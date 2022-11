Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Profesjonalna księgowość jest nieodzowna przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Usług księgowych potrzebować mogą jednak nie tylko przedsiębiorcy; nie każdy potrafi i chce samodzielnie rozliczać się z podatków - lepiej skorzystać w tym celu z pomocy specjalistów. Prawo podatkowe jest przecież bardzo rozbudowane i często się zmienia. Dlatego korzystanie z usług dobrego biura rachunkowego przydać się może w zasadzie każdemu obywatelowi, a dla osób prowadzących swoje firmy w wielu wypadkach jest koniecznością.

Szeroki zakres usług

Biuro rachunkowe powinno zajmować się nie tylko rozliczaniem podatków, lecz oferować możliwie najszerszy zakres usług, zarówno dla przedsiębiorców (od założenia firmy począwszy, na reprezentowaniu w instytucjach państwowych skończywszy), jak też klientów indywidualnych. Centrum Księgowe oferuje następujące usługi:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie, zgodnie z ustawą o księgowości;

2) prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) kontrola merytoryczna dokumentów i prawidłowości operacji księgowych;

4) prowadzenie spraw płacowych w pełnym zakresie, w tym sporządzanie list płac oraz rozliczeń ZUS i US;

5) sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT oraz sprawozdań GUS i PFRON;

6) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i rozliczeń;

7) kontakt z instytucjami zewnętrznymi: ZUS, US, GUS, itd.;

8) obsługa kontroli podatkowych i ZUS;

9) wspomaganie windykacji - własne call center oraz (w razie potrzeby) reprezentacja przed sądem;

10 pomoc i obsługa prawna.

Klienci mogą też liczyć na inne rodzaje profesjonalnej pomocy, w zależności od potrzeb i sytuacji.

Profesjonalna kadra

Dla każdego klienta ważny jest profesjonalizm biura rachunkowego. Centrum Księgowe zatrudnia osoby z kierunkowym wykształceniem, stale się rozwijające, gwarantujące fachową pomoc w każdej sytuacji. Pracownicy stawiają na konstruktywne myślenie, zamiast stosować schematy, co podnosi jakość świadczonych przez nich usług. Są do dyspozycji zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych, sprawiając, że kwestie finansowe stają się prostsze.

Indywidualne podejście do klienta

Każda sprawa jest inna, a klienci powinni otrzymać fachową pomoc adekwatną do potrzeb. Centrum Księgowe zapewnia indywidualne podejście do każdego zleceniodawcy. Poszczególnym sprawom poświęca tyle czasu, ile wymaga ich rozpatrzenie - obsługa jest dokładna i rzetelna, nic "po łebkach". Biuro zawsze stosuje adekwatne środki do danej sytuacji, dzięki czemu podejmuje odpowiednie decyzje. Dzieje się tak za sprawą szerokiej wiedzy z zakresu księgowości, doświadczenia oraz profesjonalizmu pracowników.

Opracowanie:

Adam Magdoń