FIFA 21 - czy warto kupić najnowszą grę EA?

Co nowego w FIFA 21?

FIFA 21 ma uwieść graczy jeszcze wyższym poziomem realizmu, autentyczności i płynności ruchów graczy. Znacznie prostsze ma być prowadzenie obrony. Do gry dodany zostanie nowy system dryblingu, dzięki czemu gracz będzie miał jeszcze lepszą kontrolę nad ruchami zawodników. W nowej odsłonie po kliknięciu przycisku możliwe będzie przejęcie kontroli nad torem biegu piłkarza, mimo że w danym momencie to nie nim sterujesz. Na podniesienie poziomu realizmu ma wpływać udoskonalony system kolizji, a także poprawiony poziom sztucznej inteligencji zawodników przeciwnika. Bardzo duże zainteresowanie budzi natomiast funkcja "Gameplay rewind", która umożliwia cofnięcie gry na kilka sekund wstecz, co będzie miało spore znaczenie przy zmarnowanej sytuacji lub utracie gola. Utrzymany został, wprowadzony w FIFA 20, tryb Volta. Wprowadzono tutaj jednak niewielkie zmiany. Można będzie między innymi grać razem ze znajomymi. Pojawią się wirtualne kluby. Zwiększono przy okazji liczbę miejscówek do ulicznych rozgrywek. Będzie bardziej ekscytująco niż do tej pory.

Zmiany w trybie kariery

Tryb kariery to jeden z bardziej cenionych przez graczy, choć przez dłuższy czas EA nie decydowało się na wprowadzanie tutaj istotniejszych zmian. Teraz jednak dokona się pewna rewolucja. Przede wszystkim przebudowany zostanie system symulacji meczów. Ma być on teraz znacznie bardziej zaawansowany, co pozwoli graczowi poczuć się jak prawdziwy menadżer. Nowy tryb pozwala na kontrolowanie dużo większej liczby aspektów meczu. Pozwoli on nawet na przejęcie kontroli nad zespołem w dowolnym momencie gry. Ponadto, rozwinięty został system treningów, który ma pozwolić menadżerowi w znacznie większy sposób wpływać na styl rozgrywki przez doskonalenie konkretnych umiejętności piłkarza. Pojawią się także drobne udoskonalenia w mechanice transferów. Tutaj ponownie chodzi o wyższy poziom realizmu i doprowadzenie do tego, by sterowani przez komputer menedżerowi zachowywali się bardziej inteligencja, a negocjacje z nimi były trudniejsze. Tryb kariery ma dawać nowe wyzwania szczególnie tym graczom, którzy w poprzednich wersjach osiągnęli w tym trybie prawdziwe mistrzostwo gry.

Ultimate Team - wyzwania dla wymagających

Wielu graczy, którzy uwielbiają przede wszystkim tryb Ultimate Team, sygnalizowało od dłuższego czasu, że po osiągnięciu poziomu mistrzostwa przestaje on stanowić jakiekolwiek wyzwanie. Teraz ma się to zmienić. Ultimate Team EA przedstawia jako najbardziej społeczną odsłonę trybu w historii. Dokonano tutaj wielu, bardzo ciekawych i zaskakujących zmian. W meczach FUT można będzie grać wspólnie ze znajomymi, a jednocześnie podejmować wyzwania, których spełnienie będzie nagradzane. Pojawią się wydarzenia w społeczności, które będą miały na celu integrację graczy dla osiągnięcia danego celu. Pojawi się znacznie więcej niż do tej pory opcji modyfikacji, personalizacji klubu zgodnie z własnymi preferencjami. Nikt nie zabroni ci rozbudowywać stadionu, dodawać wybranych opraw, a nawet zmieniać koloru trawy. Wśród nowych graczy pojawią się: Eric Canton, Petr Cech, Fernando Torres, Phillip Lahm, Bastian Schweinsteiger, Davor Suker, Xavi i nie tylko. FUT dzięki nim nabiera jeszcze bardziej wyjątkowego charakteru.

Czy FIFA 21 to rewolucja?

Gracze po FIFA 21 obiecywali sobie wiele i można przypuszczać, że na niemałą liczbę ich postulatów EA zdecydowało się wreszcie odpowiedzieć. Czy jest to pełna rewolucja? Z pewnością jeszcze nie, natomiast zmiany wprowadzane w nowej edycji gry świadczą o tym, że producent coraz bardziej troszczy się o atrakcyjność gry, poziom jej realizmu. Dostrzegł także potrzeby najbardziej zaawansowanych graczy, którzy od dłuższego czasu sygnalizowali, że potrzebują wyzwań, a ostatnie edycje gry ich nie przynosiły.

Jakie wymagania ma FIFA 21?

FIFA 21 przygotowana została na playstation, jak i na stacjonarne komputery PC. Co ważne, można kupić FIFA 21 na PS4 z darmową aktualizacją na PS5. Oczywiście gra będzie kompatybilna z najnowszymi konsolami PS i Xbox, a także Nintendo.

Minimalne wymagania sprzętowe do FIFA 21 to:

system operacyjny: Windows 7/8.1/10 (64-bitowy),

procesor: AMD Phenom II X4 965 / Intel i3-2100,

8 GB RAM,

karta graficzna: AMD Radeon HD 7850 / NVIDIA GeForce GTX 660,

wolne miejsce na dysku twardym: 50 GB.

Zalecane wymagania sprzętowe do FIFA 21 to:

system operacyjny: Windows 10 (64-bitowy),

procesor: AMD FX 8150 / Intel i5-3550,

8 GB RAM,

karta graficzna: AMD Radeon R9 270X / NVIDIA GeForce GTX 670m,

wolne miejsce na dysku twardym: 50 GB.

