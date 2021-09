Jak wybierać końcówki do szczoteczki sonicznej?

Producenci końcówek do szczoteczek sonicznych są bardzo kreatywni. Obecnie do takich urządzeń możemy dopasować nie tylko klasyczne głowice czyszczące przeznaczone do standardowego, codziennego mycia zębów, ale również końcówki o działaniu specjalistycznym. Charakteryzują się one oryginalnie ułożonym włosiem o różnym stopniu twardości. Najpopularniejsze końcówki do szczoteczek sonicznych to:

Końcówki standardowe – mają klasycznie ułożone włosie o średniej twardości. Poleca się ich używać do spółki z trybami codziennego mycia zębów szczoteczek sonicznych. Główne zadanie tych końcówek to wymiatanie z powierzchni szkliwa płytki nazębnej i tym samym zapobieganie zmianom próchniczym.

Końcówki wybielające – to końcówki o twardych, gęsto rozmieszczonych włóknach. Stanowią świetną opcję zwłaszcza dla osób, które pragną rozjaśnić szkliwo zębów, a przy tym nie borykają się z żadnymi kłopotami pokroju nadwrażliwości zębowej. Głowice wybielające doskonale ściągają ze szkliwa nieestetyczne przebarwienia, nadając zębom atrakcyjnego połysku.

Końcówki do łagodnego mycia – to głowice z miękkim włosiem, dedykowane osobom cierpiącym na choroby jamy ustnej (nadwrażliwość zębową, paradontozę, etc.). Ich włosie delikatnie i bezinwazyjnie czyści zęby, nie potęgując dolegliwości. Z końcówek poleca się korzystać do spółki z trybami delikatnego mycia szczoteczek sonicznych.

Końcówki ortodontyczne – końcówki stworzone z myślą o użytkownikach aparatów ortodontycznych. Wyróżniają się specjalnie ułożonym włosiem, które jest krótsze po środku, a dłuższe na bokach. Dzięki temu włókna mogą docierać do wszystkich trudno dostępnych przestrzeni wokół elementów aparatu.

Jak wybrać końcówkę do szczoteczki sonicznej?

Końcówka do szczoteczki sonicznej powinna zgrywać się z naszym stanem jamy ustnej i potrzebami. Jeśli zatem poprzez codzienne mycie zębów chcesz jedynie usunąć z powierzchni szkliwa szkodliwe bakterie, powinieneś postawić na końcówkę standardową. Dla osób mających ochotę wybielić zęby najlepszą opcję będzie stanowić końcówka wybielająca, a dla użytkowników aparatów ortodontycznych – ortodontyczna. Wszyscy zmagający się z nadwrażliwością zębową powinni postawić na końcówkę do łagodnego mycia. Zwróć również uwagę na twardość włosia danej końcówki. Przyjmuje się, że z głowic z twardymi włóknami powinny korzystać jedynie osoby nie mające żadnych kłopotów z jamą ustną. Dla użytkowników z nadwrażliwością zębową właściwe będą tylko końcówki z miękkim włosiem.

Ważne jest także to, aby dobierać do swojej szczoteczki sonicznej oryginalne głowice czyszczące, pochodzące ze sprawdzonego źródła i firmowane przez producenta szczoteczki, której używamy. Wiele osób daje się niestety nabrać na tańsze zamienniki końcówek, od których wprost roi się w internecie. Tego rodzaju produkty nie są jednak kompleksowo przebadane pod względem bezpieczeństwa, przez co korzystanie z nich może grozić uszkodzeniem szczoteczki i być groźne dla zdrowia.

Jak często należy wymieniać końcówki?

Nawet jeśli dana końcówka odpowiada Twoim indywidualnym potrzebom, nie możesz korzystać z niej do woli. Głowice czyszczące z biegiem czasu ulegają zużyciu i przestają być zdatne do użytkowania. Specjaliści zalecają, by wymieniać je na nowe co trzy miesiące. Czasem jednak wymiana końcówek konieczna jest szybciej. Mowa tu o sytuacji, gdy włókna końcówki rozeszły się bądź zaszły bakteriami z powodu przechodzonej przez nas choroby.

Obecnie wielu producentów ułatwia użytkownikom przestrzeganie czasu wymiany końcówek. Tego typu końcówki znajdziemy np. w końcówkach do szczoteczki Smilesonic. Dostępne na rynku głowice czyszczące wyposażane są w barwione włosie, które z czasem traci swój kolor. Po upływie około trzech miesięcy włókna do połowy blakną, co oznacza, że trzeba je zamienić na nowe. Tego rodzaju barwione końcówki mają w swoich asortymentach tacy producenci jak Smilesonic, Philips Sonicare czy Seysso.