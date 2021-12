Z umów cywilnoprawnych korzysta się na coraz większą skalę. Czym różnią się one od dobrze znanego etatu?

Umowa o pracę

Podstawowym modelem nawiązywania stosunku pracy jest umowa o pracę. Po jej podpisaniu pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Co najbardziej istotne, w przypadku umowy o pracę relację na linii pracodawca-pracownik określają szczegółowo przepisy Kodeksu pracy, do którego stosować się muszą obie strony. W konsekwencji, pracownikowi przysługuje gwarancja minimalnego wynagrodzenia, prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego i macierzyńskiego oraz ściśle określony czas wypowiedzenia. Pracodawca zobowiązany jest również do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Umowy o pracę mogą być zawierane: na okres próbny lub na czas określony i nieokreślony.

Umowy zlecenia i o dzieło

Zasadniczą różnica między umową o pracę a umową zlecenia jest to, że zapisy tej drugiej reguluje już nie Kodeks pracy, a ten cywilny. Mówimy tu więc nie o pracodawcy i pracowniku, a o zleceniodawcy, który zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonania określonej czynności prawnej (np. pracy). Nie występuje tu, przynajmniej w teorii, podległość służbowa, a osoba, której powierzono konkretne zadanie, może być rozliczana z efektów pracy, a nie z czasu, który codziennie poświęcała na jej wykonywanie. Od umów zlecenia zleceniodawca musi odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. Z drugiej jednak strony, zleceniobiorca nie może skorzystać z płatnego urlopu czy okres wypowiedzenia – o ile umowa nie stanowi inaczej. Innym rodzajem umowy cywilnoprawnej jest umowa o dzieło, w ramach której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnego dzieła (np. zaprojektowania logo graficznego czy napisania artykułu), za które otrzyma wynagrodzenie. Po tym relacja między stronami wygasa. W przeciwieństwie do umowy zlecenia, ta o dzieło nie nakłada na zleceniodawcę obowiązku odprowadzenia składek.