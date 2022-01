Jak się rozwieść szybko i bez komplikacji?

Przed złożeniem pozwu rozwodowego warto przemyśleć wszystkie szczegóły i w miarę możliwości porozumieć się z małżonkiem, aby na sprawie rozwodowej wszystko przebiegło sprawnie. Przede wszystkim należy podjąć decyzję, czy ma to być rozwód z orzekaniem, czy bez orzekania o winie. Trzeba też zastanowić się, jak ma przebiegać opieka nad dziećmi oraz podział majątku. Jako że na sprawę rozwodową zwykle trzeba trochę poczekać, należy też pamiętać o poprawnym przygotowaniu pozwu rozwodowego, aby nie przyciągać niepotrzebnie sprawy koniecznością uzupełniania braków formalnych.

Jak wziąć rozwód – czy łatwo uzyskać orzeczenie rozwodu?

Kiedy małżonkowie nie wyobrażają sobie dalszego życia razem, zwykle podejmują decyzję o rozwodzie. Jednak sam fakt, że są oni zgodni co do tego, że chcą się rozstać, nie oznacza, że sąd udzieli rozwodu. Do orzeczenia rozwodu może bowiem dojść tylko w określonych przypadkach. Konieczny jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jako że pożycie małżeńskie oparte jest na więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej, rozwód może zostać orzeczony, gdy te więzi przestaną istnieć. Rozpad związku musi więc mieć trwały charakter i nie rokować szans na poprawę. Dlatego wybierając się na pierwszą sprawę rozwodową, musisz przygotować się na to, że sąd będzie pytał o te kwestie. Jeśli więc wciąż razem mieszkacie, prowadzicie wspólnego gospodarstwo domowe, czy też dochodzi między wami do zbliżeń, to nie ma mowy o trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego i uzyskanie rozwodu może nie być łatwe.

Orzeczenie rozwodu nie będzie też możliwe, gdy miałoby to negatywny wpływ na dobro wspólnych małoletnich dzieci lub było niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie orzeknie rozwodu również w sytuacji, gdy żąda go małżonek, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie zgadza się na rozwód.

Jak się rozwieść, aby wszystko przebiegło sprawnie?

Jeśli stronom zależy na tym, aby sprawy rozwodowe załatwić jak najszybciej, powinny dojść do porozumienia i ograniczyć swoje żądania do minimum. Rozwód za porozumieniem stron daje szansę na szybkie i bezkonfliktowe rozstanie. Bardzo istotna jest tu kwestia orzekania o winie. Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie jest dużo szybsze niż z orzekaniem o winie, gdzie trzeba przedstawiać dowody i powoływać świadków. Jednak rozwód bez orzekania o winie ma też istotny minus. Może bowiem negatywnie wpłynąć na późniejsze ewentualne zasądzenie alimentów od współmałżonka. Należy pamiętać, że rozwód bez orzekania o winie jest możliwy tylko wtedy, gdy zgodzą się na to obie strony.

Jak złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy należy złożyć do sądu okręgowego, w okręgu gdzie małżonkowie ostatnio zamieszkiwali. Pozew musi zawierać:

oznaczenie sądu, do którego składany jest pozew,

oznaczenie stron (osoba, która składa pozew to powód, a druga strona to pozwany),

dane personalne stron i ich miejsce zamieszkania,

określony żądanie (rozwód z orzekaniem o winie lub bez, żądania dotyczące podziału majątku, opieki nad dziećmi i alimentów),

uzasadnienie swoich żądań i wskazanie dowodów na ich poparcie,

informacje, czy strony podjęły próbę rozwiązania problemów (np. terapia małżeńska, mediacja), a jeśli nie – dlaczego się na to nie zdecydowali,

wniosek o zasądzenie od pozwanego kosztów sądowych (opcjonalnie),

podpis oraz lista załączników (oryginał odpisu aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci, dowód na uiszczenie opłaty sądowej, dowody winy pozwanego, w przypadku żądania zasądzenia alimentów – zaświadczenia o dochodach i kosztach utrzymania).

Jak podzielić majątek wspólny po rozwodzie?

Podziału majątku wspólnego można dokonać przez zgodną umowę obu stron, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego rozwiązaniu. Podziału może też dokonać sąd. Jest to konieczne, gdy małżonkowie nie są zgodni w tej kwestii. Sąd może też podzielić majątek wspólny w wyroku rozwodowym, o ile nie będzie się to wiązało z nadmierną zwłoką w postępowaniu. W praktyce jest to możliwe wtedy, gdy strony są zgodne co do podziału. Dlatego najlepiej ustalić z małżonkiem skład majątku wspólnego i zasady podziału, aby przyspieszyć postępowanie rozwodowe i rozdzielić wspólne sprawy jak najszybciej. Materiał opracowany na podstawie informacji ze strony: https://adwokat-wroclaw.biz.pl/jak-sie-rozwiesc/.

Choć rozwód jest trudnym doświadczeniem i nie zawsze można dojść do porozumienia ze współmałżonkiem, warto dokonać wspólnych ustaleń, aby rozwieść się bez zbędnych komplikacji. Trzeba też wziąć pod uwagę, że czas oczekiwania na sprawy rozwodowe nie jest krótki, więc im więcej spornych kwestii, tym później zapadnie wyrok. Dlatego warto dobrze przygotować się do sprawy rozwodowej, aby uniknąć przedłużenia postępowania.