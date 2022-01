Czym jest termogeneza i jak wybrać dobry spalacz termogeniczny?

Redukcja nie należy do najłatwiejszych etapów kształtowania sylwetki. Odchudzanie jest szczególnie trudne, gdy przedtem stawiałeś na masę, dostarczając ciału duże ilości kalorii. Skuteczne odchudzanie wymaga przede wszystkim ograniczenia kaloryczności diety, a także intensyfikacji procesów spalania tkanki tłuszczowej. Jednym z mechanizmów, które wspomagają to zjawisko jest termogeneza.

Co to jest termogeneza?

Termogeneza zachodzi w twoim ciele w sposób naturalny. Składa się na nią szereg procesów, których głównym zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała. Podczas podnoszenia ciepłoty zużywana jest energia, a to oznacza spalanie kalorii zawartych w pożywieniu lub tkance tłuszczowej.

W trakcie procesów termogenicznych rozkładowi ulega głównie brunatna tkanka tłuszczowa, a więc ta, której chcesz się pozbyć.

Rodzaje termogenezy

Istnieją 3 rodzaje termogenezy, które rozróżnia się głównie z uwagi na sposób, w jaki przebiegają oraz czynniki, które je wywołują. Wszystkie są naturalnym zjawiskiem i wynikają z przystosowywania się organizmu do rozmaitych warunków.

Termogeneza bezdrżeniowa – zjawisko, które zachodzi przy niskich temperaturach (zwykle poniżej 15 oC, ale może się zdarzyć także przy 20 oC) i ma na celu wytworzenie ciepła. Termogeneza tego typu odbywa się w brunatnej tkance tłuszczowej, przyczyniając się do jej spalania.

W odróżnieniu od kolejnego rodzaju, podczas termogenezy bezdrżeniowej nie dochodzi do mimowolnych skurczów mięśni.

Termogeneza drżeniowa – zespół procesów polegających na wywoływaniu skurczów mięśni w celu podniesienia temperatury ciała. Ten rodzaj termogenezy może zachodzić zarówno w wyniku działania wysokich temperatur, jak i wysokiej gorączki.

Organizm, próbując się ogrzać, doprowadza część mięśni do skurczów. Na nie z kolei antagonistycznie oddziałują inne partie mięśniowe, co wywołuje drżenie i przekształcenie energii mechanicznej w cieplną.

Termogeneza poposiłkowa – pojawia się w wyniku spożycia pokarmów. Istnieją grupy produktów, które szczególnie intensywnie wspierają podnoszenie temperatury w ciele. Spośród związków odżywczych szczególnie wyróżniają się tu białka, jednak nie tylko one potęgują termogenezę.[1] Produkty takie nazywa się termogenikami.

Jakie cechy ma skuteczny termogenik?

Skuteczny termogenik to produkt, który pozwala bezpiecznie zintensyfikować procesy termogeniczne. Dzięki jego działaniu spalanie brunatnej tkanki tłuszczowej zachodzi szybciej i bardziej efektywnie.

To jednak nie wszystko. Niektóre produkty tego typu dodają energii i zwiększają wydajność podczas treningu, co dodatkowo ułatwia redukcję. Do takich związków chemicznych należy kofeina, którą znajdziesz na przykład w kawie czy guaranie. Substancja ta zwiększa również poziom koncentracji.

Spalacze termogeniczne przyspieszają metabolizm, a także ułatwiają procesy trawienne. Wszystko to sprawia, że utrata wagi przebiega znacznie intensywniej.

Lista skutecznych termogeników obejmuje:

kofeinę (kawa, guarana),

kapsaicynę (chilli),

synefrynę (gorzka pomarańcza)

aldehyd cynamonowy (cynamon),

gingerol (imbir),

piperynę (pieprz czarny),

kurkuminę (kurkuma).

Związki te znajdziesz nie tylko w wymienionych produktach spożywczych, ale także dobrych suplementach diety nazywanych spalaczami tłuszczu.

Jak wybierać termogeniki?

Jak wybrać najlepszy termogenik? To niełatwe zadanie mimo dużej podaży.

Rynek oferuje szeroki asortyment produktów spod znaku spalaczy tłuszczu, nie wszystkie jednak zasługują na uwagę. Część posiada wątpliwy skład i jakość, co sprawia, że mogą być nie tylko nieskuteczne, ale i niebezpieczne.

Wybierając termogenik dla siebie, zwróć uwagę na etykietę. Skład powinien zawierać wyłącznie naturalne substancje, bez zbędnych barwników i konserwantów.

Istotna jest także dawka. Każdy związek aktywny wykazuje określone właściwości w określonym stężeniu. Zbyt mała dawka może nie przynieść żadnego efektu, zbyt wysoka zaś wiąże się z możliwością wystąpienia rozmaitych efektów niepożądanych.

Tego typu artykuły stanowią zbiór najważniejszych informacji na temat produktów, a także zestawienie tych, na które szczególnie warto zwrócić uwagę. Posiłkując się rankingiem, zyskujesz pewność, że wybierasz termogenik sprawdzony i bezpieczny.

Przepis na naturalny napój termogeniczny: alternatywa dla gotowych termogeników

Jak wspomnieliśmy, spalacze tłuszczu znajdują się w wielu produktach spożywczych. Dzięki temu napój termogeniczny możesz przygotować samodzielnie.

Najprostszą i najbardziej znaną odsłoną takiego płynu jest kawa. W filiżance gorącego naparu znajdziesz jeden z najskuteczniejszych termogeników, czyli kofeinę. Do kawy możesz także dodać inne substancje o działaniu termogenicznym.

Kawa z pieprzem, imbirem, cynamonem i cayenne:

szklanka gorącej wody,

3 łyżeczki kawy rozpuszczalnej,

ćwierć łyżeczki pieprzu kajeńskiego (chilli),

pół łyżeczki imbiru,

pół łyżeczki cynamonu,

łyżeczka ksylitolu (lub innego naturalnego słodzika).

To jednak nie wszystko, aby przyspieszyć redukcję, możesz także pić wodę z termogenikami.

Woda z papryczką cayenne (pieprzem cayenne):

szklanka ciepłej, przegotowanej wody,

sok z 1 cytryny,

pół łyżeczki cayenne,

pół łyżeczki miodu lub łyżeczka ksylitolu (albo innego naturalnego słodzika).

Woda z kurkumą:

szklanka ciepłej, przegotowanej wody,

sok z 1 cytryny,

łyżeczka kurkumy,

pół łyżeczki miodu lub łyżeczka ksylitolu.

Interesującą opcją okazuje się także kakao rozgrzewające. Do jego przygotowania potrzebujesz imbiru i cynamonu, które nie tylko wywołają efekt termogenezy, ale dopełnią smak napoju.

Kakao z imbirem i cynamonem:

szklanka gorącej wody,

4 łyżeczki naturalnego kakao,

pół łyżeczki cynamonu,

pół łyżeczki imbiru,

łyżeczka ksylitolu (lub innego naturalnego słodzika).

Przygotowanie wszystkich tych napojów termogenicznych jest bardzo proste. Wystarczy zagotować wodę, a następnie zalać nią pozostałe składniki – gorącą w przypadku kawy i kakao, ciepłą w pozostałych wariantach. Do osłodzenia spalaczy tłuszczu warto użyć słodzików, które nie podnoszą poziomu glukozy we krwi. Należą do nich stewia, ksylitol czy erytrol.

Termogeneza to zjawisko, które warto wykorzystać w procesie redukcji. Wspierając ją w naturalny i umiejętny sposób, możesz uzyskać naprawdę wysoką skuteczność. Niektóre z wymienionych spalaczy tłuszczu pozwalają przyspieszyć proces odchudzania o 10-20%.