Na co zwrócić uwagę podczas wyboru sukienki wieczorowej?

Typy kobiecych sylwetek i najbardziej pasujące do nich sukienki

Spośród przeróżnych typów sylwetki u kobiet, najczęściej spotykane są gruszka, klepsydra oraz jabłko. Jakie kreacje najlepiej podkreślą atuty i zamaskują mankamenty każdej z nich?

figura typu gruszka charakteryzuje się biodrami szerszymi od ramion, widoczną linią talii i stosunkowo małym biustem. Dla „gruszek” najbardziej polecane są sukienki odcięte pod biustem lub na wysokości talii, lekko rozkloszowane, które podkreślą talię i jednocześnie optycznie wyszczuplą biodra. Warto postawić na zabudowaną górę i błyszczące aplikacje w górnej części sukienki, które zrównoważą dysproporcje,

klepsydra to typ figury, która wyróżnia się widocznym wcięciem w talii, ale również szerokimi biodrami i ramionami. Biust przy takiej sylwetce jest spory, dlatego sukienki z większymi dekoltami świetnie go wyeksponują. Fason powinien także podkreślać dobrze zarysowaną talię. Dobrym rozwiązaniem będzie krój gorsetowy, bandażowy, niewskazane są zaś marszczenia i falbanki czy bufiaste rękawy,

figura w typie jabłka to przede wszystkim duży brzuch, dlatego należy unikać obcisłych sukienek. Przy tym typie sylwetki zalecane są sukienki maskujące brzuch i optycznie modelujące wcięcie w talii. W tej roli świetnie sprawdzą się sukienki z odcinanym dołem, trapezowe lub kopertowe fasony.

Sukienka długa, krótka, a może midi?

Wszystko zależy od budowy ciała, wzrostu oraz pożądanego efektu. Sukienka wieczorowa powinna być też dopasowana do rangi uroczystości – zbyt krótka może nie sprawdzić się np. na biznesowym spotkaniu z klientem. Długa sukienka, dopasowana do ciała będzie wyglądała świetnie u kobiety szczupłej, wysokiej. Długa, ale luźna sukienka z kolei doskonale zamaskuje zbyt szerokie biodra lub mocno zbudowane łydki. Niższa osoba również może dobrze wyglądać w długiej kreacji, ważny jest dobór takiego fasonu, który nie skróci sylwetki; warto pamiętać, że optyczne wydłużenie i wysmuklenie uzyskamy dzięki odpowiednio dobranym szpikom. Sukienki krótkie dedykowane są posiadaczkom szczupłych i zgrabnych nóg, które zawsze warto wyeksponować. Sukienki midi to dość popularny typ, ponieważ są kobiece i gustowne, a zarazem wygodne. Ponadto będą pasowały zarówno osobie wysokiej, jak i tej o niższym wzroście – nie sprawdzą się jednak u osób z długim tułowiem i krótkimi nogami.

Dobór sukienki do rodzaju uroczystości

Wybór długości zależy też od okazji – maxi kojarzą się raczej z oficjalnymi wyjściami, midi i krótsze z powodzeniem sprawdzą się na imprezie typowo towarzyskiej. Ale nie tylko długość ma tu znaczenie – dobór fasonu sukienki również uzależniony jest od charakteru uroczystości. Spotkania rodzinne czy biznesowe wymagają skromniejszych, stonowanych kreacji o eleganckim charakterze, z kolei podczas wyboru sukienki na imprezę w gronie znajomych czy sylwestra, można zaszaleć. Studniówka to niezwykle ważne wydarzenie dla dziewcząt w wieku licealnym, warto więc przy wyborze stroju postawić na efekt wow. Młode dziewczęta bardzo często chcą wystąpić w długiej sukni, która podkreśli doniosły charakter balu maturalnego. Nie ma większego znaczenia, czy będzie to suknia z długim rękawem czy na ramiączkach, ważne żeby krój był dopasowany do figury. Jeśli chodzi o kolorystykę, tutaj też panuje swoboda i dowolność, dlatego spokojnie można dobrać barwę do własnych preferencji. Zwykle w studniówkowych kreacjach dominują ciemniejsze kolory, odcienie złota i srebra oraz błyszczące zdobienia.

Przyjęło się, że sukienka na wesele nie powinna być zbyt krótka, a jej kolor nie może być biały, gdyż ten zarezerwowany jest dla panny młodej, jednak obecnie panuje spora dowolność zarówno w fasonach, jak i kolorystyce. Przy wyborze sukienki na wesele należy mieć na uwadze fakt, że oprócz świetnego wyglądu, kreacja powinna być także wygodna – tak, żeby móc bez problemu bawić się przez całą noc. Chętnie wybierane są zarówno sukienki o prostych krojach, które można uzupełnić w ciekawe dodatki, jak i te z falbanami, tiulem i zdobieniami. Obecnie bardzo popularne są rozkloszowane sukienki do kolan, ale coraz chętniej panie decydują się na długie, z odkrytymi plecami lub wycięciem na nodze. Ważne jest, by właściwie dobrać rozmiar, fason i dodatki, także żeby wszystko było spójne i eleganckie.

Dobór odpowiedniej kreacji nie jest prosty, ale każda kobieta może wyglądać i czuć się dobrze w sukience wieczorowej. Ważne jest, żeby uwydatnić atuty swojej sylwetki i postawić na fason, który pasować będzie do typu urody, figury i okazji. Przepisem na udane zakupy są sklepy internetowe z sukienkami wieczorowymi gromadzące w swym asortymencie niepowtarzalne fasony dostępne w wielu wersjach kolorystycznych. Bogaty wybór, możliwość zwrotu i ciekawe nowości to najlepszy sposób na znalezienie wymarzonej sukienki.