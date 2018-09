Dlaczego warto zdecydować się na meble na wymiar?

Złośliwi mawiają, że kloc polski, czyli charakterystyczny dom z płaski dachem, to byt nigdy niewykończony z zewnątrz, a do środka lepiej w ogóle nie zaglądać… Na szczęście i era domów w wiecznym stanie surowym zamkniętym, i mentalność ludzi którzy takie rozwiązania uznają za normalne, odchodzi do lamusa. Dziś to jak mieszkamy odzwierciedla już nie tylko nasz status społeczny, ale także podejście do higieny codziennego życia, ergonomii, estetyki a nawet ekologii. Dom szyty na miarę – oto hasło, które coraz częściej bierzemy sobie do serca nie tylko myśląc o zakupie domu inteligentnego, ekologicznego czy energetycznie samowystarczalnego. Także w przypadku zakupu mebli. Bo meble na wymiar to najlepsze, co możemy wybrać.

Meble na wymiar – wolność Tomku w swoim domku

My home is my castle, mawiają po angielsku, co przekładamy poetycko: mój dom jest moją twierdzą. Ci, którzy tak twierdzą, czują się w swoich domach tak komfortowo, że kiedy zamykają za sobą drzwi, reszta świata przestaje mieć znaczenie. Jak sprawić, żeby w domu było nam wygodnie, żeby już na pierwszy rzut oka stało się zauważalne, że każdy centymetr przestrzeni dostosowany jest do naszych rzeczywistych potrzeb?