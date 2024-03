Dariusz Karman - kandydat niezależny, który zna potrzeby mieszkańców Garbowa

Kandydat na wójta gminy Garbów - Dariusz Karman mieszka w Gutowie. Tutaj się wychował i pracował w gospodarstwie dziadków. Kilkanaście lat temu wyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby pracować m.in. w biurze prokuratora generalnego w Chicago. Bogatszy w nowe doświadczenia postanowił wrócić do rodzinnej miejscowości i walczyć o stanowisko wójta gminy Garbów z propozycjami zmian, których do tej pory wójtowie poprzednich kadencji nie realizowali. Jako kandydat niezależny nie jest związany z żadną partią polityczną, a jego celem jest poprawa warunków wszystkich mieszkańców, niezależnie od poglądów. - Polska jest fantastycznym, szybko rozwijającym się krajem, zaawansowanym technologicznie co oczywiście przekłada się na wyższy poziom życia i możliwości rozwojowe poszczególnych mieszkańców. Jest to kraj o bardzo dużym potencjale rozwoju oraz dalszych inwestycji, które na pewno znacznie przyspieszą po odblokowaniu unijnych funduszy w ramach Krajowego Planu Odbudowy - mówi Dariusz Karman.

Według kandydata na wójta gminy - Dariusza Karmana, Garbów to obecnie miejsce niewykorzystanych szans oraz drzemiącego potencjału rozwojowego, który należy wykorzystać. Ze względu na swoje atrakcyjne położenie należy skupić się na rozwoju infrastruktury oraz poprawie funkcjonowania administracji gminnej. Kluczową zmianą ma być uwolnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycyjne, co zachęci rodziny do osiedlenia się w gminie Garbów. Dobrym pomysłem byłoby utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej, która pozwoliłaby firmom lepiej i szybciej się rozwijać. W Urzędzie Gminy należy utworzyć specjalne, samodzielne stanowisko dla osoby, która zajmowałaby się wyłącznie wnioskowaniem o dofinansowania unijne. Mógłby być to kamień milowy dla całej gminy oraz mieszkańców.

Dla rodzin z kolei najważniejszy jest przede wszystkim dostęp do przedszkoli, żłobków oraz opieki zdrowotnej. Budowa żłobka oraz przedszkola to przedsięwzięcie, które musi zostać zrealizowane, aby zachęcić nowe rodziny do osiedlania się w tej okolicy. Dzieci w wieku szkolnym powinny mieć zapewnioną specjalistyczną opiekę i pomoc. Również w ośrodku zdrowia należy zwiększyć liczbę lekarzy-specjalistów, dostępnych dla mieszkańców i to na miejscu. Duża część mieszkańców gminy pracuje w Lublinie, dlatego też należy uruchomić specjalną linię komunikacji miejskiej, która ułatwiłaby mieszkańcom wypełnianie ich codziennych obowiązków. - Gmina Garbów jest na pewno dobrym miejscem do życia. Z moich obserwacji, przydałoby się połączenie komunikacją miejską z nieodległym przecież Lublinem dokąd jeździ duża liczba mieszkańców. - mówi Dariusz Karman.

- Ameryka uczy ciężkiej pracy, konsekwencji i cierpliwości. Jest tam o tyle lepiej pod tym względem, że biznes nie jest aż tak zależny od polityki jak w innych krajach, można się lepiej rozwijać i funkcjonować. Prostsze jest też zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, bez nagle i często zmieniających się przepisów oraz nadmiernej ingerencji urzędniczej. - dodaje. Według niego należy wprowadzić zdecydowane zmiany w celu poprawy funkcjonowania administracji gminnej należy wprowadzić w urzędach. Poprawa jakości obsługi mieszkańców jest priorytetowa, aby wszyscy mieli równe szanse i byli traktowani na równi. Z pomocą bardziej rozbudowanych konsultacji społecznych mieszkańcy mogliby aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu ważnych decyzji. Należy tutaj również zadbać o urzędników. Poprawa ich warunków pracy pozytywnie wpłynie na jakość obsługi i chęć pomagania tym, którzy przychodzą do urzędu załatwiać swoje sprawy.