Nietrzymanie moczu - jak sobie poradzić?

Wstydliwy problem

Metody leczenia

Nietrzymanie moczu dla wielu osób w Polsce nadal stanowi bardzo intymną i wstydliwą kwestię. Wiele osób nie przyznaje się wręcz do tego, że zmaga się z takim problemem. Dzisiaj natomiast istnieje wiele ścieżek leczenia tego typu dolegliwości, można również zadbać o komfort codziennego funkcjonowania dzięki produktom takim jak https://seni.pl/pl_PL. Kluczowa jest jednak świadomość problemu i gotowość do walki z nim. W Polsce często, zupełnie niesłusznie, do tej kwestii podchodzi się lekceważąco. Wiele osób bagatelizuje problem i wiąże go z postępującą starością. Nietrzymanie moczu to jednak nie tylko problem osób starszych. Nie daj sobie wmówić, że nietrzymanie moczu po ciąży jest normalne, że po intensywnych ćwiczeniach też się to może zdarzyć. Im szybciej zareagujesz, tym łatwiej będzie ci zapanować nad problemem.

Nietrzymanie moczu to dolegliwość, która rozpoznana wcześnie jest możliwa praktycznie do całkowitego zahamowania. Im później zgłosisz się z problemem do lekarza, po tym radykalniejsze środki trzeba będzie sięgnąć.

Bardzo często u osób zmagających się z problemem nietrzymania moczu stosowana jest farmakoterapia. Odpowiednio skombinowany zestaw leków może zdziałać cuda. Oczywiście rozwiązanie to działa najskuteczniej na wczesnym etapie rozwoju dolegliwości.

Drugie rozwiązanie to fizjoterapia. Stosowana jest ona zarówno w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu, jak i w przypadku chorych z zespołem pęcherza nadreaktywnego. Celem fizjoterapii w takim przypadku jest wzmocnienie mięśni dna miednicy. W niektórych przypadkach potrzebny jest także trening związany ze świadomym rozluźnianiem mięśni (np. u osób intensywnie uprawiających sport, u których mięśnie są z reguły bardzo mocno zaciśnięte). Skuteczny trening, który przynosi widoczne efekty, trwa od 3 do 6 miesięcy. Zawsze powinien być ustalony w wyniku konsultacji z fachowcem. Samodzielnie ćwicząc mięśnie Kegla na bazie danych dostępnych w Internecie, można sobie wyrządzić jeszcze większą szkodę. Trening musi być ustalony na podstawie indywidualnej konsultacji z pacjentem i oceny pracy jego mięśni. Niestety tego typu rehabilitacja nie jest finansowana przez NFZ.

Ostatecznym rozwiązaniem, po które sięga się, gdy problem jest naprawdę bardzo zaawansowany, jest zabieg operacyjny. Jest to jednak rozwiązanie stosowane jedynie, gdy nie ma innej możliwości pomocy pacjentowi.

