Urzędnicy chcą eksmitować małżeństwo emerytów z powodu pięciu kotów. "To bezpodstawne nękanie"

Pan Jan mieszka wraz małżonką na parterze bloku w Tychach. Małżeństwo ma pięć kotów i psa. Wszystkie to znajdy. Zabrane z ulicy, leczone przez starszych państwa, hołubione. Zwierzęta zastępują im dzieci, których się nie doczekali.



- To nie są koty dla przyjemności, to są koty wzięte z ulicy, takie, które miały coś nie tak, na przykład jeden z nich ma przetrąconą nogę – tłumaczy Jan Rzepka. I wyjaśnia: - Ratujemy z żoną koty w poczuciu, by ratować tych, którzy są biedni.



Nieprzyjemny zapach?



W kwietniu 2018 roku małżeństwo, które ma mieszkanie komunalne, dostało z urzędu pismo o wydobywającym się z ich mieszkania na klatkę nieprzyjemnym zapachu.



- W odpowiedzi napisałem, co jest zrobione, żeby nie było żadnego zapachu. Są wentylatory i spreje, odświeżacze powietrza, kadziła. Wszystkie pomieszczenia są wietrzone do późnych godzin wieczornych – tłumaczy pan Jan.



W trakcie naszej rozmowy ktoś zapukał do drzwi. Okazało się, że to cykliczna dostawa środków pochłaniających zapachy, których używa się do kocich kuwet.



- Osiem pojemników zużywam w ciągu dwóch tygodni i mimo wszystko słyszę jakieś ale. Ponadto wszystkie zapachy, które idą z zewnątrz, też idą na nasze konto – oburza się pan Jan.



Jedna z sąsiadek małżeństwa zwróciła nam uwagę na smród wydobywający się z krzaków, rosnących tuż obok wejścia do klatki.



- Jest fetor i to nie od kotów tego małżeństwa. Tutaj przychodzą bezpańskie koty, które sikają – tłumaczy kobieta.



Strasznie wygląda też śmietnik w okolicy bloku. Pojemniki z odpadami stoją w pełnym słońcu, tuż obok nich walają się worki i same śmieci.



Ale fetor śmietnika i kocie zapachy na zewnątrz najwyraźniej nie docierają do administracji, która po kilku latach wysyłania pism, w końcu wypowiedziała starszemu małżeństwu umowę najmu i straszy ich eksmisją.



- Nie jest napisane, gdzie mamy się wyprowadzić. Wynika z tego chyba, że na bruk – mówi załamany pan Jan.



„Nie ma problemu”



Nasza reporterka postanowiła porozmawiać z sąsiadami. Chodząc po klatce, od kilku osób usłyszała, że nie mają problemu z nieprzyjemnym zapachem.



- To jedna z sąsiadek ma ciągle do każdego problemy. Ja nie mam – oświadczyła jedna ze spotkanych na klatce osób.



- Tak, przeszkadza mi fetor, śmierdzi. Niech sprzątają i to jest to – oświadczyła kobieta i dodała, że nie będzie się wypowiadać, czy pisała skargi do administracji.



Pan Jan staje na głowie, żeby z mieszkania nie wydobywały się żadne zapachy.



- Podłogę myję codziennie – zapewnia. Kuwety, które nam pokazał, też wyglądają na zadbane.



Jak sprawę tłumaczą urzędnicy?



- Do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach wpływały liczne skargi różnych mieszkańców. Skargi występowały cyklicznie. Skargi dotyczyły nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z mieszkania – mówi Kacper Zawisza z MZBM w Tychach.



Czy urzędnicy biorą pod uwagę to, że fetor może dobiegać z innych miejsc?



- Przeprowadziliśmy wizje lokalne, kilkukrotnie również w tym roku, i nasi pracownicy potwierdzali to, że dochodzą one z mieszkania – twierdzi Zawisza.



Od jednej z mieszkanek dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście w przeszłości był problem z zapachem. Ale z innego powodu.



- Mieliśmy problem z piwnicą. Był pan, który tam mieszkał. Raz administracja zareagowała nieudolnie, a raz udolnie. Mieszkał tam długo, może rok czy dwa. Wtedy śmierdziało, śmierdziało wszystkim - usłyszeliśmy.



Zapytaliśmy też kobietę o pobliski śmietnik.



- Wielokrotnie interweniowałam w sprawie smrodu ze śmietników - mówi.

O tę sytuację zapytaliśmy też urzędnika MZBM-u, czy wpłynęła jakaś skarga mieszkańców na śmietnik, albo osobę, która mieszkała w piwnicy.



- Na temat śmietnika nie mam informacji. W drugiej sprawie widziałem pisma i sprawa ponoć została rozwiązana – mówi Zawisza.



Opinia TOZ-u



Cofnijmy się jednak trochę w czasie. Nim Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zdecydował o wypowiedzeniu umowy najmu starszemu małżeństwu, zwrócił się do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Oświęcimiu. TOZ, na prośbę MZBM-u, miał skontrolować warunki, w jakich żyją zwierzęta i wskazać ich opiekunom, jak właściwie o nie dbać i skutecznie neutralizować ewentualne zapachy.



- Pojechałam tam, żeby sprawdzić, jak jest w istocie. Nie stwierdziłam fetoru na klatce schodowej, absolutnie. Weszłam do mieszkania, mieszkanie małe, w nim dwoje starszych ludzi, kobieta była bardzo chora, ale nie stwierdziłam zaniedbań, jakie były sugerowane. Poza pięcioma kotami był pies, ale był wyprowadzany – mówi Krystyna Król, TOZ w Oświęcimiu.



- Nie zgadzaliśmy się z tą opinią. Opinia została załączona do akt sprawy i jeżeli sprawa będzie prowadzona sądownie, to będzie wykorzystane też to, że nie zgodziliśmy się z tą opinią – mówi Kacper Zawisza.



- Napisałam do urzędu bardzo krytyczne pismo, że uważam to za bezpodstawne nękanie ludzi starszych. Jeżeli będzie sprawa sądowa, to zgłoszę się jako świadek obrony. To dla nich ogromny i niezasłużony stres – uważa Krystyna Król.



- Zrobiłem wszystko, żeby było dobrze. I nikt mi nigdy nie powiedział, że mu coś nie pasuje, a przecież mieszka tu 17 rodzin – dziwi się pan Jan.



Już po zakończeniu zdjęć udało nam się porozmawiać z dyrektorką Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach. Okazuje się, że administracja zdecydowała się jednak podjąć dodatkowe kroki, możliwe jest też wycofanie rozwiązania umowy najmu.