Krzewy na działkę i do ogrodu – jakie warto wybrać?

Tawuła „Antony Waterer”

Ta odmiana tawuły pochodzi z Japonii. Jest odporna na mróz, wymaga dobrze nasłonecznionego stanowiska i żyznej, przepuszczalnej gleby. Sadzonki należy umieścić ok. 20 cm pod ziemią w rozstawie wynoszącym ok. 60 cm. Tuż po posadzeniu tawułę powinno się przyciąć o 2/3 długości, tak by mogła odpowiednio się rozgałęzić. W następnych sezonach cięcia pielęgnacyjne należy wykonywać w marcu. Młode liście tawuły przybierają kolor czerwony, a dojrzałe – ciemnozielony. Okres kwitnienia trwa od czerwca do sierpnia. Na półkolistym krzewie pojawiają się wówczas drobne, gwiazdkowate kwiaty w kolorze różowym.

Pęcherznica

Pęcherznice to dość wysokie, osiągające nawet 2,5 m krzewy o kulistej formie. Od maja do lipca pojawiają się na nich drobne kwiaty w kolorze białym z subtelnymi odcieniami różu. Tworzą one groniaste baldachimy. Późnym latem kwiaty przeistaczają się w czerwone owocostany, które z czasem pękają. Właśnie stąd krzew wziął swoją nazwę. Niewątpliwą zaletą pęcherznicy jest jej wysoka odporność na różne warunki klimatyczne. Dobrze radzi sobie zarówno w suchym, jak i w wilgotnym środowisku. Nie straszne są jej również mrozy, choroby i szkodniki. Krzew ten dobrze wzrasta wyłącznie w miejscach nasłonecznionych, najlepiej w kwaśnej, wilgotnej glebie. Sadzonki należy umieszczać na głębokości ok. 20 cm. Pomiędzy nimi trzeba pozostawić metrowe odstępy.

Berberys

Berberysy pierwotnie występowały w Azji. W Polsce najczęściej spotykane są te o odmianie czerwonolistnej, która ożywia ogród swoją wyrazistą barwą. Berberysy są wysokie, mogą osiągać nawet 2,5 metra, zaliczane są do krzewów ciernistych. Nie są zbyt wymagające w uprawie. Lubią piaszczyste, suche gleby i dobrze nasłonecznione stanowiska. Mróz raczej nie stanowi dla nich zagrożenia.

Forsycja

Forsycja to popularny krzew, często spotykany w polskich ogrodach, choć jego pierwotne siedlisko znajdowało się w Chinach. Posiada charakterystyczne kwiaty w intensywnym, żółtym kolorze o podłużnych płatkach. Po zakończeniu okresu kwitnienia w miejscu kwiatów pojawiają się zielone liście. Forsycje rozrastają się nadzwyczaj bujnie, dlatego warto zapewnić im wokół dużo wolnej przestrzeni. Forsycja to jeden z najwcześniej kwitnących krzewów. Żółte kwiaty pojawiają się na krzewie już w kwietniu. Może rosnąć na miejscach nasłonecznionych lub półcienistych, w lekko piaszczystej glebie.

Pięciornik

Za niezwykłą nazwą pięciornika kryje się także interesujący wygląd. Krzew posiada duże kwiaty złożone z pięciu płatków w intensywnym żółtym kolorze. Pięciornik ma długi okres kwitnienia. Kwiaty pojawiają się w od czerwca do października. Krzew ten wymaga w pełni nasłonecznionego stanowiska i lekkiej, przepuszczalnej, wilgotnej ziemi. Jego kolejną zaletą, oprócz długiego okresu kwitnienia, jest szybki wzrost. Krzew może wzrastać nawet kilkadziesiąt centymetrów rocznie. Odznacza się duża odpornością na mróz, upały i susze. Pięciorniki można wkomponować w skalniaki lub rabaty. Można też tworzyć z nich żywopłoty. Idealnie komponują się z innymi roślinami.

Jagoda kamczacka

W ogrodzie warto zasadzić także krzewy owocowe. Dzięki temu można cieszyć się nie tylko pięknym wyglądem roślin, lecz także pysznym smakiem owoców. Ostatnio coraz większą popularność zdobywa jagoda kamczacka. To roślina o niewielkich wymaganiach pielęgnacyjnych. Dobrze rośnie w lekko kwaśnej, piaszczysto-gliniastej ziemi, a także na glebach o obojętnym odczynie. Należy umieszczać ją na stanowiskach nasłonecznionych lub lekko zacienionych. Co ważne, jagoda kamczacka jest odporna zarówno na suszę, jak i na bardzo niskie temperatury. Żyje nawet ponad 30 lat i osiąga blisko 2 metry. Jej owoce można jeść na surowo lub przyrządzać z nich dżemy, konfitury czy soki.

Krzewy to wspaniałe ozdoby każdego ogrodu. Mogą przybierać oryginalne kształty, rodzić piękne kwiaty lub smaczne owoce. Z pewnością warto zasadzić je przed swoim domem.