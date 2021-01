Wykrywanie wycieków i osuszanie budynków po zalaniu – jak się za to zabrać?

Mimo najlepszych chęci i zapału, jeśli nie posiadamy profesjonalnego sprzętu ani doświadczenia nasze szanse na powodzenie są minimalne. Często chcąc rozwiązać problem przy zastosowaniu własnych środków i oceny doprowadzamy do pogorszenia problemu rujnując przy okazji pół łazienki czy kuchni. Co zatem zrobić, gdy zlokalizujemy niepokojącą plamę na suficie? W kwestiach takich jak wykrywanie wycieków i osuszanie po zalaniu zawsze warto zadzwonić po ekspertów.

Profesjonalne wykrywanie wycieków

Technicy specjalizujący się w wykrywaniu wycieków i osuszaniu budynków po zalaniu nie działają po omacku. Uzbrojeni zarówno w profesjonalny sprzęt, jak i doświadczenie sprawnie zlokalizują źródło wycieku i podejmą właściwe działania mające na celu usunięcie faktycznej przyczyny. Ponadto, co nie jest tak zupełnie bez znaczenia, możemy liczyć na to, że odbędzie się to przy minimalnej ingerencji w struktury i zastosowane materiały. Specjaliści z Dry Home określają miejsce wycieku z bardzo dużą precyzją. Dla właścicieli mieszkania to szansa na uniknięcie konieczności kucia łazienki, zrywania posadzki czy wymiany desek podłogowych. Usunięcie płytki czy terakoty w sposób, który umożliwia ich późniejsze położenie bez uszczerbku na wyglądzie czy funkcjonalności to umiejętność, która pozwala mieszkańcom na uniknięcie zbędnych kosztów i problemów. Niezależnie zatem od tego czy wyczujesz pleśń, zauważysz wilgotną plamę czy otrzymasz podejrzanie wysoki rachunek za wodę skorzystaj z pomocy profesjonalistów, którzy wykryją przyczynę i naprawią tak szybko jak jest to możliwe.

Osuszanie po zalaniu

Osuszanie budynku po zalaniu to również działanie, do którego należy podejść z rozwagą. Nie ma nic bardziej mylnego niż utwierdzenie się w przekonaniu, że przewietrzenie pomieszczenia i czas zrobią swoje. Nawet jeśli taka myśl nas najdzie, należy ją jak najszybciej od siebie odsunąć. Nieumiejętne próby łagodzenia skutków zalania mogą doprowadzić do wielu konsekwencji, których z pewnością chcielibyśmy uniknąć. Zniszczone meble, dywany, uszkodzona instalacja elektryczna, zalanie warstw izolacyjnych budynku – skutków może być wiele. Ciężko we własnym zakresie oszacować skalę szkód, a rozwój grzybów i pleśni to tylko kwestia czasu.

Najlepszym rozwiązaniem okazuje się być skorzystanie z pomocy specjalistów. Technik zajmujący się usuwaniem szkód powstałych w wyniku zalania zbada obszar, określi najbardziej trafną metodę osuszania i szybko przejdzie do realizacji niezbędnych czynności. Co więcej, dokona on sukcesywnych pomiarów i przeglądu postępów prowadzonego osuszania, a jeśli zajdzie taka konieczność wprowadzi niezbędne modyfikacje i dostosuje podejmowane działania do wyników pomiarów i obserwacji. Koszty osuszania ograniczone są do minimum. Dzieje się tak między innymi dlatego, że stosowany sprzęt do pomiaru wilgotności pozwoli uchwycić moment, kiedy osuszanie zostaje zakończone. Nie będzie zatem konieczności kontynuowania osuszania, gdy jest już ono bezzasadne, przy jednoczesnym uzyskaniu pewności, że działania zakończyły się sukcesem.

Nieuważny sąsiad mieszkający nad nami, powódź, usterka? Niezależnie od przyczyny kluczowe pozostaje szybkie i efektywne wykrycie wycieku i podjęcie adekwatnych działań naprawczych. Podobnie w przypadku osuszania mieszkania czy osuszania domu po zalaniu, nic nie zastąpi doświadczonego specjalisty mającego dostęp do profesjonalnego sprzętu. Sprawdzone metody, szybkość działania to ograniczenie szkód do minimum.