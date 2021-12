Jak skutecznie montować kamery?

Jakie kamery potrzebujesz?

Skuteczność monitoringu zależy nie tylko od tego, jak zostanie zamontowany, ale też od tego, jakich kamer do niego użyjesz. Jeśli zamierzasz zamontować kamerę zewnętrzną, koniecznie zadbaj o to, aby była nie tylko wodoodporna, ale także mrozoodporna. Następnie zastanów się, jaką powierzchnię ma objąć dana kamera, bo od tego zależy jaki kąt widzenia ma mieć urządzenie. Zdecyduj ile kamer potrzebujesz, oraz czy będą to kamery 180 stopni czy kamery 360 stopni, które mogą się obracać wokół własnej osi.

Montaż kamer w mieszkaniu - co wziąć pod uwagę?

Oświetlenie

Montaż kamery w domu lub w jego okolicy ma zazwyczaj na celu zapewnić nam ochronę przed włamaniem lub kradzieżą, a ze statystyk wynika, że takie przypadki dzieją się najczęściej w nocy, dlatego warto zadbać o kamery, które potrafią nagrywać także przy bardzo kiepskim oświetleniu. Należy jednak też pamiętać, że montaż monitoringu powinien być rozplanowany względem wszelkiego rodzaju lamp, które znajdują się w domu lub na nim, aby uniknąć prześwietleń i cieni.

Wysokość

Równie ważnym czynnikiem co szerokość widzenia kamery jest wysokość, na jakiej ją zamontujemy. Jeśli zależy nam na tym, aby na obrazie widoczne były szczegóły, takie jak możliwość rozpoznawania twarzy, kamera nie może znajdować się zbyt wysoko, ani zbyt daleko.

Stabilność

Zajmując się montażem monitoringu warto też rozplanować montaż kamer w takich miejscach, aby były one stabilne. Jeśli montujesz kamery na zewnątrz, pamiętaj o osłonięciu ich od wiatru oraz ulewnych deszczy. W domu natomiast zadbaj o to, by były poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt domowych. Tak samo ważne jest zabezpieczenie przewodów kamery, aby nie uległy uszkodzeniu.

Przeszkody

Chcąc również zadbać o bezpieczeństwo, musimy pamiętać o to, by obrazu z kamer nic nie zasłaniało. Na nic zdadzą nam się kamery IP najnowszej technologii gdzie jakość obrazu jest niezwykle wysoka, jeśli na przykład po otwarciu drzwi obraz z nich będzie całkowicie zasłonięty. Aby monitoring był skuteczny musi być przede wszystkim dobrze rozplanowany.