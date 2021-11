Jakie gadżety firmowe warto zamówić, żeby zwiększyć sprzedaż?

Gadżety firmowe – czy skuteczne?

Tradycja wręczania gadżetów firmowych wiąże się z prostą prawdą – każdy lubi dostawać prezenty. Klient, który otrzyma coś za darmo, myśli o danej marce z większą sympatią i zapamiętuje ją na dłużej. Co więcej, wręczając komuś firmowy upominek, sprawiamy, że ta osoba czuje się wyróżniona i doceniona. Takiego efektu nie zagwarantuje nawet najlepsza reklama masowa w mediach. To jednak jeszcze nie koniec korzyści. Kolejną zaletą wręczania gadżetów jest promowanie marki w wielu środowiskach. Klienci będą przecież używać akcesoriów z logiem Twojej firmy w pracy, w szkole, na uczelni czy wśród znajomych. Dzięki temu kolejne osoby dowiedzą się o istnieniu marki, a klienci staną się kimś w rodzaju jej ambasadorów. Gadżety nie muszą trafiać zresztą wyłącznie do osób, które zakupiły Twoje produkty. Możesz wręczać je podczas targów, festynów i spotkań z kontrahentami. Im więcej osób je otrzyma, tym lepiej.

Gadżety muszą być atrakcyjne

Wiemy już, że gadżety są skuteczną formą promowania marki, ale istnieje jeden warunek – muszą być atrakcyjne. Rzeczy nieprzydatne albo nieestetyczne nie zagwarantują nam żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie, mogą stać się antyreklamą i to generującą dodatkowe koszty związane z ich produkcją. Akcesoria firmowe muszą być wykonane z dobrej jakości materiałów i odznaczać się oryginalnym wyglądem. Powinny być także użyteczne. Przedmiot, który zostanie rzucony w kąt nikomu nie przyniesie żadnego pożytku. Jeżeli chcesz zamówić solidne i przykuwające wzrok gadżety, możesz to zrobić tutaj: https://zpapieru.pl. Graficy z wieloletnim doświadczeniem, którzy przygotowywali zamówienia dla popularnych marek, stworzą dla Ciebie unikalne materiały reklamowe.

O czym pamiętać przy zamawianiu gadżetów?

Zanim zamówimy odpowiednie gadżety firmowe musimy zastanowić się komu zamierzamy je wręczyć. Inne akcesoria przydadzą się studentom, inne osobom aktywnym zawodowo, a jeszcze inne osobom starszym. Typ gadżetów możemy uzależnić także od wielkości zamówienia. Do zamówień poniżej 50 zł dodawany będzie np. długopis, do zamówień od 50 do 99zł – notes, a od 99 do 200zł – kubek itd. To dobre rozwiązanie zwłaszcza dla mniejszych firm, które nie mogą przeznaczyć olbrzymich sum pieniędzy na materiały reklamowe. A co warto wręczać klientom? Oto kilka propozycji:

Notesy, długopisy i inne artykuły papiernicze – notes zawsze się przyda, podobnie jak długopis czy ołówek. Kryterium użyteczności będzie więc w tym przypadku spełnione. Dobrym pomysłem jest zaprojektowanie notesu z ciekawym cytatem albo całej serii długopisów z krótkimi cytatami. Takie gadżety będą nie tylko przydatne, ale też interesujące. Teczki i skoroszyty – w teczce firmowej możemy wysłać fakturę za zakup lub umieścić w niej inne materiały reklamowe np. ulotki czy katalog produktów. W ten sposób udowadniamy, że w firmie cenimy profesjonalizm i dbałość o detale. Naklejki i przypinki – seria naklejek lub przypinek z zabawnymi grafikami to zdecydowanie dobry pomysł. Jeśli design będzie naprawdę atrakcyjny, takie gadżety znajdą się na zeszytach, piórnikach, na torbach, a nawet na ubraniach, dzięki czemu zobaczy je wiele osób. Torby materiałowe – zakupy robią wszyscy, więc torba materiałowa to jeden z najbardziej uniwersalnych gadżetów. Zawsze się sprawdza. Kubek termiczny – kubki to klasyka wśród gadżetów reklamowych. Zamiast zwykłego kubka, lepiej zdecydować się jednak na kubek termiczny. Klient zabierze go ze sobą do pracy lub na uczelnię, dzięki czemu gadżet z logiem naszej firmy pojawi się w przestrzeni publicznej.

Gadżety firmowe to skuteczna i tania reklama. Wręczanie personalizowanych akcesoriów przyczynia się do popularyzowania marki i umożliwia nawiązanie relacji z klientem. Warto więc wrócić do tej sprawdzonej i wciąż efektywnej formy marketingu.