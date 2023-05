Baterie kuchenne – funkcjonalne i estetyczne

Każdy zlew musi mieć baterię. Są to kluczowe elementy każdej kuchni. Używa się ich do mycia naczyń lub jedzenie, bądź do nalewania wody do czajnika. Bateria kuchenna i łazienkowa powinna być zarówno funkcjonalna, jak i stylistycznie pasować do wnętrza, w którym się znalazła. Na co zwrócić uwagę, wybierając baterię kuchenną? Jakie są dostępne modele?

Jakie mogą być baterie kuchenne?

Baterie Kuchenne, tak jak baterie łazienkowe, zlewozmywaki i inne elementy wyposażenia domu lub mieszkania, mogą być bardzo różne. W sklepie Granitan.pl dostępne są m.in.:

baterie z wyciąganą wylewką – wyciągana wylewka ułatwia mycie naczyń, owoców i warzyw,

składana bateria – jak sama nazwa wskazuje, baterię można składać i rozkładać, co ma szczególne znaczenie w przypadku zlewów umieszczonych w kolizji z oknem,

granitowa bateria kuchenna – baterie wykonane z granitu są idealnym uzupełnieniem granitowych zlewozmywaków. Są wytrzymałe, mocne i estetyczne, dzięki czemu doskonale wpasowują się we wnętrza urządzone w nowoczesny sposób,

chromowana bateria – błyszcząca powierzchnia ma wielu zwolenników nie tylko ze względu na swój wygląd. Dodatkowym jej plusem jest gładka, pozbawiona porów, w które mogłyby zagnieździć się zanieczyszczenia, powierzchnia – dzięki niej takie baterie kuchenne są łatwe w czyszczeniu.

Na co zwrócić uwagę, kupując baterię kuchenną?

Baterie kuchenne są tymi elementami wyposażenia kuchennego, które powinny nam służyć przez przynajmniej kilka lat. Ich wymiana wiąże się z dodatkowymi kosztami, których można uniknąć, wybierając estetyczną, funkcjonalną i maksymalnie dopasowaną do potrzeb domowników baterię.