Obsługa prawna w języku węgierskim

Obsługa prawna po węgiersku

Unia Europejska bardzo "umiędzynarodowiła" gospodarkę - handel, transport, usługi. Wiele podmiotów działa na kilku rynkach czy to tworząc filie, czy wysyłając swoje towary za granicę. Pociąga to za sobą kwestie prawne związane z rozliczaniem podatków, umowami między stronami (które zazwyczaj przygotowuje się w dwóch językach).

Nie jest łatwo znaleźć w Polsce kancelarię prawną, obsługującą klientów w językach obcych, innych niż angielski czy niemiecki, rosyjski. Zdarza się, że zachodzi potrzeba przedyskutowania kwestii prawnych na przykład po węgiersku. Warto szukać podmiotów, które działają międzynarodowo. W wyszukiwarce wpisać można na przykład hasło "Polski Prawnik Węgry", żeby znaleźć odpowiednią kancelarię. Zaletą jest na przykład członkostwo podmiotu w Polsko-Węgierskiej Izbie Gospodarczej, prawnik jest na bieżąco ze ekonomicznymi kwestiami, przepisami międzynarodowymi i prawodawstwem obu krajów.

Komu przydaje się tego rodzaju obsługa prawna? Klientami takich kancelarii są osoby prywatne z zagranicy, ale też duże firmy zagraniczne. Firmy, węgierskie, których filie są w Polsce lub które dystrybuują tu swoje towary mogą poszukiwać prawnika mówiącego po węgiersku. W tym przypadku przydaje się stała obsługa prawna. Dość zawiłe potrafią być przepisy dotyczące podatków, na przykład VAT. Mimo ujednolicenia prawodawstwa w dużej mierze na terenie UE, zdarza się, że trudno jest zastosować konkretne akty prawne - lepiej wtedy porozumieć się z prawnikiem. Często też osoby prywatne, które na przykład muszą załatwić sprawy spadkowe lub chcą kupić nieruchomość potrzebują doraźnej porady prawnej. Pomoc dwujęzycznego prawnika może się też przydać w związku ze sprawami dotyczącymi prawa pracy. Europejski rynek pracy jest otwarty, a migracja zarobkowa to nasza codzienność. Wiele osób pracuje w dwóch krajach, na przykład stale się przemieszczając. Warto też pamietać, że pomoc węgierskojęzycznego prawnika będzie przydatna w sytuacjach, gdy konieczne jest napisanie wezwania do zapłaty czy nakazu zapłaty na Węgrzech lub poprowadzenie sprawy upadłościowej lub likwidacji.

Język komunikacji z klientem

Poszukując kancelarii prawnej, która zapewni nam najlepszą obsługę prawną, warto zerknąć na jej stronę internetową, sprawdzić zakres usług. To, czy prawnik mówi potrzebnym nam językiem obcym to nie wszystko. Istotne jest też, czy nie posługuje się "łaciną" w komunikacji z klientem. Co to oznacza?

Dobry prawnik powinien udzielić praktycznej, jasnej porady, niezależnie od stopnia skomplikowania danej sprawy. Żebyśmy naprawdę skorzystali z obsługi prawnej, musi on uprościć te kwestie, które w przepisach wydają się mętne, zawiłe. Klient nie musi znać fachowego słownictwa.