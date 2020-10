Garnitury biznesowe – co powinno je wyróżnić?

Owszem, potwierdzeniem naszych kwalifikacji są dyplomy, uzyskane certyfikaty, czy dotychczasowe osiągnięcia. Jednak prawda jest taka, że to, jak wyglądamy, wpływa nie tylko na to, jakie wywrzemy pierwsze wrażenie. Rozmówca oceni nas pod względem profesjonalizmu i niestety czasem umiejętności. To, w czym chodzimy do pracy albo zwiększy nasze szanse na sukces, albo przeciwnie – postawi nas w złym świetle.

Garnitury biznesowe – co je wyróżnia?

W zależności od tego, na jaką okazję się szykujemy, sięga się po inny rodzaj garnituru. W przypadku garnituru biznesowego musimy pamiętać o tym, jaki w firmie panuje dress code i bierzemy pod uwagę tylko formalne i klasyczne modele. Oznacza to, że zwracamy uwagę na krój, kolor i styl. Nasz garnitur biznesowy musi być dobrze skrojony i dopasowany do sylwetki. Absolutnie nie możemy dopuścić do tego, by rękawy były za krótkie lub za długie. To samo przy nogawkach.

Skupmy się na garniturach z marynarką jednorzędową, dwurzędowa mogłaby być odebrana jako nadmierna ekstrawagancja. Marynarka zawsze musi być skromna i formalna, żadne marynarki sportowe nie wchodzą w grę, zwłaszcza w firmach, gdzie dress code jest sztywny. Zwróćmy uwagą na materiał. Najlepiej wypadnie garnitur gładki, ewentualnie z bardzo drobnym i nierzucającym się w oczy wzorem.

Kolory garniturów biznesowych

Kolor jest czymś, co rzuca się w oczy z daleka. Niektórzy uważają, że najbardziej uniwersalna jest czerń, ale to nie prawda. Teoretycznie jest formalna, ale nosi się ją jedynie zimą, albo wieczorem na wyjątkowe okazje. Do pracy stawiajmy raczej na różne odcienie granatu albo szarego. Dobrej jakości garnitury, które sprawdzą się idealnie podczas codziennych wyzwań, znajdziemy, przeglądając garnitury Lancerto.

Dodatki – czy mają znaczenie?

Każda stylizacja składa się z bazy, w tym przypadku garnituru, i dodatków. Bez stylowych dodatków, nasz strój będzie sprawiał wrażenie niedbałego i niedokończonego, a to z profesjonalizmem nie ma zbyt wiele wspólnego. Jednocześnie nie możemy przesadzić w drugą stronę. Najlepiej, by dodatki do pracy były w ograniczonej ilości i były skromne. Co w takim razie możemy założyć?

Podstawą jest krawat w stonowanym kolorze. Może być gładki, ewentualnie w delikatne pasy lub kratę. Nie powinien bardzo wyróżniać się pod względem kolorystycznym na tle marynarki. Jeżeli marynarka posiada miejsce na poszetkę, to koniecznie powinna się ona pojawić. Idąc dalej – pasek. Skórzany, prosty i klasyczny. Nie nośmy do pracy pasków plecionych albo z ozdobnymi klamrami, bo mogą zaburzyć nasz profesjonalny wizerunek. Równie stonowane i klasyczne powinny być buty i skarpetki. A co z biżuterią? Tu musimy zachować ostrożność. Zrezygnujmy z bransoletek, możemy ewentualnie postawić na elegancki zegarek. Jeśli lubimy nosić łańcuszek, to w pracy schowajmy go pod koszulą lub zrezygnujmy całkowicie.