Zalety sklepu internetowego w modelu własnościowym

Pełna kontrola nad sklepem

Posiadanie własnego sklepu internetowego daje pełną kontrolę nad jego wyglądem, funkcjonalnościami i zawartością. Właściciel ma możliwość samodzielnej decyzji o tym, co jest ważne dla jego klientów i może wprowadzać zmiany w sklepie, w zależności od potrzeb i preferencji klientów. Z kolei w przypadku korzystania z rozwiązań abonamentowych, kontrola nad sklepem jest zazwyczaj ograniczona do dostępnych funkcjonalności i ustawień oferowanych przez dostawcę rozwiązania, a dostępne moduły najczęściej wiążą się z koniecznością podwyższenia kwoty abonamentu.

Możliwość personalizacji sklepu

Sklep internetowy na własność (sklep typu open-source np. tj. Woocommerce) daje możliwość pełnej personalizacji i dostosowania do indywidualnych potrzeb klientów. Można zdecydować o wyborze kolorów, czcionek, układu strony czy dodawania własnych treści, istnieje niezliczona liczba darmowych modułów którymi można samodzielnie bez wiedzy technicznej poszerzać funkcjonalność swojego sklepu internetowego. Z kolei w przypadku korzystania z rozwiązań abonamentowych, personalizacja jest zazwyczaj ograniczona do wyboru szablonu i dodania własnego logo a liczba dodatkowych modułów poszerzających funkcjonalność sklepu internetowego jest bardzo ograniczona i najczęściej wiąże się z dodatkowymi miesięcznymi opłatami do kwoty abonamentu bazowego.

Brak opłat abonamentowych

Sklep internetowy typu open-source będący twoją własnością - nie wymaga płacenia abonamentu za korzystanie z platformy. W przypadku korzystania z rozwiązań abonamentowych, opłaty zazwyczaj są uzależnione od liczby produktów, liczby użytkowników lub innych czynników, np. dodatkowych płatnych modułów które rozliczane są dodatkowymi kwotami do abonamentu bazowego który płacimy co miesiąc.

Brak ograniczeń co do liczby produktów

Swój własny sklep internetowy pozwala na dodanie dowolnej liczby produktów, bez dodatkowych kosztów i ograniczeń, jedynym ograniczeniem jest przestrzeń dyskowa hostingu który wykupimy. W przypadku korzystania z rozwiązań abonamentowych, liczba produktów zazwyczaj jest ograniczona w konkretnych pakietach abonamentowych, a wraz z ich wzrostem, rosną również cykliczne opłaty.

Niezależność od dostawcy

Sklep internetowy którego jesteśmy właścicielem oznacza także niezależność od dostawcy i brak konieczności korzystania z platformy, która może być niestabilna lub nie spełniać oczekiwań. Właściciel ma pełną kontrolę nad działaniem sklepu, jego bezpieczeństwem i wydajnością, w skrajnym przypadku gdyby coś poszło nie tak może taki sklep internetowy nawet odsprzedać na wolnym rynku. W przypadku korzystania z rozwiązań abonamentowych, niezależność jest ograniczona , jesteś w zasadzie w pełni uzależniony od dostawcy, który może wprowadzać zmiany w platformie bez zgody klienta, co gorsza jeśli coś w twoim biznesie pójdzie nie tak, wszystko co w postaci abonamentu zainwestowałeś w sklep internetowy w abonamencie z chwilą zaprzestania jego opłacania stracisz ponieważ taki sklep internetowy nie jest twoją własnością a więc nie możesz go odsprzedać.

Możliwość integracji z innymi systemami

Własny sklep internetowy pozwala na integrację z innymi systemami, takimi jak systemy płatności, systemy logistyczne czy CRM ale nie tylko, ilość możliwości jest praktycznie nieograniczona. Dzięki temu możliwe jest automatyzowanie procesów i zwiększenie efektywności działania sklepu internetowego. W przypadku korzystania z rozwiązań abonamentowych, integracja z innymi systemami może być ograniczona lub niemożliwa a także dość kosztowna bo włączanie dodatkowych funkcjonalności w sklepie na tzw. abonament najczęściej wiąże się ze zwiększeniem kwoty abonamentu - jeśli właściciel platformy w ogóle oferuje daną integrację.

Brak prowizji od sprzedaży

Posiadanie własnego sklepu internetowego oznacza brak konieczności płacenia prowizji od sprzedaży gdyż nie jesteśmy uzależnieni od bramek płatności które pobierają prowizję. W przypadku korzystania z rozwiązań abonamentowych, dostawcy zazwyczaj pobierają prowizję od każdej sprzedaży, co może być kosztowne dla przedsiębiorcy.

Możliwość pozyskiwania danych klientów

Własny sklep internetowy daje możliwość pozyskiwania danych klientów i budowania z nimi relacji. Właściciel sklepu może zbierać dane na temat preferencji klientów, historii zakupów czy kontaktów, co pozwala na lepsze dostosowanie oferty i zwiększenie sprzedaży. W przypadku korzystania z rozwiązań abonamentowych, dostęp do danych klientów może być ograniczony lub niemożliwy. Dane klientów we własnym sklepie internetowym mogą generować ci obrót w nieskończoność za pomocą newslettera.

Możliwość optymalizacji pod kątem SEO

Sklep internetowy na własność daje możliwość optymalizacji pod kątem SEO i zwiększenia widoczności sklepu w wynikach wyszukiwania Google. Właściciel sklepu internetowego może wprowadzać zmiany w kodzie źródłowym, dodawać różnorakie treści na stronie czy tworzyć linki do innych stron, co pozytywnie wpływa na pozycjonowanie sklepu w wynikach wyszukiwania. W przypadku korzystania z rozwiązań abonamentowych, optymalizacja pod kątem SEO może być bardzo ograniczona a włączanie dodatkowych modułów może nieść za sobą podwyższenie kwoty abonamentu (czego nie ma w sklepach na platformach open-source które działają w modelu własnościowym)

Podsumowując, posiadanie własnego sklepu internetowego daje wiele korzyści, takich jak pełna kontrola nad sklepem internetowym, możliwość personalizacji, brak opłat abonamentowych, brak ograniczeń co do liczby produktów, niezależność od dostawcy, możliwość integracji z innymi systemami, brak prowizji od sprzedaży, możliwość wykorzystywania niezliczonej liczby tysięcy bezpłatnych modułów w platformach tj Wordpress/Woocommerce, oraz prawo własności do całego rozwiązania które w skrajnym przypadku np. osiągnięcia wieku emerytalnego możesz korzystnie sprzedać innemu przedsiębiorcy jako prosperujący biznes - czego ze sklepem w modelu abonamentowym nie zrobisz bo nie jesteś właścicielem platformy.

Czy sklep internetowy na własność lepiej się pozycjonuje w Google niż sklepy abonamentowe ?

Posiadanie sklepu internetowego na własność daje ci wyraźną przewagę w kwestii pozycjonowania w Google. Dzięki większej kontroli nad zawartością i strukturą strony, sklep internetowy na własność umożliwia precyzyjne dostosowanie do potrzeb klientów oraz optymalizację pod kątem SEO dzięki niezliczonej liczbie różnego rodzaju wtyczek które w rozwiązaniach tego typu uruchomisz za darmo (czego nie zrobisz w sklepie na tzw. abonament). Właściciele sklepów internetowych w modelu własnościowym choćby np. tj. Woocommerce mają pełną swobodę w wyborze i realizacji strategii pozycjonowania, optymalizacji on-page, co przekłada się na lepsze wyniki w wynikach wyszukiwania.



