Fotografia wizerunkowa / sesja wizerunkowa – zdjęcia, które pomagają kreować wizerunek

Na czym polega magia fotografii wizerunkowej?

Przedsiębiorcy, którzy chcą osiągnąć sukces w biznesie muszą mieć świadomość, że potencjalni klienci wyrobią sobie zdanie na ich temat w ciągu kilku sekund. Tyle wystarczy, żeby człowiek uznał, że ma do czynienia z profesjonalistą czy też przeciwnie - osobą, która nie zna się na swoim fachu. Profesjonalna fotografia biznesowa pozwoli nam zaistnieć w oczach drugiej osoby, sprawić, że będziemy postrzegani jako eksperci. Jednocześnie może bardzo nam zaszkodzić, gdyż efekt pierwszego wrażenia trudno jest odwrócić (jest to niemal niemożliwe, w przypadku, gdy kontakt odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem internetu).

Dlaczego wspieranie treści wizerunkiem to obecnie konieczność?

Jeżeli myślimy o prowadzeniu działalności przez internet, koniecznie rozważmy wspieranie zamieszczanych treści profesjonalnym wizerunkiem. Jest to konieczne gdyż zazwyczaj musimy mierzyć się z ogromną konkurencją. Pamiętajmy, że potencjalny odbiorca nie ma możliwości zapoznać się z każdym przekazem, który znajdzie w internecie. To niemożliwe ze względu na ograniczony czas jakim dysponuje. Będzie odwiedzał te strony, które go zaciekawią. Takie zainteresowanie wzbudzi tylko obraz, który dociera do ludzkiego mózgu błyskawicznie.

Nie jesteśmy w stanie sprawić, żeby inni ludzie oceniali tylko nasze kompetencje i nie kierowali się wyglądem. Na szczęście mamy dużą kontrolę nad tym jakie emocje wywołuje w innych nasz wizerunek. Dobry fotograf biznesowy ma wiedzę i doświadczenie, które pozwalają na przedstawienie naszej osoby jako profesjonalisty w swojej branży. Jednocześnie jego zdjęcia są spójne i prawdziwe. Jego zadaniem nie jest stworzenie fikcyjnego eksperta, a wydobycie z nas pożądanych cech, które już posiadamy. Jest to zadanie niezwykle trudne, dlatego nie powinno się powierzać sesji wizerunkowej przypadkowym osobom.

Sesja wizerunkowa – więcej niż zwykłe zdjęcia

Przeglądając zdjęcia biznesowe zamieszczone na stronach internetowych wielu firm możemy odnieść wrażenie, że są one sztampowe i nie ma w nich odrobiny prawdy. Niestety nie wszyscy mają świadomość, że sesja wizerunkowa to znacznie więcej niż zdjęcie, które oddaje jedynie powierzchowność fotografowanego. Zadaniem zwykłego zdjęcia jest ukazanie modela jako osoby atrakcyjnej. Od fotografii wizerunkowej oczekuje się znacznie więcej. Jest ona zapisem energii i emocji. Musi wydobyć z modela charyzmę, która pociągnie za nim innych. Dzięki niej jesteśmy w stanie osiągnąć swoje cele biznesowe.

Fotografia wizerunkowa musi uwzględniać między innymi mimikę, postawę, mowę ciała, ubiór, styl, otoczenie. Wszystkie zawarte na niej elementy muszą być spójne, w przeciwnym razie odbiorca uzna zdjęcie za niewiarygodne (i prawdopodobnie nie da nam drugiej szansy).

Dobry fotograf to podstawa

Na sesji wizerunkowej nie należy oszczędzać, gdyż słabej jakości zdjęcia będą działały na naszą niekorzyść. Warto poświęcić czas i środki na znalezienie profesjonalnego fotografa, który ma doświadczenie w pracy z klientami działającymi w naszej branży. Przed podjęciem współpracy koniecznie zapoznajmy się z portfolio takiej osoby. Zadajmy sobie również pytanie jak czujemy się w towarzystwie fotografa (ma to ogromny wpływ na końcowy efekt sesji).