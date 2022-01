Zieleń, gdzie tylko chcesz! Poznaj zalety mobilnych ogrodów wertykalnych

Przenośny ogród pionowy – innowacyjność, elastyczność i natychmiastowy efekt

Nowoczesne projekty mobilnych zielonych ścian gwarantują wprost nieograniczone możliwości aranżacji. Modułowe konstrukcje dostępne w rozmaitych kształtach i rozmiarach pozwalają efektownie wkomponować je w praktycznie każde, nawet już urządzone wnętrze. Czy to niewielka kawalerka, średniej wielkości restauracja albo rozległa przestrzeń biurowa – przy pomocy ogrodu wertykalnego, kosztem niewielkiej ilości zajmowanego miejsca, można wprowadzić setki, a nawet tysiące roślin. Wystarczy jedynie wybrać swoje ulubione gatunki.

Instalacja mobilnego ogrodu pionowego wymaga niewielkiej ilości czasu i daje natychmiastowy, spektakularny efekt. Ponadto gotowe żywe ściany charakteryzuje niska obsługowość – trzeba tylko raz na kilka dni uzupełnić wodę w zbiorniku, a nowoczesny system automatycznego nawadniania wykona całą pracę. Znikają obawy przed przypadkowym przelaniem roślin lub ich ususzeniem. Nie trzeba znać się na pielęgnacji kwiatów, aby móc cieszyć się obecnością okazałej wysypy zieleni w swoim otoczeniu.

Ogród pionowy to lepsza jakość powietrza

Rośliny, oprócz tego, że produkują tlen, mają cenną zdolność pochłaniania różnych szkodliwych substancji. Niektóre gatunki, m.in. paprocie, bluszcze, epipremna czy zielistki, uznawane są za wyjątkowo pomocne w oczyszczaniu powietrza – to właśnie one są często wykorzystywane w komponowaniu żywych parawanów, dobroczynnie wpływając na komfort i zdrowie osób przebywających w ich pobliżu.

Naturalna aktywność roślin podnosi poziom wilgotności w pomieszczeniach. Ma to szczególne znaczenie w sezonie grzewczym oraz latem, gdy wysuszone przez kaloryfery i klimatyzację powietrze podrażnia oczy i drogi oddechowe. Dzięki mobilnym ogrodom można zapomnieć o kroplach nawilżających!

Naturalne otoczenie kluczem do dobrego samopoczucia

Zieleń uspokaja, pomaga się zrelaksować, a przy tym przynosi ulgę zmęczonym oczom. Przenośne żywe ściany to doskonały sposób, aby przemycić do wnętrza nieco kojącej roślinności. Ponadto ogrody pionowe posiadają właściwości wygłuszające, dzięki którym redukują poziom hałasu w pomieszczeniu, czyniąc je bardziej komfortowym. To szczególnie istotne w rozległych przestrzeniach, gdzie każdy szmer ulega zwielokrotnieniu, wywołując irytację osób w nim przebywających.

Bezobsługowe zielone ściany z roślin stabilizowanych

Ciekawą propozycją wśród ogrodów pionowych są żywe parawany wykonane z roślin stabilizowanych i mchu reniferowego. Nie wymagają żadnej dodatkowej pracy – przycinania lub podlewania, ponieważ pobierają potrzebną wilgoć z powietrza oraz są jakby “zatrzymane w czasie” – nie rozrastają się zachowując określony kształt, nie starzeją się, nie więdną. Co ciekawe, rośliny stabilizowane są nieatrakcyjne dla insektów, tak często przyciąganych przez doniczkowe okazy. Posiadają też właściwości antyalergiczne i antystatyczne. Mobilna ściana z mchu to dobry wybór dla osób cierpiących na brak czasu i zamiłowania do ogrodnictwa, a przy tym lubiących roślinne dekoracje w swoim otoczeniu.

Gdzie sprawdzą się mobilne zielone ściany?

Wysoka uniwersalność przenośnych ogrodów sprawia, że doskonale nadają się do niemal każdej przestrzeni. Szczególnie korzystny wpływ będą miały w takich miejscach jak:

biura i siedziby film – zielone parawany niwelują nadmiar bodźców akustycznych i wizualnych pozwalając skupić się nawet w tak niesprzyjających warunkach, jak przestrzenie typu open space, ponadto zieleń zwiększa kreatywność i podnosi poziom zadowolenia z wykonywanej pracy, a także przynosi ulgę zmęczonym oczom i redukuje stres,

– zielone parawany niwelują nadmiar bodźców akustycznych i wizualnych pozwalając skupić się nawet w tak niesprzyjających warunkach, jak przestrzenie typu open space, ponadto zieleń zwiększa kreatywność i podnosi poziom zadowolenia z wykonywanej pracy, a także przynosi ulgę zmęczonym oczom i redukuje stres, budynki publiczne, hotele, banki – to miejsca pełniące często funkcje reprezentacyjne – nowocześnie urządzona przestrzeń, w której goście dobrze się czują, jest od strony marketingowej na wagę złota,

– to miejsca pełniące często funkcje reprezentacyjne – nowocześnie urządzona przestrzeń, w której goście dobrze się czują, jest od strony marketingowej na wagę złota, restauracje i kawiarnie – zielone parawany zapewniają poczucie prywatności, poprawiają warunki akustyczne, a także sprawiają wrażenie przebywania na zewnątrz, a jak wiadomo – jedzenie najlepiej smakuje na świeżym powietrzu,

– zielone parawany zapewniają poczucie prywatności, poprawiają warunki akustyczne, a także sprawiają wrażenie przebywania na zewnątrz, a jak wiadomo – jedzenie najlepiej smakuje na świeżym powietrzu, przestrzeń domowa – mobilne zielone ściany dają możliwość wyznaczenia konkretnych stref w pomieszczeniach spełniających różne funkcje – np. odseparowanie miejsca pracy albo oddzielenie części kuchennej od salonu, a dodatkowo przykuwają wzrok gości wysoką dekoracyjnością i sprawiają przyjemność domownikom.





Mobilne ogrody pionowe to nie tylko niezwykle oryginalne elementy wystroju pomieszczeń, ale też szansa na poprawę ich mikroklimatu. Wyższa kreatywność i koncentracja, zredukowany poziom stresu, a przede wszystkim lepsze samopoczucie stanowią jedynie kilka spośród szeregu pozytywnych efektów wywoływanych przez te wyjątkowe żywe meble. Przenośne zielone ściany to nowoczesna droga urządzania komfortowych, przyjaznych człowiekowi i środowisku przestrzeni. Specjaliści z firmy Kreatywna Zieleń specjalizują się w projektowaniu mobilnych ogrodów wertykalnych. Zajrzyj na stronę https://kreatywnazielen.pl/, by sprawdzić dotychczasowe realizacje i przekonać się, czy taki ogród to rozwiązanie dla Ciebie!