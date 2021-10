Jakie wybrać etui do iPhone 13 Pro? Przegląd najlepszych etui

Jeśli należysz do osób, którym nie wystarczą klasyczne projekty pokrowców, a tym czego szukasz jest świetny design i wyjątkowa odporność, czas abyś przyjrzał się etui Spigen Tough Armor. To eleganckie pancerne etui do iPhone 13 Pro, które dostępne jest w wielu wersjach kolorystycznych. To co wyróżnia to etui to świetny wygląd, który uzyskano dzięki połączeniu metalicznego wykończenia z czarną ramką. Obudowa posiada również stylowe wycięcie, eksponujące logo Apple oraz wbudowaną podpórkę, idealną do oglądania filmów i seriali.

Wersje kolorystyczne: Red / Gunmetal / Navy Blue / Black

Cena etui: 99 zł

6. Najlepsze skórzane etui Magsafe iPhone 13 Pro - ESR Metro Magsafe