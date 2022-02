Jarosław Kaczyński powołał sekretarza PiS w Lubelskiem. "Takie odświeżenie przed zbliżającymi się wyborami"

Nowe stanowiska zostały utworzone w związku z zapowiedzianymi w ubiegłym roku zmianami w strukturze największej partii wchodzącej w skład obozu Zjednoczonej Prawicy. Jak mówił niedawno Polskiej Agencji Prasowej szef Biura Krajowego PiS Krzysztof Sobolewski, sekretarze wojewódzcy mają być „przedłużeniem ramienia Nowogrodzkiej (siedziba partyjnej centrali w Warszawie – przyp. aut.) w terenie”. Ich pierwszym zadaniem ma być przygotowanie raportu otwarcia w każdym z regionów, a także nadzór nad strukturami, koordynacja działań zleconych przez partyjną górę i realizacja „autorskich działań”.

W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński wręczył nominacje 16 przedstawicielom poszczególnych województw. W Lubelskiem tę funkcję ma pełnić Grzegorz Tchórzewski. To 27-letni absolwent ekonomii na UMCS, do tej pory bez większego doświadczenia w polityce. Działał w partyjnej młodzieżówce, w 2019 roku zaangażował się w kampanię Jacka Sasina, który do Sejmu startował z pierwszego miejsca na liście PiS w okręgu chełmskim. Po wyborach został zatrudniony na umowę o dzieło w kierowanym przez Sasina Ministerstwie Aktywów Państwowych, a w lipcu ubiegłego roku objął stanowisko szefa jego gabinetu politycznego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Chcieliśmy zapytać Tchórzewskiego o stawiane przed nim zadania, jednak w tej sprawie odesłał nas do rzeczników partii. – Zadaniem jego i pozostałych sekretarzy będzie patrzenie na ręce strukturom, ale i tchnięcie w nie nowego ducha. Takie odświeżenie przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi i samorządowymi. To jednak funkcja organizacyjno-techniczna, a nie polityczna, bo za politykę wciąż odpowiadają władze statutowe – mówi nam jeden z lubelskich działaczy PiS.

Przypomnijmy, że lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości działają nie na szczeblu województw, ale okręgów w wyborach do Sejmu. W naszym regionie takie okręgi są dwa: nr 6 (dawne województwo lubelskie) oraz nr 7 (dawne województwa bialskopodlaskie, chełmskie i zamojskie). W pierwszym z nich prezesem jest były poseł Krzysztof Michalkiewicz, drugim kieruje Jacek Sasin.

Według zapowiadanych w ubiegłym roku zmian, lokalne struktury mają być jednak podzielone według okręgów senackich, których na Lubelszczyźnie jest pięć. Przygotowanie do tej reformy też ma być jednym z zadań powołanych właśnie sekretarzy wojewódzkich. – Ale to nie stanie się szybko, bo do tego trzeba decyzji delegatów podczas zjazdu statutowego. A w obecnych realiach wiele wskazuje na to, że nie dojdzie do niego w tym roku – słyszymy od jednego z naszych rozmówców.