Nowa Kia Sportage kusi technologią i rozsądną ceną

Zacznijmy nietypowo. Wszyscy mają problemy z terminową dostawą nowych samochodów. Czy kryzys związany z brakiem półprzewodników dotyka także koncern KIA?

Mariusz Ciechomski, salon KIA Lublin: - KIA uniknęła problemów związanych z deficytem podzespołów elektronicznych. Produkcja nowej KIA Sportage w naszej słowackiej fabryce jest realizowana bez przeszkód, terminowo. Czas realizacji zamówienia na nową KIA Sportage trwa maksymalnie do 4 miesięcy. Przeważnie jednak samochody dostarczamy znacznie szybciej.

Jakby w kilku słowach można scharakteryzować nową KIA Sportage, którą już można oglądać w salonie KIA Lublin?

- Jest to konstrukcja stworzona od podstaw, przy zachowaniu DNA poprzednich, bardzo udanych, generacji Sportage. Nowa KIA Sportage jest większa, bezpieczniejsza, szybsza, zwinniejsza, mocniejsza, bardziej komfortowa i ekologiczna. Nowa Kia Sportage ma też ulubioną cechę Polaków – doskonałą relację ceny do jakości. Świetnie wyposażona wersja podstawowa kosztuje tylko 105 tys. 900 zł. Jest jeszcze jedna niezwykle ważna cecha – nowy Sportage jest technologicznym topem, bez obaw konkuruje w tym względzie z samochodami klasy premium.

Proszę o konkrety...

- Nowa KIA Sportage przykuwa uwagę nie tylko nowatorską linią nadwozia, ale też nowoczesnym wnętrzem. Wystarczy spojrzeć do środka. Uwagę przykuwa futurystyczna deska, składająca się z dwóch ekranów. Każdy z nich posiada imponującą przekątną 12,3 cala. Jeden pełni funkcję zegarów, drugi – ekranu nawigacji i multimediów. Ten drugi jest lekko zakrzywiony w kierunku kierowcy. Jednocześnie można podłączyć dwa urządzenia bluetooth, zaś mapy i system aktualizują się zdalnie, z chmury, bez konieczności wizyty w autoryzowanym serwisie. Jest też KIA Connect, czyli możliwość podglądania i obsługi niektórych funkcji samochodu z poziomu smartfona. Samochód oczywiście komunikuje się w języku polskim, także poprzez funkcję obsługi głosowej.

To nie koniec nowinek technologicznych. Nowa KIA Sportage pod zintegrowaną deską ma wielofunkcyjny panel dotykowy, znany z naszego super elektryka EV6

Panel działa sprytnie i szybko. Za naciśnięciem jednego klawisza zmienia swoją funkcję – może służyć do obsługi klimatyzacji albo do sterowania multimediami. System działa płynnie i intuicyjnnie. Jest to wyjątkowo eleganckie połączenie klasyki z futurystyką.

Wspomniał Pan o bezpieczeństwie. Co w tej materii oferuje KIA Sportage?

- Wszystkie dostępne dziś rozwiązania. Nowa KIA Sportage posiada długą listę systemów dbających o bezpieczeństwo. Na tej liście są te dobrze znane oraz kilka unikalnych nowości. Na nich właśnie warto się skupić.

Zacznę od systemu FCA-JX, czyli autonomicznego hamowania na skrzyżowaniach. System automatycznie zatrzyma samochód, gdy wykryje nagłe hamowanie poprzedzającego samochodu albo pieszych bądź rowerzystów zagrożonych potrąceniem. Nowa Kia Sportage posiada też funkcję skrętu na skrzyżowaniach, specjalnie skalibrowaną, aby zapobiegać zderzeniom czołowym podczas skręcania w lewo.

Z kolei system monitorowania martwego pola z funkcją automatycznej korekty toru jazdy BCA pomaga w bezpiecznej zmianie pasa ruchu. Automatycznie dokona korekty toru jazdy, gdy kierowca nie dostrzeże pojazdu w martwym polu podczas zmiany pasa ruchu. System nie dopuści do manewru, minimalizując ryzyko kolizji.

Jakie nowe rozwiązania oferuje model, który można zobaczyć w salonie KIA w Lublinie?

- Nowa Kia Sportage wyposażona jest także w system PCA monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania. Samochód zatrzyma się automatycznie, unikając kolizji z pieszym, przeszkodą lub innym pojazdem. Nowością jest także asystent jazdy po autostradzie HDA. Przy pomocy danych z czujników i nawigacji zapewnia bezpieczną jazdę, automatycznie dostosowuje prędkość, tak aby bezpiecznie pokonać zakręt.

Super gadżetem dostępnym, w wersjach hybrydowych, jest system autonomicznego parkowania RSPA, czyli Remote Smart Parking Assist. Nowa KIA Sportage może autonomicznie zaparkować w garażu czy na miejscu parkingowym, bez obecności kierowcy w samochodzie. System aktywowany jest wyłącznie z pilota. Jakie to miłe, gdy rano wychodzimy do pracy, a samochód sam wyjechał z garażu czy miejsca parkingowego. Nie trzeba się przeciskać, ryzykując pobrudzenie garderoby.

Skoro już wspomniał pan o hybrydach, to może porozmawiajmy o napędach. Co w tej materii oferuje model, który już można zobaczyć w salonie dealera KIA w Lublinie?

- Nowa KIA Sportage oferuje aż sześć wersji silnikowych z możliwością konfiguracji napędu na jedną lub dwie osie. Zaczynamy od silnika 1.6 T-GDI o mocy 150 KM, skojarzonego z manualną 6-biegową skrzynią, z napędem FWD, czyli wyłącznie na przednią oś. Za dopłatą 11 tys. złotych można doposażyć Sportage w dwusprzęgłowy automat 7DCT oraz instalację miękkiej hybrydy MHEV, zużywającej o 0,4 litra mniej paliwa na 100 km oraz skracającej sprint do setki o całe 0,7 sekundy.

Mocniejsza wersja silnika podstawowego, 1,6 T-GDI, o mocy 180 KM jest skojarzona tylko z automatem oraz z możliwością doposażenia o napęd AWD, czyli na dwie osie. Do tego silnika oferujemy wyłącznie skrzynię 7DCT oraz instalacją MHEV. Dopłata do AWD to tylko 9 tys. zł.

Czy miłośnicy diesli także znajdą coś dla siebie w lubelskim salonie KIA?

- W port folio są dwie jednostki z zapłonem samoczynnym. Słabszy diesel, o mocy 115 koni, jest oferowany wyłącznie z napędem na przód i jedynie manualną skrzynią biegów. Nowa KIA sportage z tym silnikiem średnio spala tylko nieco ponad 5 litrów ON na 100 km.

Mocniejszy diesel występuje jedynie z automatem, z napęd FWD lub AWD do wyboru. 136 koni, 320 Nm oraz dwusprzęgłowa skrzynia 7DCT gwarantują komfortową jazdę przy minimalnych kosztach paliwa.

Pomówmy o ekologicznych hybrydach oferowanych przez salon KIA w Lublinie?

- Kolejna wersja to hybryda, czyli połączenie benzynowego silnika 1.6 T-GDI z motorem elektrycznym. Nowa KIA sportage w tej wersji generuje 230 koni, które przenoszone są na koła za pośrednictwem klasycznej skrzyni automatycznej. Przyspieszenie do setki zajmuje tylko 8 sekund, a spalanie jest na poziomie diesla 5,5 – 5,9 litra/100 km. Można także zamówić napęd AWD.

Na szczycie stoi hybryda plug-in, z automat i napędem AWD w standardzie. Kierowca ma do dyspozycji łącznie 265 KM, możliwość przejechania tylko na prądzie prawie 60 km i ładowanie baterii do pełna w niecałe dwie godziny. W serii jest skrzynia automatyczna i napęd AWD.

Jak widać, każdy znajdzie coś dla siebie. Ja osobiście celowałbym chyba w klasyczną hybrydę, która jest droższa od diesla 136 KM zaledwie o 4 tys. złotych. Pali tyle co on, ale jest szybsza w sprincie do setki o ponad 3 sekundy. Dopłata względem porównywalnej wersji z motorem 1.6 T-GDI 180 KM to 12 tys. zł, a więc akceptowalnie.

Zatrzymajmy się na chwilę przy gamie modelowej...

- Nie zmienił się podział na wersje. Utrzymano poziomy wyposażenia M, L i GT-Line. Oprócz nich jest jeszcze wersja specjalna Business Line, która ma dodatkowe wyposażenie o wartości 20 tys. zł, ale dopłata do niej, względem wersji L, wynosi 17 tys. zł. 3 tys. zł zostaje w kieszeni nabywcy.

Nowa KIA Sportage po raz pierwszy w historii oferuję tak dużą liczbę konfiguracji. W palecie oferujemy aż 13 kolorów jednotonowych, w tym 4 zupełnie nowe i 8 dwutonowych dla wersji GT-Line – czarny dach, słupki A i lusterka. Do tego sześć wzorów felg, a we wnętrzu 7 tapicerek. Każdy może precyzyjnie skroić auto do swoich gustów i potrzeb.

Oprócz wersji wyposażenia, tradycyjnie mamy pakiety. Do „M” dobrać można Smart za 4 tys. zł i cieszyć się trójstrefową automatyczną klimatyzacją, czujnikami parkowania (kamera cofania jest w standardzie) i wycieraczkami z czujnikiem deszczu.

W pakiecie Premium (dla Business Line lub GT-Line) za 5500 zł jest elektryczna regulacja foteli przednich z pamięcią, wentylacja i tapicerka skórzana lub zamszowo-skórzana premium dla GT-Line.

i cenach...

- Nowa KIA Sportage piątej generacji, w najtańszej wersji kosztuje 105 tys. 900 zł. Pełny cennik można znaleźć na naszej stronie internetowej. Po wykonaniu wirtualnej specyfikacji można się przekonać, że ceny nowej KIA Sportage są od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych niższe, niż u konkurencji. Ale na dokładne wyliczenia i jazdę próbną zapraszam do naszego salonu w Kalinówce. Najlepiej osobiście przekonać się, że nowa KIA Sportage świetnie jeździ, jest doskonale wyciszona i jak szybko można się w niej zakochać na długie lata.