorczej ukraińskiego IBOX BANKU Alona Shevtsova: Musimy żyć z myślą o zwycięstwie

Gdybym wiedziała na 100%, że 24 lutego 2022 roku będzie taki sam, na pewno bym zrobiła...

I tak bym w to nie uwierzyła. Jako absolwent Kijowskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych byłam zagorzałym zwolennikiem triumfu dyplomacji i zdrowego rozsądku, wciąż nie mogę uwierzyć w ten sur o wojnie w sercu Europy w XXI wieku. Ciągle łapię się na myśli, że żyję cudzym życiem.

Strach, wzruszenie, rozczarowanie... jak z tym walczyć?

Jedyną gwarancją sukcesu (jeśli można użyć tego słowa w dzisiejszych realiach) w walce z lękiem i beznadzieją jest praca i maksymalne zaangażowanie w sprawy zawodowe, wolontariat i wzajemną pomoc.

Mój wewnętrzny stan dzisiaj to...

Głęboki ból.

Najważniejsze, o czym powinni wiedzieć wszyscy ludzie, bez wyjątku...

Wszystkie wojny się kończą! Prędzej czy później, ale się kończą. Nasza wojna też się skończy i musimy żyć z myślą o zwycięstwie i o tym, że tylko my, naszymi rękami, będziemy odbudowywać Ukrainę.

Wojna jeszcze się nie skończyła, ale już się nauczyłam...

Wszystkiego. Szczególnie stałam się uzdolniona w wyszukiwaniu, kupowaniu i logistycznym wspieraniu zbroi i sprzętu ochronnego dla naszych żołnierzy na froncie.

Dlaczego ludzkość powinna teraz uczyć się na ukraińskim przykładzie?

Co musi być - to musi być

Tematami tabu są dla mnie dzisiaj .

Łzy. Stoję na czele Rady Nadzorczej AT IBOX Banku, największego banku transakcyjnego w kraju. To właśnie moje decyzje w okresie wojny pozwolą zachować miejsca pracy i wypłacać pensje w całości i na czas. Wymaga to otwartego umysłu bez łez i z zimnym umysłem.

Moja działalność dzisiaj...

Bank jest częścią infrastruktury krytycznej kraju, a od jego pracy, od natychmiastowości płatności i przepływu środków zależy bezpieczeństwo ludzi, rodzin i ich dzieci. Nasze biura działały pośród ataków rakietowych i ostrzału budynków mieszkalnych. Czy mam wyrzuty sumienia, że pracownicy chodzili do pracy w tych dniach? Cóż, uważam, że to moja wina i nigdy więcej nie powtórzę tego doświadczenia.

Moje osobiste cechy charakteru, które pomagają mi w życiu i w biznesie...

Bezstronność i nietolerancyjność wobec głupoty organów nadzorczych.

Co należy zrobić, aby wojny na świecie ustały na zawsze?

Niestety, nie wiem...

Teraz jest idealny czas, aby...

Spojrzeć wstecz na swoją pokonaną podróż, na zdjęcia moich dzieci w iPhonie, na zdjęcia z rodzinnych podróży dookoła świata i uświadomić sobie, jak wspaniałe było moje życie.