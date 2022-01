Izolacja przewodów wentylacyjnych – postaw na dobre rozwiązania i oszczędzaj pieniądze

Inwestycja w ochronę cieplną – dlaczego warto?

Inwestycja w ochronę cieplną przewodów do cyrkulacji powietrza jest zawsze trafną decyzją. Zwiększa funkcjonalność, bezpieczeństwo i żywotność systemu wentylacji, a nawet jego wpływ na środowisko. Warto wcześniej zaprojektować sposób rozmieszczenia instalacji, ponieważ późniejsze korekty mogą nie być możliwe lub oznaczać znaczne koszty. Inwestorzy decydują się na profesjonalną izolację cieplną wentylacji, mając na uwadze przede wszystkim kwestie ekonomiczne. Rosnące koszty energii mogą uświadomić nam, jak ważne są długofalowe założenia dla efektywnej izolacji termicznej. Redukcja strat ciepła przekłada się przecież na niższe rachunki przez długie lata użytkowania nieruchomości.

Izolacja cieplna a środowisko

Oprócz kwestii ekonomicznych, równie ważne jest spojrzenie na sprawę przez pryzmat ekologii. Prawidłowo zwymiarowane i zrealizowane systemy izolacji dla kanałów cyrkulacyjnych pozwalają ograniczyć emisję CO 2 . Niższe wartości emisyjne to jednocześnie obniżenie kosztów ponoszonych na certyfikację zanieczyszczeń wywoływanych przez smog. Zielone systemy ogrzewania powietrza to obecnie jeden ze sposobów na opłacalną eksploatację wentylacji domowej i przemysłowej.

Prawidłowa izolacja przewodów wentylacyjnych z URSA AIR

Prawidłowa izolacja przewodów wentylacyjnych wymaga użycia profesjonalnych materiałów, takich jak panele URSA AIR. Wyroby te wykorzystują szklaną wełnę mineralną, stanowiącą doskonały izolator termiczny oraz akustyczny. Dzięki swoim właściwościom, mogą być stosowane w każdym typie budynków, zapewniając najwyższy poziom redukcji strat cieplnych.

Panele URSA AIR są przyjazne dla środowiska, a także pozwalają na bezpieczny i higieniczny montaż. Zaprojektowano je bez żadnych składników organicznych, dlatego w ich wnętrzu nie ma środowiska sprzyjającego rozwojowi bakterii. Powierzchnia paneli jest gładka oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu łatwo utrzymać je w czystości.

URSA AIR to także wiele udogodnień dla inwestora i osób odpowiedzialnych za montaż. Przewody są składane na miejscu budowy, co umożliwia skorygowanie ewentualnych błędów projektowych. Produkty z serii URSA nie wymagają dużej powierzchni magazynowania i są proste w montażu.

Zakup systemu pozwala nie tylko na wykonanie przewodów wentylacyjnych, ale równocześnie rozwiązuje kwestię ich izolacji termicznej i akustycznej. Nie trzeba więc kupować dodatkowych materiałów izolacyjnych. URSA AIR to system, który oszczędza Twój czas i pieniądze, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę bardzo wysokie ceny stali.

Inne zalety:

Nie ma potrzeby zamawiania dodatkowych materiałów, jeśli zabraknie ich w trakcie montażu. Przewody proste i kształtki można wykonać bezpośrednio na budowie.

Niewielki ciężar materiałów wykonanych z wełny mineralnej ułatwia magazynowanie i prace montażowe.

Mniejsze obciążenie niż w przypadku zastosowania przewodów stalowych – co ma kluczowe znaczenie zwłaszcza dla długich odcinków podwieszanych pod sufitem.

Możliwość pomalowania przewodów na wybrany kolor.

Odporność na wielokrotne czyszczenie mechaniczne.

URSA AIR – znajdź produkt na miarę swych potrzeb

Panele URSA AIR służące do budowy przewodów wentylacyjnych mają bardzo prostą konstrukcję. Jedna z dłuższych krawędzi ma przygotowany wpust, druga – pióro wyposażone w dodatkową aluminiową zakładkę, co ułatwia łączenie kanałów. Wnętrze każdego panelu stanowi wełna mineralna, wykazująca doskonałe właściwości w zakresie izolacji termicznej i akustycznej. To ona zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W zależności od potrzeb inwestor może zdecydować się na wykorzystanie paneli:

URSA AIR ZERO – powierzchnia zewnętrzna panelu pokryta jest folią aluminiową, natomiast wewnętrzna tkaniną z włókna szklanego. To świetny wybór do pomieszczeń, gdzie zależy nam na uzyskaniu skutecznej izolacji akustycznej.

URSA AIR TECH 2 – wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia panelu pokryta jest folią aluminiową, dzięki temu panele będą świetnym wyborem do obiektów o podwyższonej wilgotności powietrza oraz do rozległych instalacji, gdzie kluczowe znaczenie mają niskie opory przepływu powietrza.

Wybierz nowoczesne i profesjonalne materiały

Zastosowanie nowoczesnych i profesjonalnych paneli URSA w izolacji kanałów wentylacyjnych to klucz do sukcesu. Gęsta siatka z włókna szklanego pozwala uzyskać doskonałe parametry: redukuje straty cieplne, zapewnia ponadprzeciętny poziom absorpcji dźwięku i ogranicza rozwój szkodliwych bakterii. Taka inwestycja z pewnością się opłaci.