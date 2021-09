Ogrzewanie gazem płynnym – bezobsługowe i przyjazne środowisku rozwiązanie dla obszarów niezgazyfikowanych

Jakie są korzyści finansowe z zastosowania LPG?

Już na etapie nabywania nieruchomości inwestor może zaoszczędzić. Z reguły działki bez dostępu do sieci gazu ziemnego są zdecydowanie tańsze. W przypadku deweloperów zastosowanie gazu płynnego zwiększa standard domu czy mieszkania, co pozwala osiągnąć wyższą cenę sprzedaży lokalu. Kolejnym ważnym aspektem jest możliwość wykonania instalacji LPG w standardzie przystosowanym do gazu ziemnego. Jeżeli pojawi się możliwość podłączenia do gazu ziemnego, klient będzie miał gotową instalację i jego wkład finansowy w przepięcie do sieci gazu ziemnego będzie zredukowany do minimum. Nie będzie też konieczny zakup nowych urządzeń gazowych – kocioł gazowy jest przystosowany do poboru zarówno gazu płynnego jak i gazu ziemnego. Jeżeli mówimy o finansach, to ważnym tematem dla inwestora i użytkownika instalacji na gaz płynny jest gwarancja ceny gazu na z góry określony czas. GASPOL może zagwarantować klientowi stałą cenę gazu nawet na 2-3 lata. Dzięki temu klient zyskuje przewidywalność wydatków na ogrzewanie, które stanowią dużą część kosztów konsumpcyjnych.

Jak wygląda inwestycja w instalację na gaz płynny?

Każda inwestycja jest poprzedzona badaniem potrzeb energetycznych klienta, co pozwala optymalnie dobrać instalację oraz sposób rozliczeń. Jesteśmy w stanie zredukować zaangażowanie inwestora do minimum, ponieważ GASPOL zajmuje się budową instalacji zbiornikowych zasilanych LPG kompleksowo – od projektu aż po dostawy gazu. Na działce klienta montujemy zbiornik do magazynowania gazu, wykonujemy instalację, dostarczamy kocioł gazowy, a później dbamy o dostawy i serwis. Przy tzw. bliźniakach, segmentach, blokach w niskiej zabudowie i osiedlach domów jednorodzinnych budujemy wspólny park zbiornikowy dla wszystkich mieszkańców, czyli tzw. sieć gazową LPG. Zbiorniki są zlokalizowane w jednym miejscu, ale każdy lokal jest wypo­sażony we własny kocioł gazowy i urządze­nia do zdalnego pomiaru zużycia gazu.