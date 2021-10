Perfmy damskie: jak wybrać te najlepsze dla siebie?

Wpływ aromaterapii na zdrowie i samopoczucie

Moc aromaterapii była znana i wykorzystywana już wieki temu jako metoda lecznicza. Nie zmieniło się to po dziś dzień. Choć dziś dostępne są nowoczesne metody reperowania zdrowia, zapachy nadal mają ogromny wpływ na samopoczucie.

Aromatyczna kąpiel, pachnący balsam do ciała, otulenie się ubraniami lub pościelą o ulubionym zapachu, a także spryskanie ciała ulubioną mgiełką zapachową: to przepis na doskonałe samopoczucie. Zapachy mogą uspokajać lub dodawać energii, mogą również kojarzyć się ze szczególnymi osobami lub wydarzeniami w życiu. Wszystko to sprawia, że każdy z nas ma zapach, który znaczy dla niego więcej niż inne.

Perfumy damskie - jakie mają znaczenie?

Podobną funkcję pełnią perfumy damskie. Najczęściej przywiązujemy wiele uwagi do wyglądu: chcemy prezentować się schludnie i elegancko, zwłaszcza, jeśli pracujemy na stanowisku, które wymaga codziennego kontaktu z innymi.

Kobiety uwielbiają podkreślać swoje naturalne piękno, zarówno za pomocą ubrań, jak i kosmetyków do makijażu. Każdą stylizację warto zwieńczyć kilkoma kroplami ulubionych perfum. Stanowią one dopełnienie każdej stylizacji, doskonale podkreślając jej charakter.

Uwielbienie dla konkretnego zapachu jest sprawą indywidualną: każdy lubi coś innego. Preferujesz subtelne perfumy damskie, o orzeźwiających, delikatnych nutach czy stawiasz na zdecydowane, intensywne zapachy, które dodają pewności siebie? Niezależnie od tego swój ulubiony lub całkiem nowy zapach znajdziesz na eZebra!

Jak wybierać perfumy damskie?

Czym kierować się przy wyborze perfum damskich? Przede wszystkim własnymi upodobaniami! To, co modne i wybierane przez większość, nie zawsze sprawdzi się w Twoim przypadku. Zapach to kwestia bardzo indywidualna. Będzie Ci towarzyszyć przez cały dzień, dlatego musi być do Ciebie dopasowany niczym druga skóra. Jeśli zależy Ci na długiej trwałości zapachu, wybieraj wody perfumowane. Mają wyższy stopień zaperfumowania niż wody toaletowe, dzięki czemu są wyczuwalne dłużej i intensywniej. Najtrwalsze, ale przy tym najdroższe, są jednak perfumy.

Subtelne i intensywne, na co dzień i na wyjątkowe okazje, te najbardziej znane i nowości: sprawdź, jakie perfumy damskie czekają na Ciebie na eZebra!

Konsultacja merytoryczna: kosmetolog, Anna Dembińska