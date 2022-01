Jak skontaktować się z kurierem?

Kontakt z kurierem – kiedy się przydaje?

Według raportu „E-commerce w Polsce 2021” opublikowanego przez Gemius coraz więcej internautów decyduje się na zakupy online. Około 33% konsumentów robi zakupy częściej względem roku poprzedniego. Fakt ten sprawia, że jeszcze popularniejsze stają się usługi przewozowe, dzięki którym zamówione produkty trafiają bezpiecznie do odbiorców. To wygodna forma dostawy, powszechnie dostępna i występująca w korzystnych cenach. Na dodatek ze strony osoby dokonującej zakupu online nie wymaga dosłownie żadnej dodatkowej aktywności, poza złożeniem zamówienia. Jednak w niektórych sytuacjach konsument prosi o kontakt z kurierem – na przykład w celu pozyskania informacji na temat planowanych godzin dostarczenia przesyłki. To szczególnie częste zjawisko wśród osób, które pracują. Wówczas kontakt z kurierem pozwala ustalić, w jakich dokładnie godzinach odbiór paczki przez adresata będzie możliwy. Na szczególne uznanie w tym kontekście zasługuje GLS. To dostawca usług transportowych działający w taki sposób, aby to odbiorca przesyłki mógł nią zarządzać wedle własnych preferencji. Możliwe jest między innymi przekierowanie towaru na inny adres lub zdecydowanie o odbiorze w punkcie nadania i odbioru paczek (Szybka Paczka/ParcelShop). Łącznie takich obiektów w całej Polsce jest kilka tysięcy, a sieć ta ciągle się poszerza.

Nikogo nie ma w domu – co robić?

Nie zawsze zamówiona paczka może być odebrana przez adresata. W takiej sytuacji przydaje się numer do kuriera. Poinformowanie przewoźnika o zaistniałej sytuacji sprawi, że pierwsze doręczenie odbędzie się w innym terminie. W przypadku GLS możliwe jest także przekierowanie paczki na inny adres. Dostawca usług transportowych dopuszcza wyrażenie zgodny na doręczenie towaru na przykład do sąsiada. Jeżeli jednak jest to niemożliwe, kurier może pozostawić paczkę w punkcie Szybkiej Paczki/ParcelShop, a adresat z tego tytułu otrzyma stosowne powiadomienie. Wówczas odbiorca może odebrać swoje zamówienie w ciągu siedmiu dni roboczych. Jeżeli jednak kurier nie był w stanie pozostawić przesyłki w punkcie lub pod adresem sąsiada, dojdzie do drugiego doręczenia. Oznacza to, że przewoźnik podejmie próbę pozostawienia paczki u odbiorcy kolejnego dnia roboczego. dlatego właśnie telefon do kuriera jest niezwykle przydatny i pozwala ustalić wszystkie szczegóły dotyczące dostawy zamówienia.

Jak skontaktować się z kurierem GLS?

Czekasz na swoją paczkę i nie wiesz, jak skontaktować się z kurierem GLS? Istnieje kilka metod komunikacji z przewoźnikiem. Jeżeli nadawca przesyłki korzysta z usługi InfoCourierService, do adresata drogą SMS wysyłany jest numer telefonu do kuriera wraz z kodem PIN do odbioru przesyłki. To bezpieczna forma dostawy zarówno dla przewoźnika, jak i samego odbiorcy. Jeżeli więc chcesz wiedzieć, jak skontaktować się z kurierem GLS, przede wszystkim sprawdź, czy nie otrzymałeś żadnej wiadomości SMS.

W przypadku braku jakichkolwiek informacji o kontakcie do kuriera możesz skorzystać z oficjalnej infolinii GLS. Obsługa klienta dokłada wszelkich starań, aby szybko zweryfikować numer paczki, następnie przekazując adresatowi numer telefonu do przewoźnika. Poza infolinią dostawca usług transportowych GLS umożliwia również kontakt poprzez media społecznościowe, gdzie odpowiedzi na pytania są wysyłane w krótkim czasie.

Jak zdobyć numer kuriera przez stronę internetową firmy GLS? Należy wykorzystać specjalną wyszukiwarkę oddziałów. Wystarczy podać adres miejsca, do którego ma być dostarczona paczka, a system wyświetli dokładną lokalizację filii. Jak zdobyć numer kuriera w ten sposób? Odbiorca przesyłki może zadzwonić do oddziału, a następnie zapytać o kontakt do przewoźnika.

Jak sprawdzić gdzie jest paczka GLS?

Skoro jest już jasne, jak zdobyć numer do kuriera, warto również wiedzieć, gdzie jest paczka w trakcie transportu. GLS pozwala na bieżąco monitorować stan przesyłki, wystarczy dostęp do internetu. Na oficjalnej stronie internetowej po wpisaniu numeru paczki pojawią się wszystkie informacje na temat tego, w którym dokładnie miejscu znajdował się towar o konkretnej godzinie. Jeżeli wiesz, że paczka ma być dostarczona w dniu, w którym nie będzie Cię w domu, najlepiej wykonaj telefon do kuriera. Możesz także przekierować paczkę online – wystarczy otworzyć wiadomość e-mail służącą do zarządzania stanem przesyłki. Jeżeli nie masz takiej możliwości, kurier pozostawi awizo wraz z numerem Twojej paczki, który wykorzystasz do jej przekierowania. Rozwiązanie to sprawia, że korzystanie z usług przewozowych GLS jest niezwykle wygodne zarówno dla nadawców, jak i odbiorców.