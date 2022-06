Ile kosztuje wyjazd w góry dla dwojga?

Dlaczego wybrać wyjazd weekendowy w góry?

Przede wszystkim wyjazd w góry to rzecz, na którą nawet najbardziej zapracowane osoby, mogą sobie pozwolić. Łatwiej nam się zdecydować na wyjazd weekendowy, bo nie koliduje to zazwyczaj z naszymi obowiązkami zawodowymi. Wystarczy w piątek popołudniu zabrać ze sobą wcześniej spakowaną torbę i dobry humor. Weekend za miastem pozwoli się szybko zregenerować, a szczególnie jeśli ten czas spędzimy z drugą połową. Jeśli intensywnie pracujemy lub jesteśmy przemęczeni, naprawdę warto, a nawet trzeba wybrać się na spotkanie z przyrodą na dwa dni. Relaks w otoczeniu gór może być aktywny lub też nieco leniwy, wszystko zależy od tego gdzie się wybieramy i jak lubimy wypoczywać. Jest to nie tylko okazja do spędzenia miłych chwil z dala od codziennych obowiązków, ale także idealny prezent na rocznicę czy niespodzianka na urodziny. Coraz częściej wybieramy właśnie wyjazdy, zamiast klasycznych prezentów, bo to wspomnienia z wyjazdów są bezcenne, a nie kolejne rzeczy, które dostajemy.

Jeśli zajrzymy na portale poświęcone tematyce wypoczynku w górach, na przykład Góryaktywnie.pl, możemy dowiedzieć się ile radości przynosi aktywny wypoczynek. Nawet jeśli wolimy słodkie nicnierobienie, warto sprawdzić inne opcje, a może akurat będzie to nasz nowy ulubiony sposób na wypoczynek. Przekroczenie granicy własnego komfortu jest ciężkie, ale naprawdę może się okazać, że były to jedynie nasze uprzedzenia, a nie realna przeszkoda.

Ile kosztuje weekend w górach?

Tutaj odpowiedź nie jest prosta, bo wszystko zależy od tego, gdzie się wybieramy i jakie atrakcje chcemy wykupić. Na przykład wyjazd w Bieszczady, do luksusowych apartamentów ze śniadaniami, gdzie będziemy pływać po Solinie wynajętą motorówką, brać udział w off-roadach, stołować się w najlepszych restauracjach, to taki weekend może nas kosztować kilka tysięcy złotych. Jeszcze drożej jest na przykład w Zakopanem, gdzie znajdziemy dużo atrakcji, typu kuligi czy stoki narciarskie, za które jednak trzeba słono zapłacić. To właśnie dodatkowe atrakcje i wyżywienie poza domem, znacznie zwiększają koszty wyjazdu.

Z kolei jeśli wybierzemy pole namiotowe, koszty w oczywisty sposób maleją, a przygoda może być niezapomniana. Taki wypoczynek to prawidłowa przygoda w górach, gdzie jesteśmy możliwie najbliżej dzikiej przyrody. Wtedy wyjazd może się zamknąć w kwocie tysiąc złotych. Są oczywiście opcje pośrednie, jak zwykłe apartamenty, gdzie mamy aneks kuchenny i sami przyrządzamy posiłki. Jak podkreśla Adrian Kołodziejczak z portalu Góry Aktywnie wyjazd w góry wcale nie musi być drogi, ważne aby wybrać ciekawe miejsce i spędzać czas na chodzeniu po górach i całodziennych wędrówkach. To właśnie proste przyjemności cieszą najbardziej, więc zamiast szukać kolejnych drogich noclegów, warto sprawdzić pola namiotowe i kempingi.

Jak obniżyć koszty pobytu w górach?

Tutaj wszystko zależy od naszej kreatywności i budżetu. Rozsądną opcją wydaje się przyrządzanie choćby śniadań i kolacji samodzielnie, nie wspominając o gotowaniu obiadów w pokoju z aneksem kuchennym. Obiady jedzone na mieście, wcale nie muszą być tak drogie, oczywiście zależy to od miejsca. Oczywiście jeśli wszystkie posiłki będziemy jeść poza kwaterą, to nie należy się spodziewać oszczędności.

Gdyby wziąć pod uwagę weekend w Zakopanem to tutaj koszty rosną. Średnio szacuje się, że weekend w tym miejscu dla dwóch osób, kosztuje około dwóch tysięcy złotych i jest to dolna granicą. Niestety nie jest to mało. Kolejny sposób na zmniejszenie wydatków to noclegi tuż obok dużych miejscowości. Na przykład w Kościelisku, zamiast Zakopanego. Lub jeśli chodzi o Bieszczady, to w Berezce, zamiast w Polańczyku. Poza tym, warto dzwonić do danego obiektu, rezerwując go poza popularnymi portalami turystycznymi. W ten sposób można pominąć prowizję, którą wyszukiwarki noclegów pobierają od obiektów za reklamę. Nie musimy też wybierać noclegów w samym centrum, tylko na obrzeżach, gdzie jest zazwyczaj taniej. Czasami oferty pakietowe w obiekcie, wychodzą wbrew pozorom korzystniej niż kupowanie noclegów w hotelu i wyżywienie na mieście.

Jeśli chodzi o weekend w górach, to musimy się liczyć z dość dużym wydatkiem. Ostateczny koszt zależy od tego, czy wybieramy hotel, apartamenty czy też pole namiotowe i na jaką opcję wyżywienia się zdecydujemy. Zawsze można obniżać koszty wyjazdu, zależy to od naszej kreatywności i tego, na ile możemy zrezygnować z wygody na rzecz przygody.