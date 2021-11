Konsola Microsoft Xbox Series X - źródło emocji i dobrej zabawy

Xbox Series X - postaw na dobrą zabawę!

Game Pass i inne możliwości konsoli Xbox Series X

Wsteczna kompatybilność

Z konsolą Xbox Series X spędzimy mnóstwo godzin wypełnionych rozrywką na najwyższym poziomie.

Xbox Series X od momentu swojej premiery w 2020 roku wywołuje wiele emocji. Konsolę Xbox Series wyróżnia bardzo wysoka wydajność, która jest w stanie poradzić sobie z nadchodzącymi, wymagającymi nowościami, a także sprostać nieco starszym grom, które są nadal ulepszane.

Miłośnicy wirtualnej rozrywki doskonale wiedzą, jak wspaniałe produkcje czekają na osoby posiadające konsolę Xbox Series. Wśród gier dostępnych na xbox series x znajdziemy same hity, takie jak Cyberpunk 2077, Battlefield 2042, Disco Elysium, Far Cry 6, FIFA 22, Ori and the Will of the Wisps, Destiny 2: Beyond Light, Watch Dogs Legion, Yakuza: Like a Dragon, Halo: The Master Chief Collection, Gears 5, Assassin's Creed Valhalla, Psychonauts 2, Sea of Thieves oraz Forza Horizon 5, na którą czekały miliony miłośników wirtualnych wyścigów. Wymienione produkcje to zalewdie wierzchołek góry lodowej wspaniałego świata gier, który oferuje graczom najpotężniejsza konsola Xbox.

Nie od dziś wiadomo, że gry na Xbox Series X stanowią jeden z głównych argumentów, który przesądza o zakupie konsoli. Jednym z rozwiązań wprowadzonych dla miłośników wirtualnych światów jest abonament Xbox Game Pass. W cenie 40 zł miesięcznie możemy uzyskać dostęp do ponad 200 dostępnych w usłudze gier. Każdego miesiąca do Xbox Game Pass są dodawane nowe gry. Dodajmy, że wszystkie produkcje wydane przez Xbox Game Studios już w dniu premiery trafiają do XGP! W katalogu Xbox Game Pass znajdziemy takie uznane tytułu, jak DOOM Eternal, Wiedźmin 3, Forza Horizon 4, czy serie Halo i Gear of War.

Warto też zwrócić szczególną uwagę na subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate, która za cenę 55 zł miesięcznie oferuje graczom nie tylko wspomnianą już bibliotekę gier, ale także zawiera w sobie również abonament Xbox Live Gold, który umożliwia rozgrywkę w trybie multiplayer.

Do Xbox Game Pass Ultimate dołączyła też usługa EA Play, która gwarantuje dostęp do około 60 gier z katalogu firmy Electronic Arts. Warto dodać, że gracze nie poniosą z tego powodu żadnych dodatkowych opłat, ponieważ cena subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate nie ulegnie zmianie.

Dodatkowo, subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate obejmuje wszystkie korzyści wynikające z Xbox Live Gold, oraz ponad 100 jakościowych gier na konsole i PC. Regularnie dodawane są nowe tytuły, co sprawia że zawsze możemy liczyć na coś nowego do przejścia. Dla członków usługi czekają wyjątkowe zniżki i oferty. Z Xbox Series X granie z przyjaciółmi w najbardziej zaawansowanej sieci do gry wieloosobowej i odkrywanie nowych, emocjonujących gier to czysta przyjemność.

Najnowsza konsola Microsoftu oferuje na samym starcie ponad 500 tytułów we wstecznej kompatybilności. Sprzęt pozwala nam uruchomić wszystkie gry, które były już dostępne wcześniej na konsoli Xbox One, czyli wszystkie gry z poprzedniej generacji oraz większość produkcji z Xboksa 360, oraz pierwszego Xboksa. Wszystkie tytuły działają tak samo, jak na Xboksie One X.

Na najnowszej konsoli Microsoftu wszystkie gry ładują się bardzo szybko, a rozgrywka jest płynna i przyjemna.

