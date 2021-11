Gadżety reklamowe - droga do relacji z klientem

Na przestrzeni ostatnich lat marketing rozwinął się do niebotycznych rozmiarów. Głównie jest to zasługa Internetu, który otworzył wiele dróg dotarcia do klienta, nawiązywania z nim relacji oraz wchodzenie w relację. Większość działań marketingowych odbywa się teraz w sferze komunikacji elektronicznej. Nie jest więc rzeczą dziwną, że lwia część firm przeniosła większość swoich działań promocyjnych do sieci internetowej. Aktywność internetowa przeniosła na dalszy plan klasyczne rozwiązania marketingowe takie jak gadżety reklamowe.

Czy to oznacza, że ta forma marketingu jest już nieskuteczna? Czy posługiwanie się gadżetami reklamowymi jest bezowocne? Nic bardziej mylnego! Gadżety reklamowe to kluczowy element w kształtowaniu wizerunku firmy oraz w budowaniu relacji z klientem, jak i otoczeniem.

Rola gadżetów

Rozwój marketingu elektronicznego nie sprawił, że ta tradycyjna forma kreacji wizerunku firmy stała się nieaktualna. Najważniejszym zadaniem gadżetów jest kształtowanie wizerunku firmy za pomocą drobiazgów, np. takich jak długopisy reklamowe. Wręczanie upominków klientom, kontrahentom czy partnerom biznesowym pomaga w nawiązywaniu dobrej i zdrowej relacji. Można powiedzieć, że jest to mało znaczący drobiazg, lecz czy aby na pewno? Ta forma marketingu, to rodzaj reklamy indywidualnej, której zadaniem jest dotarcie do tej konkretnej obdarowanej osoby, a nie do szerokich mas. Kontakt indywidualny z klientem, to doskonała droga aby zbudować relację pomiędzy firmą, a osobą fizyczną. Dzięki takim małym gestom zyskuje się wiernych klientów, zaufanie do marki i wytwarza się pozytywną aurę wokół swojej działalności.

Targi, szkolenia, eventy - gadżety a relacja

Doskonałym przykładem miejsc, w których idealnie sprawdzają się gadżety reklamowe, są różnego rodzaju masowe wydarzenia, a także spotkania, szkolenia, czy targi. Drobny upominek w połączeniu z pozytywną rozmową potrafi zdziałać cuda. Bardzo ważną kwestią jest budowanie pozytywnych emocji. Gdy na koniec miłej pogawędki obdarzymy klienta drobnym upominkiem, to ten mały gadżet może przywoływać tej osobie emocje, które towarzyszyły mu podczas rozmowy. Gadżety również mogą mieć pozytywny wpływ na najbardziej zatwardziałych i niezadowolonych klientów. Po wysłuchaniu zażalenia, skargi, czy też innej nagany, klient, który pomimo swojego wyraźnie negatywnego podejścia do firmy, usłyszy dobre słowa oraz otrzyma upominek, może zmienić swoje nastawienie o 180 stopni. Czasem wystarczy poświęcić komuś trochę uwagi i zaakcentować to, że ta osoba jest dla nas ważna, żeby zjednać ją do siebie.

5 korzyści płynących z gadżetów reklamowych

Klienci stają się aktywnymi reklamami naszej firmy. Dzięki codziennemu posługiwaniu się torbą, długopisem reklamowym, czy kubkiem, klient podświadomie promuje naszą firmę. Nowe osoby nabierają świadomości co do istnienia firmy, zapamiętują jej logo oraz kolory z nią związane. Efektywniejsza praca, łatwiejsze budowanie relacji. Upominek reklamowy pomaga w budowaniu i nawiązywaniu relacji z partnerami, klientami. To rozwiązanie pozwala na sprawniejsze wchodzenie w relacje z obdarowanymi. Skrócenie dystansu pomiędzy firmą a klientem. Doskonałym sposobem na wejście z kimś w interakcję jest obdarowanie tej osoby drobnym upominkiem. Jest to świetny wstęp do rozmowy, przedstawienia swojej oferty oraz co ważne - poznania klienta i jego potrzeb, Klient poczuje się ważny, jego samopoczucie wzrośnie. Kto nie lubi być obdarowywany prezentami, zwłaszcza takimi, które są unikalne, wyróżniające się czymś specyficznym, wyjątkowe. Gadżet reklamowy buduje w kliencie przekonanie o tym, że jest on wyjątkowy, nie jest traktowany jako jeden z wielu. Utrwalamy i spajamy wizerunek marki. Spójna kolorystyka, charakterystyczne logo, czy chwytliwy slogan reklamowy. To wszystko rzeczy, które mogą znaleźć się na gadżetach reklamowych i być swego rodzaju budulcem spójnej wizji naszej marki. Warto tworzyć rzeczy, które zapadną innym w pamięć.

Mała rzecz, a cieszy!

Gadżety reklamowe to świetny sposób na budowanie swojego wizerunku, relacji z klientem oraz na kreowanie pozytywnych emocji. Długopisy reklamowe, notesy, smyczki - z pozoru mało znaczące drobiazgi, a w rzeczywistości świetne narzędzie marketingowe, które utrwala w pamięci ludzi naszą markę.