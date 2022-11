Jakie blogi o finansach warto czytać?

Polskie blogi o finansach – zestawienie

Do efektywnego zarządzania swoimi finansami nie potrzeba ukończonych studiów lub kursów z zakresu ekonomii. Osoby, które interesują się zagadnieniami związanymi z oszczędzaniem, inwestowaniem czy aspektami związanymi z giełdą często pozyskują swoją wiedzę z popularnych źródeł, jakimi są publikacje książkowe lub właśnie blogi. W Internecie można znaleźć długą listę stron o tematyce finansowej. Na jakie warto zwrócić uwagę?

Bankier – portal z porównywarką

Na stronie bankier.pl/smart internauci mogą znaleźć poradniki dotyczące różnego rodzaju kredytów, finansowania zakupu mieszkania, samochodu czy remontu domu. Podejmowane są również tematy związane z rozliczaniem podatków, brania pożyczek lub oszczędzania. Można również poczytać o aspektach bankowości – czym jest lokata, numer IBAN lub Revolut.

Bankier różni się jednak od typowych blogów finansowych możliwością skorzystania z porównywarki ofert bankowych w zakresie zakładania konta, lokat, kont oszczędnościowych czy kredytów. Jest to więc strona dla osób, które jeszcze nie założyły indywidualnego konta w banku, pragną zmienić lub rozszerzyć swoją ofertę. Dzięki temu nie trzeba samodzielnie analizować propozycji na stronach poszczególnych placówek, ponieważ Bankier przygotował już zestawienie w formie listy.

Subiektywnie o finansach

Blog ten zalicza się do stron o tematyce ogólnofinansowej. Prowadzi go Maciej Samcik – były dziennikarz Gazety Wyborczej. Obecnie sam jest redaktorem naczelnym własnego bloga, na którym piszą również inne osoby związane ze światem finansów. Można przeczytać nie tylko o tym, jak dbać o swój budżet, ale także o różnych formach inwestowania, pozyskiwania pieniędzy na remont domu czy dodatkowe ogrzewanie lub najnowszych technologiach, które ułatwiają życie prywatnym portfelom.

Finanse bardzo osobiste

Strona o osobistych finansach skierowana jest do 15 milionów Polaków, którzy pragną zdobyć niezbędną wiedzę i narzędzia do zarządzania własnymi budżetami i bogacenia się. Taka idea przyświeca autorowi bloga, którym jest Marcin Iwuć. Medycynę porzucił dla ekonomii i po latach zdobywania doświadczenia w branży postanowił zacząć dzielić się swoją wiedzą. Jest również autorem książki Finansowa forteca, w której pisze o budowaniu własnego portfela. Czytelnik może w niej poznać szczegółowe aspekty różnych form oszczędzania i inwestowania. Wszystkie informacje przekazywane są w przystępny sposób.

Finanse od Kuchni

Finanse od kuchni to strona dla tych, którzy nie odnajdują się w oszczędzaniu, a gromadzone środki finansowe przeciekają im przez palce. Autorka bloga – Kasia Iwanoska – przekazuje niezbędną wiedzę dotyczącą gromadzenia oszczędności, a także rozmawiania o finansach z dziećmi. Czytelnicy mogą również skorzystać z porad dotyczących prowadzenia biznesu lub wejść w zakładkę „O działaniu” i poczytać o zarządzaniu własną karierą czy zmianie sposobu myślenia.

Mała Wielka Firma

Blog prowadzony przez Marka Jankowskiego to miejsce w sieci dla osób, których interesuje finansowy aspekt prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zarządzanie biznesem nie należy do najłatwiejszych zadań, dlatego też autor stara się przekazywać przedsiębiorcom niezbędną wiedzę do tego, by efektywnie rozwijać swoje firmy.

Na blogu można więc poczytać przede wszystkim o finansach biznesowych, ale nie tylko. To również kopalnia wiedzy o budowaniu własnej marki, content marketingu, psychologii biznesu czy produktywności. Z bazy wiedzy mogą skorzystać także osoby, które dopiero interesują się zakładaniem firmy i są na początku swojej przedsiębiorczej ścieżki.

Kobiece Finanse

Kobiece Finanse to blog przeznaczony głównie dla kobiet, które chcą zadbać o własną niezależność finansową, zacząć inwestować i pomnażać własny majątek lub po prostu rozwijać finansowo swoją ścieżkę kariery. Jednak publikowane treści zawierają wartościowe informacje właściwie dla każdego, bez względu na płeć. Czytelnicy mogą poznać tajniki inwestowania na giełdzie, ryzyku, a także poczytać o gospodarce kraju, PKB, rosnących cenach prądu i o tym, jak odnaleźć się w tych ekonomicznych zawirowaniach.

Jak oszczędzać pieniądze?

Strona internetowa Michała Szafrańskiego to kopalnia finansowej wiedzy. W tym roku autor postanowił jednak zakończyć swoją działalność i przejść na – jak to sam ujął – blogową emeryturę. Nie oznacza to jednak zamknięcia strony – stworzone treści edukacyjne wciąż będą dostępne dla czytelników chłonnych wiedzy, a wiele z tych artykułów ma charakter ponadczasowy.

Autor porusza tematy oszczędzania, przedstawia swoją drogę do wolności finansowej, podpowiada jak zadbać o domowy budżet, zwłaszcza gdy ma się na głowie utrzymanie rodziny. Jego materiały poparte są na własnym doświadczeniu, którym dzieli się z czytelnikami.

A może strony anglojęzyczne? Wybrane blogi o finansach

Autorzy polskich blogów o tematyce finansowej przeważnie osadzają swoje informacje i przekazywaną wiedzę w rodzimych realiach. Choć niektóre treści są uniwersalne, to warto również zainteresować się stronami anglojęzycznymi. Jest to szczególnie przydatne dla osób, których interesuje aspekt prowadzenia własnej działalności za granicą lub poznanie tamtejszych rynków inwestycyjnych.

Jedną z nich jest strona Smart Passive Income, która z osobistego bloga przerodziła się w narzędzie do edukacji na temat prowadzenia własnego biznesu, zdobywania klientów i pomnażania pieniędzy. Z kolei blog Get Rich Slowly to baza treści dla osób, które interesują się zarządzeniem własnymi finansami – zarabianiem, oszczędzaniem, inwestowaniem.

Wiele blogów o tematyce finansowej rozszerza swoją działalność również o prowadzenie podcastów. Jest to propozycja dla internautów, którzy są bardziej słuchowcami niż wzrokowcami. Niemniej warto przejrzeć zestawienie polskich blogów i wybrać odpowiednią dla siebie bazę wiedzy.