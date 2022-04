Na jakie okazje warto podarować dewocjonalia?

Czym są dewocjonalia?

Mianem dewocjonaliów określa się przede wszystkim niewielkie przedmioty, które tworzone są z myślą o osobach wierzących. Pozwalają one na praktyki religijne, przypominają o wierze, sprawiają, że czujemy się chronieni przed świętych. Do dewocjonaliów zalicza się między innymi:

obrazki przedstawiające świętych;

różańce;

medaliki;

figurki przedstawiające świętych.

Otaczając się nimi, osoba wierząca podkreśla swoją przynależność do Wspólnoty Kościoła, zaznacza, jak ważna jest dla niej religia i wszystko, co z nią związane.

Z jakiej okazji warto podarować prezent o charakterze religijnym?

Podarunki mające charakter religijny, które oferuje sklep z dewocjonaliami, to dobry wybór, jeśli szukamy prezentu z okazji Chrztu Świętego. Warto po nie sięgnąć także wtedy, kiedy zamierzamy obdarować dziecko przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej. Okazuje się, że wśród dewocjonaliów nie brakuje też tych idealnych w przypadku ślubu. Znaleźć można też te odpowiednie dla małżonków świętujących rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Wiele osób zastanawia się czy dewocjonalia to dobry pomysł na prezent z okazji urodzin. Jeśli są to okrągłe urodziny – na przykład czterdziesty czy pięćdziesiąte – a świętująca je osoba jest mocno wierząca, nic nie stoi na przeszkodzie, aby po taki podarunek sięgnąć.

Gdzie kupować dewocjonalia na prezent?

Decydując się na zakup dewocjonaliów, warto postawić na dobrze zaopatrzony sklep z dewocjonaliami. Mamy wówczas pewność, że wybór produktów będzie naprawdę szeroki, a ich jakość nie będzie pozostawiała żadnych wątpliwości. Bardzo dobrym wyborem okazują się być dewocjonalia online, których zakup nie wymaga w ogóle wychodzenia z domu. Wystarczy zaledwie kilka kliknięć, aby kupić produkt, który idealnie wpisuje się w nasze oczekiwania i będzie adekwatny do okazji, z jakiej ma być podarowany.

Czy dewocjonalia ze srebra to dobry wybór?

Duża grupę dewocjonaliów stanowią obecnie te wykonane ze srebra. To przede wszystkim różnego rodzaju obrazki oraz ramki na zdjęcia. Bardzo dobrze sprawdzą się zarówno w roli prezentów dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Ich niewątpliwym atutem jest wysoka trwałość, która sprawia, że są pamiątką na lata. Decydując się na wykonany ze srebra obraz przedstawiający na przykład Świętą Rodzinę, można również postawić na opcję personalizacji. Wówczas na tylnej części obrazu znajdzie się tabliczka z dowolnie wybranym napisem. Może to być dedykacja, data czy okazja, z jakiej obraz został podarowany. Jeśli chodzi o obrazy ze srebrna, to również są to dewocjonalia online.

