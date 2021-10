Co możemy znaleźć na końcu komina? Poznaj różne typy nasad

Nasady kominowe – co to takiego?

Nasady kominowe to urządzenia umieszczane na szczycie komina. Mają poprawiać wydajność wentylacji grawitacyjnej i zapobiegać powstawaniu zakłóceń ciągu. Stosowanie nasad jest konieczne w kilku przypadkach określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. W rozporządzeniu ustalono, że nasady powinny być umieszczane na budynkach znajdujących się w II i III strefie obciążenia wiatrem, a więc w północno-zachodniej i południowej Polsce. Jednak silne wiatry to nie jedyny czynnik, który decyduje o konieczności montowania nasad. Stosuje się je również, gdy przewód dymowy czy spalinowy ma wąski przekrój i jest krótki, gdy wylot komina osadzony jest poniżej kalenicy dachowej, a także gdy wokół budynku znajdują się wysokie drzewa, góry lub wysokie budynki. Nasady wspomagają ciąg, a ponadto chronią komin przed opadami atmosferycznymi i przed ptactwem, które mogłoby założyć w kominie gniazdo. Tego typu urządzenia mają jeszcze jedną istotną zaletę – dobrze się prezentują, dzięki czemu stanowią dodatkową ozdobę budynku.

Nasady – jakie mamy do wyboru i gdzie je kupić?

Twój dom znajduje się lokalizacji, w której konieczne jest stosowanie nasad? W takim razie trzeba wybrać odpowiedni model. Wybór jest naprawdę duży. W sklepach znajdziesz nasady obrotowe kuliste lub podłużne, nasady stałe, daszki kominowe lub strażaki. Przy zakupie należy kierować się nie tylko rodzajem nasady, ale także sposobem jej wykonania. Na tej stronie: https://nasady-kominowe.pl/ znajdziesz nasady PWL-SYSTEM, w których zastosowano innowacyjne mechanizmy i dobrej jakości materiały, dzięki czemu nasady działają prawidłowo, a ponadto są odporne na szkodliwe działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Nasady PWL-SYSTEM mogą być wykonane z aluminium lub ze stali kwasoodpornej i są dostępne w różnych rozmiarach: fi 150 , fi 200, fi 250 , czy fi 300. Co więcej, istnieje także możliwość zamówienia nasady na wymiar. Wszystkie typy nasad zamówisz przez Internet za pomocą kilku kliknięć. Nie trzeba już tracić czasu na zakupy w stacjonarnym sklepie i poszukiwanie odpowiedniego produktu w kilku lokalizacjach.

Rodzaje nasad kominowych – na którą się zdecydować?

Jedną z opcji, na którą możemy się zdecydować to zakup nasady obrotowej. Jej mechanizm działania opiera się na sile wiatru. Podmuchy wprawiają nasadę w ruch, dzięki czemu w kominie zaczyna być wytwarzane podciśnienie wzmacniające ciąg. Przy wietrze tego typu nasady działają niezwykle wydajnie, jednak raczej nie sprawdzą się w bezwietrznych lokalizacjach. Nasady kominowe obrotowe dostępne są w wariancie kulistym lub podłużnym. Ten drugi model okaże się przydatny w sytuacji, gdy otwory kominowe zostały umieszczone w bliskiej odległości. Podłużny kształt umożliwia bowiem umiejscowienie kilku nasad obok siebie. Z kolei daszki kominowe będą najlepszym wyborem, jeśli chcemy ochronić komin przed opadami. Daszki występują w różnych kształtach. Można zdecydować się na tradycyjny okrągły, kopertowy lub typu Napoleon. W ofercie znajdują się także nasady stałe. Wykorzystują one energię kinetyczną wiatru, wytwarzając podciśnienie po zawietrznej stronie nasady. Te modele są tanie, ale niestety mogą być nieco mniej wydajne niż obrotowe czy samonastawne. Ten ostatni typ nasad często określa się jako najbardziej efektywny. Strażaki, bo tak nazywa się nasady samonastawne, ustawiają się zgodnie z kierunkiem wiejącego wiatru, co zapobiega cofaniu się spalin i zanieczyszczonego powietrza do komina. Ponadto strażaki chronią otwór kominowy przed opadami deszczu i śniegu. Mogą być nakładane na każdy rodzaj komina.

Nasady kominowe skutecznie chronią komin przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, uniemożliwiają powstawanie ciągu wstecznego, a ponadto wspomagają pracę wentylacji. Warto więc kupić dobrej jakości nasadę, która posłuży przez długie lata.