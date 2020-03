Podstawy prowadzenia księgowości w firmie

Formalności księgowe na początek

Pierwszą księgową formalnością jest wskazanie na formularzu rejestracyjnym CEIDG-1 (formularz zakładający działalność gospodarczą) adresu, pod którym będzie przechowywana dokumentacja rachunkowa firmy, a także podmiot dedykowany jej prowadzeniu. Jeśli księgowość będzie się prowadzić samodzielnie, to pola na formularzu mogą pozostać puste.

Księgowe obowiązki przedsiębiorcy

Do podstawowych obowiązków księgowych przedsiębiorcy zalicza się prowadzenie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów – to, jaka dokumentacja ma być prowadzona, jest zależna od wybranej formy opodatkowania. Ponadto właściciel firmy musi także na bieżąco rozliczać się z podatków.

Większość przedsiębiorstw wybiera rozliczanie za pomocą książki przychodów i rozchodów. Jest to nieskomplikowana i wymagająca małych nakładów czasowych ewidencja. Najprościej mówiąc, polega ona na księgowaniu sprzedaży i firmowych wydatków w KPIR. Księgowanie odbywa się na podstawie dowodów księgowych, czyli faktur i rachunków. Na podstawie prowadzonej KPiR wylicza się podatek dochodowy. Księgowość na podstawie ewidencji przychodów tzw. ryczałtu ewidencjonowanego polega natomiast na księgowaniu przychodów.

Jako pozostałe obowiązki księgowe w małej firmie wymienia się prowadzenie:

rejestrów VAT, (jeśli jest się zarejestrowanym do VAT),

ewidencji przebiegu pojazdu, (jeśli wykorzystuje się prywatny samochód w firmie),

ewidencji wyposażenia (obejmuje wyposażenie o wartości powyżej 1,5 tys. zł),

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (obejmuje zakupy o wartości 3,5 tys. złotych),

wypełniania i składania deklaracji podatkowych.

Podatek VAT – rejestracja i obowiązek podatkowy

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej podlegają zwolnieniu z konieczności rejestracji do podatku VAT, inne muszą bezwzględnie zostać zarejestrowany, jako czynny podatnik VAT. Rejestracja do VAT-u jest kolejnym obowiązkiem księgowym przedsiębiorcy. Powinien on uzyskać informacje, czy musi to robić, czy też nie jest to konieczne. W przypadku, gdy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, to zobligowany jest do terminowego regulowania podatku do właściwego urzędu skarbowego.

Księgowość a składki ZUS

Oprócz obowiązków podatkowych każdy przedsiębiorca, co miesiąc musi też opłacać składki ZUS za siebie oraz, jeśli zatrudnia – za pracowników. Wysokość składek musi być wyliczana na podstawie m.in. obecności pracownika w pracy.

Początkowo samodzielne prowadzenie księgowości może wydawać się skomplikowane, a wręcz niemożliwe. Jednak przedsiębiorcy, którzy zgłębiają tajniki księgowości, tylko chwalą sobie to rozwiązanie. Przyczynia się ono do zwiększenia świadomości o własnej firmie oraz jej finansom. Księgowość firmy pomogą prowadzić programy online np. https://wfirma.pl/mala-ksiegowosc-online. Są one łatwe i intuicyjne w obsłudze i pozwalają wiele operacji wykonać samodzielnie.