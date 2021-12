Lider w polskich systemach dla firm i jego Partnerzy

Jak wskazuje firma IDC - autorzy raportu „Poland Enterprise Application Software Market Analysis and 2020 Vendor Shares” Comarch zajmuje pozycję największego polskiego dostawcy systemów ERP na krajowym rynku oraz drugie miejsce w zestawieniu producentów, uwzględniającym firmy zarówno polskie, jak i zagraniczne. Jest to obecnie największa w Polsce firma z branży IT z polskim kapitałem posiadająca ponad 20% udziału w rynku oprogramowania dla firm. Na bardzo dobrą pozycję Comarch w segmencie systemów ERP wpłynęła rozbudowa oferty usług chmurowych oraz zastosowanie technologii sztucznej inteligencji i robotyzacji. Ponadto, jak zauważają analitycy IDC, transformacja cyfrowa, która zachodzi od kilku lat ma kluczowy wpływ na rynek systemów ERP, a COVID-19 jeszcze ten proces przyspieszył. Nagle, wzrosło zapotrzebowanie na narzędzia do pracy mobilnej, a wiele firm zainwestowało w systemy zarządzania aby przystosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Comarch bardzo trafnie zdiagnozował nowe trendy i wpasował się idealnie w potrzeby klientów, co potwierdzają wyniki biznesowe firmy.

Systemy Comarch ERP to kompleksowe rozwiązania IT, pozwalające sprawnie zarządzać firmą. W ofercie znajdują się rozwiązania dla przedsiębiorstw z wszystkich branż: usługowych, produkcyjnych i handlowych oraz dla firm o różnej wielkości, począwszy od działalności jednoosobowej, po przedsiębiorstwa zatrudniające kilkaset osób. Z produktów Comarch ERP korzysta ponad 220 tysięcy firm, wybierając spośród pięciu różnych rodzajów oprogramowania.

Oprogramowanie dla firm każdej wielkości, z każdej branży

Comarch ERP XT to program do fakturowania przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorstw. Zbudowany jest na razie z 3 głównych modułów. Dzięki temu można wybrać tylko te funkcjonalności programu, które będą firmie realnie potrzebne. Dzięki wielu przydatnym funkcjom można w łatwy i szybki sposób zarządzać firmą, wystawiać faktury czy analizować wyniki sprzedaży.

Comarch ERP Optima to najpopularniejszy w Polsce system do zarządzania firmą. Dzięki wbudowanym rozwiązaniom jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem wśród biur rachunkowych i doradców podatkowych. Comarch Optima składa się z modułów, które można bardzo łatwo i dowolnie rozbudować, a ich pełna integracja oraz wspólna baza danych sprawiają, że informacje wprowadzane są do systemu tylko raz. Optima jest najpopularniejszym programem ERP stworzonym dla małych i średnich firm z każdej branży. Obecnie korzysta z niej ponad 70 tys. polskich firm.

System informatyczny Comarch ERP XL to kolejne narzędzie firmy Comarch S.A, które ułatwia zarządzanie firmą. Jest to modułowy system o elastycznej budowie. Moduły są konfigurowane i dostosowane do specyfiki działalności każdej firmy. System Comarch ERP XL jest najbardziej popularnym rozwiązaniem wybieranym przez polskich przedsiębiorców – korzysta z niego ponad 5,5 tysiąca firm z różnych branż.

Comarch ERP Altum i Enterprise to systemy, które świetnie sprawdzają się w międzynarodowych firmach o rozbudowanej strukturze. Obie platformy są rozwiązaniem wielojęzycznym, doskonałym dla firm wielooddziałowych i działających na rynkach międzynarodowych.

Comarch, będąc liderem wśród dostawców systemów ERP w Polsce, odnotował dwucyfrowy wzrost sprzedaży w 2020 r. Przychody firmy wzrosły o 11% i osiągnęły poziom ponad 240 milionów złotych. To wielki sukces, tym bardziej, że po pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku firma nadal utrzymuje znakomity wynik sprzedażowy. Nie byłoby to jednak możliwe bez sieci partnerskiej, której głównym celem jest zapewnienie wsparcia merytorycznego klientom. Partnerzy Comarch to ponad 900 starannie wyselekcjonowanych firm działających na terenie całej Polski. Mają stały dostęp do profesjonalnych szkoleń merytorycznych i biznesowych oraz do programu rozwoju kompetencyjnego pracowników. Partnerzy mają także możliwość korzystania z wizualizacji przygotowanych przez specjalistów Comarch oraz promocji firmy na stronach spółki. Kompetencje partnerów potwierdzone są statusami, które świadczą o posiadanym doświadczeniu, zadowoleniu klientów, czy też spełnieniu kryteriów sprzedażowych. Potwierdzeniem ich kompetencji jest także obecność na liście partnerów Comarch. Lista znajduje się na stronie internetowej: https://www.erp.comarch.pl/lista-partnerow/wszystkie-produkty i umożliwia klientom znalezienie najbardziej odpowiedniego partnera, który zagwarantuje najwyższy poziom usług informatycznych.