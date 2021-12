Konto oszczędnościowe - czy warto założyć?

Każda instytucja bankowa oferuje różnego typu konta, które spełniają nieco inne funkcje i mają odmienną specyfikację. Tak właśnie jest z kontem oszczędnościowym, dzięki któremu można zabezpieczyć swoje pieniądze, a nawet je pomnożyć. O czym dokładnie mowa?

Konto oszczędnościowe - co to takiego?

Konto oszczędnościowe to nic innego jak rachunek łączący w sobie lokatę bankową z kontem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Jest tworzony z myślą o gromadzeniu na nim środków, przy czym nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że wypłacenie ich skutkuje utratą naliczonych odsetek, tak jak ma to miejsce przy lokatach terminowych. To właśnie ten element sprawia, że rachunek oszczędnościowy jest tak popularny i opłacalny nawet przy deponowaniu na nim niewielkich kwot. Ponadto, każda złotówka wpłacona na konto “pracuje na siebie”, co w praktyce zabezpiecza wartość zgromadzonych pieniędzy.

Jak działa rachunek oszczędnościowy?

Właściciel konta oszczędnościowego ma pełną swobodę jeśli chodzi o dostęp do swoich pieniędzy. Może także w każdej chwili zasilać rachunek, zarówno poprzez przelewy z innego konta, jak i wpłatę gotówki. W większości przypadków banki ustalają jednak limit wpłat i wypłat, dlatego należy do tego podejść indywidualnie i na podstawie zapisów zawartych w umowie. Konto oszczędnościowe można założyć w tej chwili zarówno w placówce stacjonarnej instytucji bankowej, jak i online. W drugim przypadku umowę do podpisu dostarczy kurier, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Banki ograniczają formalności do minimum, dzięki czemu założenie rachunku oszczędnościowego jest prostsze, niż kiedykolwiek. Przy ustalaniu warunków umowy warto zwrócić uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania, limity kwotowe, ale także na tryb kapitalizacji odsetek, a więc częstotliwości, z jaką bank dolicza do kapitału kolejne odsetki. Należy dodać, że oprocentowane jest określane zawsze w skali rocznej.

Założenie konta oszczędnościowego - czy się opłaca?

Każdy bank ma nieco inną politykę jeśli chodzi o zarządzanie kontem, wysokość oprocentowania i oferty z tym związane. Z tego powodu przed podjęciem decyzji o założeniu rachunku, warto porównać parametry jak największej liczby kont. Najistotniejsze jest to, aby rachunek był dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań. Mimo stosunkowo niewielkiego oprocentowania tego typu kont, warto posiadać choć jedno z nich, ponieważ sukcesywne zbieranie środków może przynieść w przyszłości wymierne korzyści. Gromadzenie oszczędności w banku jest także o wiele rozsądniejszym rozwiązaniem niż chowanie ich w przysłowiowej “skarpecie”.