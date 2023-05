Filiżanki porcelanowe – poznaj wszystkie rodzaje!

Klasyczne filiżanki do herbaty

Tym, co wyróżnia filiżanki porcelanowe do herbaty, jest to, że posiadają one stożkowy kształt – górna krawędź wyraźnie zwęża się ku dołowi. Ich ucho jest dość małych rozmiarów – właściwie mieści się w nim tylko jeden palec. Należy jednak zaznaczyć, że ściany naczynia są bardzo cienkie, dlatego z łatwością można podnieść taką filiżankę. Producenci starannie dobierają rodzaj porcelany, aby finalny produkt był odporny na zniszczenia. Pojemność tych naczyń jest bardzo zróżnicowana – mogą liczyć sobie od 200 do 400 ml. Choć istnieje kilka rodzajów herbaty, to bez obaw możesz serwować każdy z nich w tej samej filiżance i nie popełnisz przy tym faux pas.

Filiżanki do kawy – te do małej czarnej i bardzo mlecznej

Jeśli zaś chodzi o filiżanki do kawy, to sprawa jest tutaj znacznie mniej oczywista. Wynika to z tego, że właściwie każdy rodzaj kawy powinno się serwować w innym typie naczynia – pozwala to lepiej rozkoszować się smakiem i aromatem napoju. Różnice dotyczą przede wszystkim objętości, ale i kształtu. Filiżanka do espresso jest najmniejszych rozmiarów – liczy sobie zazwyczaj od 50 do 80 ml. Z każdym kolejnym rodzajem kawy, rośnie wielkość naczyń. I tak do popularnego cappuccino z puszystą pianką sprawdzi się model o dość grubych ściankach i rozmiarze powyżej 200 ml. Bardzo charakterystyczne są także filiżanki – a właściwie szklanki – do serwowania latte. Kilkuwarstwowa kawa powinna być podawana w przezroczystym naczyniu o pojemności około 200 ml.

Fani alternatywnych metod parzenia kawy (np. w chemexie) mogą również sięgnąć po czarki, czyli ceramiczne naczynia bez ucha. Natomiast klasyczną domową „parzuchę” lub sypaną możesz wypić w dowolnym ulubionym kubku!

Podsumowanie – podstawowe różnice

Główną różnicą między filiżankami do herbaty a tymi do kawy jest to, że pierwsze z nich posiadają kształt widocznie zwężany ku dołowi i ucho niewielkich rozmiarów, natomiast te drugie mają bardziej jednolitą, prostą budowę (różnice w obwodzie u góry i na dole są do siebie zbliżone) o grubych ściankach.

Choć w niektórych krajach – jak np. Japonii – parzenie herbaty lub kawy jest prawdziwą ceremonią i wtedy rodzaj naczynia ma ogromne znaczenie, to w zwykłych domowych warunkach możesz pić swoje ulubione napoje, w czym tylko chcesz. Gdy odwiedzą Cię goście, postaraj się jednak zwrócić uwagę na to, aby podać im kawę lub herbatę w odpowiednich filiżankach porcelanowych. Przy okazji możesz także opowiedzieć im o różnicach, o których dowiedziałaś się z tego artykułu!

A jeżeli ten tekst zainspirował Cię do poszerzenia swojej kolekcji filiżanek, to w Internecie bez trudu znajdziesz odpowiednie rodzaje – np. w sklepie Pieknowdomu.pl. Możesz też postawić na bezpieczną opcję i zamówić uniwersalne filiżanki do kawy i herbaty, których pojemność waha się od 100 do nawet 400 ml.