Mobilne zasilanie - powerbanki, stacje, panele - przygotuj się na problemy z prądem

Stacja zasilania - co to?

Stacje zasilania to urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, które posiadają szereg różnych złączy - gniazdka sieciowe, porty USB-C lub USB-A, złącza zapalniczki samochodowej czy porty ładowania panelami słonecznymi. Posiadają potężne akumulatory o pojemności nawet ok. 200 000 mAh, wykorzystujące najnowocześniejsze ogniwa, a także zapewniające bezpieczne ładowanie, szybkość ładowania zapewnioną przez funkcje takie jak QC 3.0 i stabilną pracę.

Taka stacja przyda się podczas biwaku, organizowania sesji zdjęciowych czy filmowania w plenerze, a także awaryjnie w domu, gdy dojdzie do przerw w dostawie prądu (w szczególności jeśli w domu znajduje się aparatura medyczna). Umożliwia ładowanie bądź zasilanie wszelkiego rodzaju urządzeń mobilnych, a także domowych. Przykładowo możesz taką stacją zasilać przenośne lodówki, wentylatory, komputery, telewizory czy wykorzystać ją do ładowania telefonu, tabletu lub aparatu cyfrowego. Oczywiście taki sprzęt umożliwia ładowanie urządzeń jednocześnie. Możliwe jest także podłączenie do nich paneli słonecznych i pozyskiwanie darmowej energii.

Powerbanki - łatwe zasilanie mobilne w podróży

Uniwersalny power bank to najpopularniejszy rodzaj sprzętu do mobilnego zasilania urządzeń. Najważniejszym parametrem jest pojemność powerbanka - te o dużej pojemności będą osiągać nawet 20 000 mAh, natomiast mniejsze urządzenia oferują ok. 6000 mAh, zapewniając przynajmniej podwójne uzupełnienie baterii. W zależności od pojemności możliwe jest nawet kilkukrotne ładowanie telefonu czy innych urządzeń. Aby zwiększyć wydajność tego typu sprzętu, warto wybrać powerbank, który wspierają użytkowników szybkim ładowaniem opartym o technologię QC 3.0 bądź PD.

Inną przydatną funkcją mobilnej baterii jest wskaźnik poziomu naładowania. Dzięki niemu szybko zorientujesz się, ile jeszcze energii pozostało. Wybierz model wyposażony w wiele złączy, aby móc jednocześnie ładować kilka sprzętów. Bardzo wygodną funkcją jest ładowanie indukcyjne, w którym zasilanie smartfona rozpoczyna się po prostu po odłożeniu go na power bank.

Panele solarne - darmowa i ekologiczna energia

Możesz wyjechać możliwie jak najdalej od cywilizacji i wciąż uzupełniać energię w swoich powerbankach i stacjach zasilania. Wystarczy zabrać ze sobą panele solarne, które dają dostęp do darmowej i niekończącej się energii słonecznej. Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów, a możesz z łatwością rozpocząć ładowanie.

Nowoczesne panele słoneczne wykorzystują ogniwa, które maksymalizują stopień konwersji światła słonecznego. Dzięki temu mogą zapewnić szybsze ładowanie nawet gdy wystawisz je na ekspozycję nie tylko w środku słonecznego dnia. Szybkość ładowania jest oczywiście uzależniona od panujących warunków, ale takie panele można już stosować na każdej szerokości geograficznej. Podłącza się je do stacji zasilania np. za pomocą złącza MC4, tak więc przed zakupem takiego akcesorium, upewnij się, że Twój sprzęt go obsługuje.