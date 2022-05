Czym charakteryzują się dobre głośniki basowe?

Subwoofery – czym dokładnie są?

Subwoofer to dodatkowy głośnik w systemach stereo, a także wielokanałowych. Służy on do odtwarzania dźwięków o bardzo niskich częstotliwościach. Są to częstotliwości z zakresu dwudziestu – dwustu pięćdziesięciu herców. W systemach stereo sygnał do głośnika niskotonowego jest przesyłany za pośrednictwem filtra dolnoprzepustowego. Jego zadaniem jest bowiem wydzielenie składowych o niskich częstotliwościach, które są wspólne dla obu kanałów. Z kolei w systemie wielokanałowym jest specjalny i osobny kanał niskich częstotliwości LFE. To w nim zapisuje się dźwięk, który przeznaczony jest wyłącznie dla subwoofera.

Głośniki basowe – czym się charakteryzują?

Gdy decydujesz się na głośniki basowe, ważną rolę nierzadko odgrywa budżet. Dla przykładu dobry sklep Hi Fi audio w Poznaniu pozwala dokonać wartościowego zakupu nawet za około tysiąc sześćset złotych. Dla osób, które chcą zainwestować w subwoofery znacznie więcej, znajdą się również modele za kilka tysięcy.

Aktualnie na rynku dostępne są urządzenia pasywne, a także aktywne. Subwoofer pasywny nie ma wbudowanego wzmacniacza, a w związku z tym konieczne jest podłączenie osobnego urządzenia. W przypadku głośnika basowego pasywnego filtracja sygnału odbywa się za pomocą pasywnego filtru dolnoprzepustowego. Jeżeli nie chcesz kupować wzmacniacza osobno, zdecyduj się na głośnik aktywny. Ma on wbudowane urządzenie wzmacniające sygnał, a filtracja odbywa się za pomocą pasywnego albo aktywnego filtru dolnoprzepustowego. Można dopasować go bez problemu do każdego sprzętu. Zarówno głośniki basowe pasywne, jak i aktywne mają szerokie grona swoich zwolenników.

Membrana głośnika niskotonowego powinna mieć odpowiednie ciśnienie akustyczne, dynamikę, a także możliwie największą średnicę. Jej długość nie powinna być mniejsza niż dwanaście cali. Ważna w przypadku tego głośnika jest również stabilna i duża obudowa.

Dostępne w sklepach audio są subwoofery otwarte oraz zamknięte. Otwarte są wyposażone w port bass-refleks, który pozwala uzyskać głęboki i czysty bas. Zachowują przy tym niewielkie rozmiary. Z kolei głośniki basowe zamknięte nie mają bass refleksu, ale oferują nieco czystszy i mocniejszy bas.

Gdy zakupisz już odpowiedni subwoofer w sklepie audio, koniecznie zadbaj również o jego właściwe umiejscowienie. Dzięki właściwemu ulokowaniu głośnika niskotonowego w pomieszczeniu, a także choćby niewielkiej adaptacji akustycznej, będziesz mógł cieszyć się niebywałą jakością niskich tonów. Zarówno Ty, jak i pozostali domownicy będziecie zachwyceni w trakcie oglądania filmów i słuchania muzyki.