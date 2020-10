Planujesz kupić używane auto? Ten poradnik jest dla Ciebie!

Nadmierne emocje są wrogiem przy takich zakupach – postaraj się je opanować!

Zakup samochodu działa na każdego inaczej. Często dajemy się ponieść emocjom. Nierzadko oczy błyszczą nam się z powodu ładnego samochodu lub padamy ofiarą zmęczenia całymi poszukiwaniami i chcemy mieć temat z głowy. Pamiętaj, emocje to słaby kompan do kupowania auta. Postaraj się podejść do tego na spokojnie.

Kieruj się tym, a oszczędzisz czas, pieniądze i nerwy

Kiedy już będziesz szukać auta, zacznij od określenia swoich wymagań. Postaraj się wytypować jak najwięcej istotnych cech – markę, model, rocznik, generacja modelu, wyposażenie, dopuszczalne jednostki napędowe, stan oraz wyposażenie auta. Naturalnie, im więcej rzeczy określisz, tym mniej czasu spędzisz na przeszukiwaniu czeluści internetowych ogłoszeń.

Gdy już ostatecznie określisz swoje parametry, przejdź do szukania. Przeglądając ogłoszenia, staraj się wybierać te ze zdjęciami pokazującymi całe auto z zewnątrz i wewnątrz. Poszukuj ofert z pełnym opisem i danymi pojazdu. Tak naprawdę, im więcej informacji znajdziesz w ogłoszeniu, tym mniej czasu poświecisz na rozmowy.

Wszelkie wzmianki o przygodach, kolizjach, naprawach, obecnych usterkach do usunięcia i stanie materiałów eksploatacyjnych są dobrą oznaką. Dużo o sprzedającym mówi sam fakt zamieszczenia numeru VIN w ogłoszeniu – nie ma nic do ukrycia. Jeżeli go tam nie widzisz, to nie jest to jeszcze powód do dyskwalifikacji. Zawsze, podczs rozmowy, możesz dopytać o niego, jak i o stan auta.

Warto sporządzić sobie listę rzeczy, które Cię interesują i skrupulatnie się jej trzymać. Im więcej się na niej znajdzie, tym lepiej. Dzięki liście nic nie przeoczysz i będziesz mieć możliwość porównania poszczególnych ofert już na etapie poszukiwań. Można by było powiedzieć, że już wtedy możesz podjąć konkretną decyzję, które auto chcesz oglądać.

Jednak, co zrobić, jeżeli w tym celu trzeba przebyć dłuższą drogę? Czasami bywa i tak, że za autem trzeba przejechać cały kraj. Wtedy przychodzi kolej na sprawdzanie VIN. Jeżeli raport uzyskany z systemu potwierdzi historię i stan samochodu, to mamy pewność, że warto jechać go zobaczyć.

Oględziny samochodu – co warto sprawdzić?

Przy oględzinach auta warto zacząć od rzeczy, które były opisywane w ogłoszeniu oraz od tego, o czym zapewnił Cię sprzedający telefonicznie. To nie tylko weryfikacja stanu auta, którego oczekujesz, ale również prawdomówności sprzedawcy.

Umawiając się na oględziny, poproś sprzedającego o nieodpalanie auta danego dnia, jeżeli to możliwe. Warto sprawdzić, jak odpala samochód na zimnym silniku. Tym bardziej będzie to dobry test w okresie zimowym. Naturalnie, warto też sprawdzić jak samochód radzi sobie z rozruchem, gdy jest rozgrzany.

Przed odpaleniem warto sprawdzić płyny i dotknąć tu i ówdzie silnika. Sprawdzisz przy tym, czy silnik był nieodpalany i jak właściciel dba o niego. Poszukaj też na silniku wycieków i zapoceń. Jeżeli w komorze silnika nie ma grama kurzu i wygląda jakby był myty wczoraj, to możesz podejrzewać, że są jakieś wycieki, które zostały zatajone.

W momencie kiedy auto się rozgrzewa, należy poświecić uwagę temu, co dzieje się pod maską – czy z silnika nie wydobywają się dziwne stuki, czy nic nie piszczy, a silnik pracuje równo. Sprawdź też czy auto dymi na niebiesko lub czarno przy dodaniu gazu. Dym nie jest nigdy dobrym objawem i zazwyczaj oznacza, że albo auto ma problem z paliwem, albo szykuje się poważna naprawa.

Kiedy już osłuchasz się z silnikiem, przyjrzyj się karoserii. Dobrze abyś miał przy sobie miernik lakieru – możesz go kupić lub wypożyczyć. Obejrzyj auto pod kątem napraw blacharsko-lakierniczych. Popatrz w komorę silnika, na kielichy, do bagażnika, tam, gdzie jest koło zapasowe. Zwróć uwagę, czy wszystkie elementy są równo spasowane.

Pamiętaj, że wskazanie miernika do 300 mikronów to nie tragedia. Auto mogło być odświeżane w całości lub w samym procesie produkcyjnym kilkukrotnie lakierowane. Wszystko zależy czy jest to jeden element, czy całe auto. Raczej należy obawiać się znaczących odchyleń od tej wartości, które występują punktowo. Takie zjawiska świadczą o naprawach blacharskich.

Na koniec pozostaje Ci już tylko jazda próbna. Przed jej rozpoczęciem sprawdź wszystkie elementy elektroniczne, wyposażenie, które może Cię rozpraszać. W trakcie jazdy skup się na działaniu skrzyni – sprawdź, jak wchodzą biegi i sprzęgło. Zwróć uwagę na to, czy auto ściąga w którąś stronę, czy nic nie bije na kierownicy, czy nie ma żadnych stuków.

Sprawdź, jak auto zachowuje się przy gwałtownym hamowaniu i żwawym przyśpieszaniu. Często okazuje się, że dopiero gdy zmieni się dynamika jazdy, uwydatniają się bolączki samochodu, których nie widać na pierwszy rzut oka.

Jeżeli jesteś pewien, że wszystko jest w porządku, pozostaje Ci już tylko sfinalizowanie zakupu.

Co jeszcze możesz zrobić, aby być bardziej pewnym zakupu?

Przede wszystkim, jeżeli masz znajomego mechanika, zabierz go ze sobą. Jeżeli nie masz takiej osoby, skorzystaj ze stacji diagnostycznej lub ASO. Czasami lepiej zapłacić za taką usługę niż kupić sobie "skarbonkę". Tym bardziej, jeżeli nie jesteś czegoś pewien. Zabranie zaprzyjaźnionego mechanika może oszczędzić Ci wynajmu miernika lakieru lub jego zakupu. Dobrze będzie podpiąć auto pod komputer. Dobry specjalista będzie umiał zweryfikować wiele rzeczy na podstawie danych z komputera auta.

Nie daj się zmanipulować sprzedającemu i nabrać na bajki o dużym zainteresowaniu. Nie daj się mu też rozproszyć w trakcie jazdy trikami w postaci testowania radia i nagłośnienia lub rozmową. Zawsze wymagaj dokumentów potwierdzających dokonane przeglądy okresowe lub naprawy. Jeżeli sprzedający nie może Ci przedłożyć rachunku na wymianę oleju lub rozrządu, która zawiera numer VIN auta, z góry możesz zakładać, że taka rzecz nie miała miejsca. Chyba, że potwierdzi to warsztat wskazany przez sprzedającego.

Pamiętaj, że każda wada, rzecz do naprawy lub nadmierne zużycie elementów i brak dokumentów na wymiany okresowe, może być podstawą do negocjacji ceny.

Na koniec, najważniejsze. Nawet, jeżeli auto wygląda idealnie i wszystko się zgadza, warto sprawdzić VIN i wykupić raport, aby być pewnym historii i bezwypadkowości.