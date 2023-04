Dlaczego system HP+ blokuje zamienne materiały eksploatacyjne?

Czym jest system HP+?

HP+ to nic innego jak bezpłatna aktualizacja, której celem jest unowocześnienie urządzeń drukujących dzięki zaawansowanym funkcjom i mocniejszym zabezpieczeniom. Dużą zaletą tego rozwiązania jest inteligentna łączność za pośrednictwem chmury, która zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom. Dodatkowo drukarki HP+ zostały wyposażone w zaawansowane funkcje aplikacji HP Smart. Gdzie jest haczyk?

Sam producent na swojej stronie internetowej podaje informacje, że aktywacja aktualizacji HP+ wymaga stosowania tylko oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP, które jak wiemy, są znacznie droższe. Oznacza to, że drukowanie przy użyciu zamienników stanie się niemożliwe.

Jak uniknąć problemu z aktualizacją systemu HP+?

Zacznijmy od tego, że jeśli stoisz przed zakupem nowego sprzętu drukującego, to koniecznie zwróć uwagę na model, jaki kupujesz oraz na oferowane przez niego funkcje.

Modele drukarek, które wymagają aktywacji pakietu HP+, w swojej nazwie na samym końcu mają dopisek „e”. Warto wiedzieć, że jeśli zdecydujemy się na zakup tego sprzętu, automatycznie nie będziemy mogli wykorzystywać zamiennych materiałów eksploatacyjnych i pozostaną nam tylko drogie oryginały.

Producent stosuje pewien zabieg, który ma zachęcić użytkowników do kupowania modeli HP+. Mianowicie są one znacznie tańsze w porównaniu z innymi drukarkami Hewlett-Packard. Jeżeli konsument nie jest świadomy, na czym polega ta aktualizacja, to niestety może się nieprzyjemnie zdziwić. Kupując urządzenie HP z „e”, jest bowiem zmuszony do instalacji HP+, gdyż w przeciwnym wypadku będzie mógł drukować tylko informację o konieczności aktywacji tej usługi.

Aktualizacja HP+ uniemożliwia działanie zamienników również w przypadku innych modeli HP!

Tak, niestety ta informacja jest prawdziwa, natomiast istnieje jeden skuteczny sposób, który pozwoli Ci uniknąć instalacji HP+. Podczas instalacji nowej drukarki dokładnie czytaj wszystkie komunikaty i uważaj na zgody, które wyrażasz. Przy pierwszym podłączeniu sprzętu na ekranie pojawi się komunikat informujący o konieczności podłączenia urządzenia do sieci, a także dołączenia do programu HP+. Bardzo często pojawia się również okno dialogowe, w którym musimy wyrazić/nie wyrazić zgody na automatyczną aktualizację sprzętu (wyrażona zgoda również może doprowadzić do zablokowania zamienników w Twojej drukarce).

Jeśli na ekranie pojawi się komunikat „Aktywuj usługę HP+, aby korzystać z inteligentnych funkcji drukowania”, to w tym miejscu należy wybrać opcję „Nie aktywuj HP+”. Kolejnym oknem dialogowym jest „Czy na pewno nie chcesz aktywować usługi HP+?”, w którym wybieramy przycisk „Odrzuć rejestrację w usłudze HP+”. Następnie na ekranie wyświetli się komunikat „Nie przegap automatycznej gwarancji na drukarkę”, gdzie powinniśmy wybrać opcję „Pomiń aktywację konta”, aby uniemożliwić automatyczną aktualizację.

To nie koniec, gdyż kolejna informacja na naszym ekranie dotyczy systemu Instant Ink. W tym miejscu powinniśmy wybrać opcję „Pomiń oszczędzanie na tuszu”, a następnie „Tak, pomiń ofertę”. Ostatnie okno dialogowe ponownie dotyczy automatycznej aktualizacji i tutaj wybierz przycisk „Powiadomienie”.

Pamiętaj, że jeżeli raz dołączysz do programu HP+ instalując daną drukarkę, to niestety nie ma żadnego sposobu, aby powrócić do poprzednich ustawień. System zapisuje jej numer seryjny i na zawsze blokuje materiały zamienne. Jednakże jeśli zastosujesz nasze wskazówki podczas instalacji urządzenia, możesz mieć pewność, że Twoja drukarka będzie kompatybilna z alternatywnymi tuszami!